Армения официально подписала декларацию о стратегическом партнёрстве с Британией
3 26138
Армения и Британия официально подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Армянский премьер Никол Пашинян с гордостью прокомментировал это событие, написав в одной из западных соцсетей о «новой многообещающей главе» в отношениях между Ереваном и Лондоном. Пашинян также выразил надежду, что это стратегическое партнерство будет основано на общих ценностях и укрепленном сотрудничестве.
В августе прошлого года Армения договорилась с Британией о повышении уровня отношений до уровня стратегического партнерства. В частности, расширенный формат сотрудничества предполагает плотное взаимодействие в сфере безопасности и обороны, включая будущие контакты на высоком уровне, обмен военными атташе по вопросам обороны, а также более совместное противодействие «гибридным угрозам».
Стоит отметить, что в контексте Армении «противодействие угрозам» прежде всего предполагает британский контроль над медиа, НКО, электоральными процессами и «поддержку демократических реформ» в закавказской республике. Фактически британцы уже начали процесс включения Армении в орбиту своего прокси-проекта — так называемой «Организации тюркских государств».
Как известно, в Ереване стартовал первый саммит Армения – ЕС. Кроме того, запланирован еще саммит Европейского политического сообщества и отдельная сессия по Украине с участием Зеленского, который в своем выступлении на открытии мероприятия успел пригрозить атакой дронов на Москву в День Победы.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация