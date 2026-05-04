Китай и Индонезия запускают трансграничные QR-платежи: новый удар по доллару США

Платёжная интеграция Китая и Индонезии стала очередным шагом Пекина по созданию региональной сети цифровых платежей, которая призвана способствовать интернационализации юаня и ослаблению зависимости от доллара США.

Как сообщает китайская пресса, новая система, официально запущенная несколько дней назад, позволяет потребителям обеих стран использовать местные мобильные приложения - китайский Alipay и индонезийский QRIS - для совершения розничных платежей через сканирование QR-кодов в Китае или Индонезии с расчётами в национальных валютах. Система действует двусторонне: индонезийцы могут платить через QRIS в Китае, а китайцы - через Alipay и UnionPay в Индонезии.



По словам главы Банка Индонезии Перри Варджиё, рост числа пользователей поддерживает положительную динамику цифровых транзакций: общий объём цифровых платежей в стране в первом квартале 2026 года вырос на 37,69% в годовом исчислении, а транзакции через QRIS — на 116,43%.

Ведущий экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону французского инвестбанка Natixis Алисия Гарсия-Эрреро отметила, что это практический шаг к углублению финансовых связей, который снизит транзакционные издержки и валютные риски для обеих сторон:

Для Пекина основными движущими силами являются продвижение усилий по дедолларизации, международного использования юаня и укрепление экономической интеграции с ключевыми партнёрами по АСЕАН на фоне более широких геополитических устремлений к финансовой автономии.

Индонезия - крупнейшее в мире мусульманское государство. Соответственно, если переход на торговлю в национальных валютах станет успешным, то подключатся и другие государства с так называемым исламским банкингом. При этом аналогичные соглашения действуют в ряде стран АТР: Таиланде, Вьетнаме, Малайзии и Сингапуре.

Гарсия-Эрреро прогнозирует, что Пекин, вероятно, в этом году внедрит подобные механизмы с бо́льшим числом стран-членов АСЕАН и другими партнёрами, продолжая расширять свой цифровой и финансовый профиль. Успешное масштабирование этой системы может нанести серьёзный удар по долларовой гегемонии, постепенно формируя многополярную архитектуру глобальных расчётов.
  Константин Константинович
    -5
    Сегодня, 17:05
    Можно только порадоваться за эти страны, что их руководители стоят на страже их интересов. А у нас только разговоры, разговоры и ещё раз разговоры!!! hi
    Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 17:12
      Ну почему же?Из открытых источников.«A7» — платформа для международных расчётов, дочерняя компания ПСБ, обеспечивающая трансграничные платежи для российского бизнеса. Создана в октябре 2024 года. По итогам первой половины 2025 года компания «A7» обеспечила международные расчёты российского бизнеса на сумму 7,5 трлн рублей. В июле 2025 года Европейский союз ввёл санкции против платформы международных платежей «A7». Однако в компании заявили, что введённые санкции не повлияют на её деятельность.

      . Осенью прошлого года ПСБ запустил платформу трансграничных расчетов для российского бизнеса — с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7. Операции осуществляются с любыми валютами и во все страны мира.

      16 июля 2025 года A7 попала под ограничения в числе организаций и лиц, связанных с молдавским бизнесменом Иланом Шором. А7 принадлежит компания «А7-агент», гендиректором которой является Шор. В июне он говорил, что компания предлагает также цифровую валюту — А7А5, первый в мире рублевый стейблкоин. Стейблкоин был запущен в Киргизии. Его эмитентом выступает юрлицо «Олд Вектор», зарегистрированное в Бишкеке.


      .Президент Владимир Путин 23 июля 2025 года подписал о массовом внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. Этот документ стал ключевой вехой в развитии российской финансовой системы, окончательно закрепив поэтапный переход к новой форме национальной валюты.

      О цифровом рубле говорят уже несколько лет. Его интеграция в российскую финансовую систему сопровождается многочисленными вопросами и опасениями со стороны граждан.
    Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 17:19
      В продолжении поста.

      В обычной ситуации работает двухуровневая система: Центральный банк эмитирует деньги и выдает их коммерческим банкам, а те предоставляют услуги гражданам и компаниям. Банки выступают посредниками между ЦБ и населением — они принимают депозиты, выдают кредиты, ведут расчеты.
      Цифровой рубль меняет эту схему. При розничной модели CBDC Банк России создает и управляет платформой, на которой хранятся цифровые кошельки всех пользователей — как физических лиц, так и компаний.

      Что это означает на практике: вместо того, чтобы лежать на счете в Сбере, ВТБ или другом коммерческом банке, ваши цифровые рубли будут храниться непосредственно в кошельке на платформе ЦБ. Коммерческие банки при этом остаются, но их роль кардинально меняется — они становятся скорее «витриной», через которую вы получаете доступ к своему кошельку в ЦБ.

      Если значительная часть денег населения перетечет в цифровые кошельки ЦБ, у банков станет меньше депозитов — их главного источника финансирования. Соответственно, им придется либо повышать ставки по депозитам (чтобы удержать клиентов), либо искать альтернативные источники фондирования, либо кардинально пересматривать свои бизнес-модели.


      роман66
        0
        Сегодня, 17:32
        А почему просто не привязать все валюты к золоту? А кто золотом не обеспечен - на выход
        Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 17:57
          Невыгодная система.Золота на всех не хватит.От нала отказываются и думаю от золота по той же причине откажутся.По причине неподконтрольности происхождения тех или иных средств ,не ясно откуда и как появилось, всё досконально не проконтролируешь,а на компе всё строго.Откуда когда и сколько.Не обманешь. Проще цифирки на компе,чем с налом и золотом разбираться.Во-первых всё осязаемое конечно,а во-вторых не проконтролируешь откуда что взялось.На компе удобнее, всё досконально понятно и цифирки на компе никогда не закончатся в отличии от золота,бумаги для денег.То есть нет физического предела,сдерживающего систему,как в случае с налом и золотом.Факторы ограничивающие рост системы обходятся.Не нужно заморачиваться с инкасацией и перевозками золота и нала,нажал на кнопочку на компе и перевод осуществлён.Быстро,удобно, всё досконально известно что и откуда.Опять же цифорки не поделаешь,контроль полный.Раньше же тоже письма на бумаге писали для общения,а теперь общаться можно через E-mail, через пост на сайте,мессенджеры.Тут примерно тоже самое.
          Irokez
            0
            Сегодня, 18:22
            Цитата: Sky Strike fighter
            На компе удобнее, всё досконально понятно и цифирки на компе никогда не закончатся

            Вопрос в противовес. А кто цифры на компьютере будет контролировать от хакеров и любителей набрать нужную сумму и вот страна обогатилась ничего не делая?
            Sky Strike fighter
              0
              Сегодня, 18:26
              Отрубят от интернета и только во время непосредственно перевода денег будут на доли секунд подключать к высокоскоростному интернету.Все будет быстро как примерно быстро проходят платежи со смартфона в магазине когда вы расплачиваетесь возле кассы.Вы же включаете систему оплаты со смартфона только когда подходите к кассе, всё остальное время она выключена.За доли секунды взломать систему со всеми сложными шифрами будет нереально.Это только квантовые компы будущего возможно смогут.
    Irokez
      0
      Сегодня, 18:16
      Цитата: Константин Константинович
      А у нас только разговоры, разговоры и ещё раз разговоры

      Тема не о нас, а о Китае и Индонезии. Зачем на пустом месте волну поднимать причём беспочвенную.
  Xenon
    +1
    Сегодня, 17:08
    В самое ближайшее время доллар будет использоваться в качестве туалетной бумаги laughing