Угрозы Трампа силой открыть Ормуз могут привести к новому витку войны с Ираном
7316
Американская пресса опасается, что заявленное Трампом намерение силовым путем разблокировать Ормузский пролив может привести к возобновлению боевых действий в регионе.
В частности, издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что угрозы президента США обусловлены его усталостью от тупиковой ситуации, когда, несмотря на перемирие, Тегеран по-прежнему отказывается заключить предложенную Трампом «сделку». Как утверждают американские чиновники, Трамп не хочет «сидеть на месте» и стремится, усилив давление, принудить Иран к заключению «сделки».
При этом, вопреки воинственным заявлениям Трампа, пока нет планов полномасштабного военного сопровождения судов через пролив. Вместо этого предполагается, что корабли ВМС США и американская военная авиация в регионе будут находиться в полной боевой готовности. Так называемая «гуманитарная» миссия по освобождению застрявших в проливе судов означает, что «если иранцы что-то сделают, они будут плохими парнями», а у США появится повод возобновить боевые действия. Таким образом, дальнейшее развитие событий в рамках объявленной Трампом операции Project Freedom во многом определит реакция Ирана.
Между тем иранцы заявили о том, что нанесли удар двумя ракетами по пытавшемуся пройти в Ормузский пролив десантному транспорт-доку «Канберра». После этого в западных и израильских медиа появилась информация, согласно которой американские военные получили разрешение атаковать цели, представляющие угрозу для судов в Ормузском проливе, то есть скоростные катера КСИР и иранские позиции ракетных установок.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация