Зеленский обсудил с Фицо налаживание отношений Украины и Словакии
В столице Армении, Ереване, состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Переговоры прошли на полях саммита Европейского политического сообщества и были посвящены укреплению двусторонних связей, а также вопросам евроинтеграции Украины. Зеленский обсудил с Фицо налаживание отношений Украины и Словакии.
Об этом глава киевского режима написал в своем Telegram-канале.
По итогам беседы стороны договорились о проведении в ближайшее время заседания межправительственной комиссии, которая займется развитием сотрудничества в экономике, энергетике и гуманитарной сфере. Кроме того, были намечены двусторонние визиты – как в Киев, так и в Братиславу. Зеленский подчеркнул, что команды обеих стран уже приступили к согласованию графика этих мероприятий.
Особое внимание на встрече было уделено вопросу вступления Украины в Европейский союз. По словам Зеленского, Роберт Фицо подтвердил готовность Словакии поддерживать Украину на этом пути и оказывать необходимую помощь.
Глава киевского режима отметил:
Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это.
Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина открыта к конструктивному диалогу и заинтересована в развитии добрососедских отношений со Словакией. В ходе встречи обсуждались не только политические вопросы, но и перспективы экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества.
Украина всеми силами пытается сохранить хорошие отношения с Братиславой, несмотря на свой недавний шантаж, связанный с нефтепроводом «Дружба». Поддержка Словакии, как одного из членов ЕС, имеет для Киева стратегическое значение, особенно в условиях продолжающегося конфликта и необходимости получения европейской военной и финансовой помощи.
