Армения официально подписала декларацию о стратегическом партнёрстве с Британией

3 261 38
Армения официально подписала декларацию о стратегическом партнёрстве с Британией

Армения и Британия официально подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Армянский премьер Никол Пашинян с гордостью прокомментировал это событие, написав в одной из западных соцсетей о «новой многообещающей главе» в отношениях между Ереваном и Лондоном. Пашинян также выразил надежду, что это стратегическое партнерство будет основано на общих ценностях и укрепленном сотрудничестве.

В августе прошлого года Армения договорилась с Британией о повышении уровня отношений до уровня стратегического партнерства. В частности, расширенный формат сотрудничества предполагает плотное взаимодействие в сфере безопасности и обороны, включая будущие контакты на высоком уровне, обмен военными атташе по вопросам обороны, а также более совместное противодействие «гибридным угрозам».



Стоит отметить, что в контексте Армении «противодействие угрозам» прежде всего предполагает британский контроль над медиа, НКО, электоральными процессами и «поддержку демократических реформ» в закавказской республике. Фактически британцы уже начали процесс включения Армении в орбиту своего прокси-проекта — так называемой «Организации тюркских государств».

Как известно, в Ереване стартовал первый саммит Армения – ЕС. Кроме того, запланирован еще саммит Европейского политического сообщества и отдельная сессия по Украине с участием Зеленского, который в своем выступлении на открытии мероприятия успел пригрозить атакой дронов на Москву в День Победы.
38 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +9
    Сегодня, 16:12
    ..васгены встали в коленно-локтевую перед бритосами.......
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +9
      Сегодня, 16:15
      Они работают на свой интерес.Немножечко денег от Москвы получили,теперь и от Лондона глядишь перепадёт.Почему бы в их случае не подписать,тем более что они прямо говорят о стремлении Армении в ЕС.Что им терять?Карабах они уже потеряли.Другое дело вопрос как мы умудряемся проводить в свою очередь политику ,где просто раздаем деньги налево и направо для типо союзников. Мы всем раздаем деньги,а Армения со всех деньги собирает за то что делает вид что с кем то дружит.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 16:18
        вот именно - раздается то в реальную, а дружат то - типа только вид делают. потом опа и ... а у нас тут своя "независимая" политика. мы денег (или других ресурсов) получили от вас, спасибо и до свидания.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +5
          Сегодня, 16:23
          Так никто же не заставляет нас давать деньги.Это вопрос к элитам,проводящим такую политику А они вам типо скажут, что так в высоких кругах дипломатии принято, типа понты,все платят чем мы хуже так что терпите нашу общепринятую в верхах мировых элит политику.Другое дело нафига стране такая политика,где бабки тупо разбазариваются ни на что,а для того чтобы пустить пыль в глаза ,понтануться перед элитами конкурирующих держав в том числе?В то время как народ скидывается на СВО.Два разных мира,две разные реальности. В одной народ,в другой элита.
          1. УАЗ 452 Звание
            УАЗ 452
            +2
            Сегодня, 16:48
            Зная из материалов уголовных дел, как распределяются деньги внутри РФ, можно предположить, что выдачи потенциально безвозвратных кредитов, их списания со стороны нашей страны в немалой степени способствуют повышению благосостояния конкретных должностных лиц, чьи подписи стоят под соответствующими документами. Данная схема прекрасно известна и называется банальным откатом. Понятно, что Пашинян, другие иностранные руководители, кто получил такие вот халявные деньги, никакой признательности к государству российскому за них не испытывают - ведь решения о кредите принимались конкретными чиновниками, а с ними они расплатились.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 16:46
        стратегическое партнерство будет основано на общих ценностях

        Там где присутствовали британцы, это ничем хорошим это не заканчивалось. Это Ср. Азия, Афганистан, Закавказье , Б. Восток, Индия и др.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 16:15
      Стоит только в Армении пройти таким же выборам , как в Грузии и все эти декларации смоются в унитаз, наблюдаем, как далеко подпустят бритов в подбрюшье России на Кавказе.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +10
      Сегодня, 16:18
      Цитата: Nexcom
      васгены встали в коленно-локтевую перед бритосами.

      Эрдоган с умилением потёр руки и сказал: "Пора Ереван делать турецким".
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +6
        Сегодня, 16:21
        ...при этом бритосы сразу сделают вид что они ничего не заметили...
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 17:21
          Цитата: Nexcom
          при этом бритосы сразу сделают вид что они ничего не заметили.

          Ну да -"вы там армяне, где то в горах, а мы на острове и мы вас не видим".
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 17:56
            дык далеко ж от строва до Армении, как увидишь то....
    4. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 16:25
      А что собственно не так? Где выгодно с теми и дружат. России им нечего предложить. Сами последний ... без соли доедаем. Мало кто хочет эту участь с нами разделить.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 16:31
        ..да вот уж лучше ... без соли чем в коленно-локтевой пользовать будут. хотя у кого-то явно есть именно такие предпочтения. "зато в адидасе раком стоять будем" (с) lol
      2. кредо Звание
        кредо
        +5
        Сегодня, 16:45
        ...России им нечего предложить...

        Уверены? Допуск товаров Армении на рынок России дорогого стоит и они с этого рынка имеют миллиарды.
        А теперь продолжите ту же тему и скажите что может предложить Британия Армении, кроме пресловутого безвиза. request
      3. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 16:49
        al3x
        России им нечего предложить.

        Все так. Только и британцы им ничего не дадут, кроме военного присутствия и сети неправительственных организаций влияния.
      4. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 17:33
        Цитата: al3x
        А что собственно не так? Где выгодно с теми и дружат. России им нечего предложить.

        Да как то всё не так, если хорошо посмотреть. Вот в России проживает около 3 миллионов армян ( с паспортами РФ и других государств ) их больше чем, чеченцев и чуть менее дагестанцев. Так что, тут еще неизвестно, кто у них президент Ваагн Хачатурян - или же Владимир Путин..
    5. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 16:50
      Цитата: Nexcom
      васгены встали в коленно-локтевую перед бритосами

      И не только - радостные обнимашки с Макроном, угодливая поза на совместном фото с Генсеком НАТО. Хоть бы провалился этот Николка...... на выборах 7 июня, может быть, кто-то адекватный, наконец-то, займёт его место.

      ...Полу-подлец, но есть надежда,
      Что будет полным наконец. (с) Пушкин А.С.

      А нам и так ясно, кто он есть. crying
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +12
    Сегодня, 16:14
    Вы только посмотрите на фотографию.
    Язык тела, мимика - ну чистый крысёныш!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 16:17
    Теперь все армяне Армении уедут в Англию выращивать виноград ?Сочинские( некоторые ) и без шухера "тудой" уехали .Говорят из них кондитеры знатные , laughing
  4. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +5
    Сегодня, 16:23
    Наконец вылезло шило из мешка!
    А то наши старцы всех забросали деньгами и ласками.
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      0
      Сегодня, 17:21
      будет оплачивать существование Армении просто за то, что есть она на этой земле.
  5. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +3
    Сегодня, 16:25
    Пашинян пришел к власти через цветную революцию, ясно же чей это выкормыш. Удивительно только зачем его надо было фактически спасать, когда народ хотел снести после провальной войны с Азербайджаном и потери Карабаха. Тогда вот он в Москву летал.
  6. AdAstra Звание
    AdAstra
    +3
    Сегодня, 16:27
    ОДКБ говорите? СНГ говорите? Хех! laughing
    1. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +1
      Сегодня, 16:49
      А безопасность саммита, наверное, наш контингент в Гюмри обеспечивает?
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        -1
        Сегодня, 17:21
        ещё и доплачивать им будем. а что?
  7. Старый еврей Звание
    Старый еврей
    +9
    Сегодня, 16:32
    Все это нивелируется простым способом. Это мое мнение, пусть меня поправят, буду только рад.
    в госдуму незамедлительно должен быть подан законопроект о ликвидации института второго гражданства для лиц армянской национальности, которые родились за пределами РФ. Для сохранения российского гражданства или получения вида на жительство надо подать документы (список можно разработать) в посольство России в Ереване. Срок подачи определяется законом, если не успел в указанный срок - лишение гражданства России. отсутствие оплаты налогов в России - отказ в гражданстве или в ВНЖ. Отсутствие постоянной работы - отказ в гражданстве или в ВНЖ. Наличие недвижимости не является основанием для получения гражданства России. Через месяц будет армянский майдан (при соответствующей подготовке). Да, и ввести визовый режим с Арменией.
    Sic!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 16:34
      ...с мамбетами толком не могут разобраться, а Вы про васгенов говорите...
  8. Livonetc Звание
    Livonetc
    +4
    Сегодня, 16:42
    Какая гнусь мошка на фото.
    Вот и встретились два....
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:47
    Обоим недолго осталось сидеть в высоких кабинетах.
  10. senima56 Звание
    senima56
    +2
    Сегодня, 16:56
    "Армения подписала декларацию о стратегическом партнёрстве с Британией...." lol Ещё никому никогда не удавалось "усидеть на двух стульях сразу"! request Но армяне думают, что они особенные! fool negative hi
  11. Евген Жаров Звание
    Евген Жаров
    +2
    Сегодня, 17:12
    Мыкола Вайвайваевич лизнул,так лизнул
  12. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 17:17
    Думаю, скоро в Армению приедут турецкие союзники, также управляемые Британией, и немного повторят Акт турецко- армянской дружбы , случившийсяв 1915-1916гг.И сразу в Армении станет чище и тише... Много тише... Таковы уж британцы.
  13. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +3
    Сегодня, 17:20
    "Прекрасная" новость. Как она прекрасно оттеняет безволие и стратегическое отступление Кремля. "Всё идёт по плану"?
  14. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 17:24
    Значит скоро в Великобритании появятся армянские дорожные рабочие и паленый коньяк).
  15. asng Звание
    asng
    0
    Сегодня, 17:30
    Про...ли все достижения наших предков. Разбазаривают страну. Замещают коренное население. Развращают молодёжь. Эй, выбранные народом депутаты, вы этого не видите?
  16. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    0
    Сегодня, 17:34
    еще один ренегат проявился, а наша власть целует его в десны.
  17. Furious Bambr Звание
    Furious Bambr
    0
    Сегодня, 17:42
    Очередной успех нашего красного-коричневого МИДа. МАЛАЦЫ!!! Осталось перед туарегами в коленно-локтевую позу встать
  18. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 17:57
    Успехи партии "Единая Россия" как говорится налицо....., голосуйте за партию "Единая Россия"...... bully