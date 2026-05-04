Угрозы Трампа силой открыть Ормуз могут привести к новому витку войны с Ираном

Американская пресса опасается, что заявленное Трампом намерение силовым путем разблокировать Ормузский пролив может привести к возобновлению боевых действий в регионе.

В частности, издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что угрозы президента США обусловлены его усталостью от тупиковой ситуации, когда, несмотря на перемирие, Тегеран по-прежнему отказывается заключить предложенную Трампом «сделку». Как утверждают американские чиновники, Трамп не хочет «сидеть на месте» и стремится, усилив давление, принудить Иран к заключению «сделки».



При этом, вопреки воинственным заявлениям Трампа, пока нет планов полномасштабного военного сопровождения судов через пролив. Вместо этого предполагается, что корабли ВМС США и американская военная авиация в регионе будут находиться в полной боевой готовности. Так называемая «гуманитарная» миссия по освобождению застрявших в проливе судов означает, что «если иранцы что-то сделают, они будут плохими парнями», а у США появится повод возобновить боевые действия. Таким образом, дальнейшее развитие событий в рамках объявленной Трампом операции Project Freedom во многом определит реакция Ирана.

Между тем иранцы заявили о том, что нанесли удар двумя ракетами по пытавшемуся пройти в Ормузский пролив десантному транспорт-доку «Канберра». После этого в западных и израильских медиа появилась информация, согласно которой американские военные получили разрешение атаковать цели, представляющие угрозу для судов в Ормузском проливе, то есть скоростные катера КСИР и иранские позиции ракетных установок.
  Глухой
    Сегодня, 17:32
    Удаленный доступ кОрмузу? laughing Только у кого нада - есть VPN через него good
  Essex62
    Сегодня, 17:32
    Можно подумать амерзам и пей са тым нужен был только повод. Просто очко играет туда лезть. Стреляное ухо ни идиёт,ему гробы полосатые и потопленные лоханки нафиг не нужны. Ну а еврейцы всегда готовы повоевать. Хорошо - бы персы их этот пыл погасили. Пора по опреснителям приложиться.
  Ирек
    Сегодня, 17:32
    Лохматого даже хахлы уже и в грош не ставят...
    Essex62
      Сегодня, 17:48
      Дык отползание ни кому вистов никогда не добавляло. Акелла промахнулся.
  роман66
    Сегодня, 17:35
    Ирану бояться уже нечего. А остальным??
    Essex62
      Сегодня, 17:50
      С Ираном ещё не всё . Там пейс атые жаждут.