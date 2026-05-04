Зеленский обсудил с Фицо налаживание отношений Украины и Словакии

В столице Армении, Ереване, состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Переговоры прошли на полях саммита Европейского политического сообщества и были посвящены укреплению двусторонних связей, а также вопросам евроинтеграции Украины. Зеленский обсудил с Фицо налаживание отношений Украины и Словакии.

Об этом глава киевского режима написал в своем Telegram-канале.

По итогам беседы стороны договорились о проведении в ближайшее время заседания межправительственной комиссии, которая займется развитием сотрудничества в экономике, энергетике и гуманитарной сфере. Кроме того, были намечены двусторонние визиты – как в Киев, так и в Братиславу. Зеленский подчеркнул, что команды обеих стран уже приступили к согласованию графика этих мероприятий.

Особое внимание на встрече было уделено вопросу вступления Украины в Европейский союз. По словам Зеленского, Роберт Фицо подтвердил готовность Словакии поддерживать Украину на этом пути и оказывать необходимую помощь.

Глава киевского режима отметил:

Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина открыта к конструктивному диалогу и заинтересована в развитии добрососедских отношений со Словакией. В ходе встречи обсуждались не только политические вопросы, но и перспективы экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества.

Украина всеми силами пытается сохранить хорошие отношения с Братиславой, несмотря на свой недавний шантаж, связанный с нефтепроводом «Дружба». Поддержка Словакии, как одного из членов ЕС, имеет для Киева стратегическое значение, особенно в условиях продолжающегося конфликта и необходимости получения европейской военной и финансовой помощи.
  1. ПВВ22121922 Звание
    -2
    Сегодня, 16:22
    Даже Путин якобы был против, но кагал открыл "Дружбу", не обращая внимания ни на что. Позорное состояние нашей Родины усугубляется.
    1. Sky Strike fighter Звание
      +3
      Сегодня, 16:30
      Так что вы хотите?Капитализм с 90-ых годов у нас укоренился.Просто некоторые события они как лакмусовая бумажка показывают реалии,которые для кого то оказываются шокирующими,так как в советскую эпоху такого не было и думали до сих пор что мы живём в стране по типу СССР,нет это просто иллюзия.Многие думают что раз до сих пор отмечаются советские праздники то Россия идеологическая правопреемница СССР,но нынешняя идеология либеральный капитализм,а не коммунизм,а праздники советские и советское мышление оно по инерции из прошлого.
      1. ПВВ22121922 Звание
        +1
        Сегодня, 16:39
        я ничего не "хочу". просто констатирую. спасибо за многословное дополнение. даже капитализм может быть национально (в смысле работы на интересы страны) ориентированным. у нас же - антироссийский кагал "предпринимателей".
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          +1
          Сегодня, 16:49
          Пример национально ориетнированного государственного капитализма -Китай . Но там капитализм -государственный , в России он пока остается либеральным со своими башнями влияния как во внешней так и во внутренней политике. Вопрос в политической воле лидера государства и его ближайшего окружения.
          1. ПВВ22121922 Звание
            +2
            Сегодня, 16:56
            политической воли нет. а "пока" - равно бесконечности, пока не развалят страну
        2. Sky Strike fighter Звание
          +1
          Сегодня, 16:54
          Жизнь заставит работать на интересы страны.Потому что гарантии сохранности бизнеса и сам бизнес нынешние элиты могут вести только в своей стране и под защитой своей страны.В прочих Европах и США им места для ведения бизнеса никто не даст Всё занято и чужаков там не жалуют. Наднациональные корпорации всех их там на Западе просто сожрут как более мелких рыбёшек,всякие западные спецслужбы покоя не дадут.Вспомните Абрамовича и как у него отжали ФК Челси,арестовывали счета того же Фридмана на Западе.Нынешние наши бизнесмены на Западе бесправны по факту, что ясно показали события 2022 года, если кто то ещё до этого времени питал иллюзии.И свой капитал они могут сохранить только имея бизнес в России,хотя Запад и его наднациональные корпорации и их силовой инструмент в лице НАТО уже давно хотят расширить свой бизнес на страны постсоветского пространства,в том числе и на Россию,для этого и затевались собственно все эти разноцветные революции. Для взлома экономик.И этим наднациональным корпорациям если они не дай Бог дорвутся до власти на постсоветском пространстве целиком, включая и Россию в том числе никакие доморощенные российские бизнесмены будут просто не нужны,их раскулачат и сожрут.Так что как бы это противоречиво не звучало ,но у либеральных элит в свете последних событий появился интерес в технологическом развитии,потому что иначе отстанем в развитии и нас просто сожрут вместе с нашими доморощенными либеральными элитами. Получается что в одной лодке.
          1. ПВВ22121922 Звание
            -1
            Сегодня, 16:57
            Какая "жизнь", какие-такие "интересы"? уже 5й год войны, что же ещё должно произойти, чтобы "заставить"?
  2. Ирек Звание
    0
    Сегодня, 16:46
    Вот и Фицо зашкварился, недолго протянет во власти.
    1. Монтесума Звание
      0
      Сегодня, 17:07
      Цитата: Ирек
      ЕРЕВАН, 4 мая. /ТАСС/. Перспектива развития словацко-украинских межправительственных консультаций стала главной темой встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Владимиром Зеленским в Ереване. Об этом Фицо, принимающий в столице Армении участие в саммите Европейского политического сообщества, заявил журналистам.

      "Меня, собственно говоря, интересовала прежде всего лишь одна тема, а именно: хочет ли Украина продолжать практику проведения совместных заседаний правительств? Это я считаю наилучшим форматом для продолжения [сотрудничества двух стран]", - сказал Фицо. Очередные словацко-украинские межправительственные консультации в формате совместного заседания кабминов пройдут, по его словам, до конца июня 2026 года. Место их проведения пока не определено. Фицо отметил, что словацкая сторона хотела бы, чтобы они состоялись в Братиславе.

      Премьер особо отметил, что встреча с Зеленским была очень короткой и если бы она продолжалась, то они бы "узнали, что по многом темам взгляды диаметрально расходятся". Фицо подчеркнул, что у него "совершенно иной взгляд на войну, на то, как нужно действовать относительно [поставок транзитом через Украину в Европу] нефти и газа" и предоставления "военных кредитов" Киеву.
      "И далее остается в силе, что Словакия не будет поддерживать никакие военные кредиты для Украины", - повторил вновь позицию Братиславы Фицо. Он напомнил, что Словакия была против предоставления Евросоюзом кредита Украине в размере €90 млрд.

      Фицо, отвечая на вопрос одного из журналистов, в очередной раз прокомментировал свой запланированный на 9 мая визит в Москву.
      "При освобождении Словакии погибли 70 тыс. молодых людей. Они погибли при освобождении Словакии. Это была Красная армия. В ее составе были все [представители народов СССР]. Там были украинцы, там были все представители союзных республик. Я поеду в субботу в Москву и положу цветы к Могиле Неизвестного Солдата Красной армии, чтобы от имени словаков выразить благодарность за освобождение", - сказал премьер Словакии.
      1. solar Звание
        -1
        Сегодня, 17:57
        При освобождении Словакии...

        Интересный поворот. Это он хорошо придумал с освобождением. Вообще-то 15 июня 1941 года Словакия официально подписала пакт о присоединении к странам «Оси». А уже 23 июня посол Словакии в СССР Юлиан Шимко официально объявил наркому иностранных дел СССР В. М. Молотову ноту о разрыве дипломатических отношений и об объявлении войны СССР.
  3. carpenter Звание
    +2
    Сегодня, 17:09
    Для Украины, лишь бы куда то вступить, или в какой то союз, или в дерьмо, всё равно, страны давно нет, остались рабы.
    1. ПВВ22121922 Звание
      +1
      Сегодня, 17:24
      - это лирика какая-то. Есть антироссийская русская территория, оккупированная Западом. И она реально воюет и убивает наших граждан. А мы "!ещё и не начинали".
      1. carpenter Звание
        0
        Сегодня, 17:45
        Как то не дошло до меня, как территория может быть "антироссийской" и в то же время оккупированной.
        1. ПВВ22121922 Звание
          +1
          Сегодня, 17:51
          сожалею. если есть необходимость пояснять, то пояснять уже и не надо.
  4. solar Звание
    -1
    Сегодня, 17:45
    По итогам беседы стороны договорились о проведении в ближайшее время заседания межправительственной комиссии, которая займется развитием сотрудничества в экономике, энергетике и гуманитарной сфере. Кроме того, были намечены двусторонние визиты – как в Киев, так и в Братиславу. Зеленский подчеркнул, что команды обеих стран уже приступили к согласованию графика этих мероприятий...Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути..

    Вот те раз...:((