Китай и Индонезия запускают трансграничные QR-платежи: новый удар по доллару США

Для Пекина основными движущими силами являются продвижение усилий по дедолларизации, международного использования юаня и укрепление экономической интеграции с ключевыми партнёрами по АСЕАН на фоне более широких геополитических устремлений к финансовой автономии.

Платёжная интеграция Китая и Индонезии стала очередным шагом Пекина по созданию региональной сети цифровых платежей, которая призвана способствовать интернационализации юаня и ослаблению зависимости от доллара США.Как сообщает китайская пресса, новая система, официально запущенная несколько дней назад, позволяет потребителям обеих стран использовать местные мобильные приложения - китайский Alipay и индонезийский QRIS - для совершения розничных платежей через сканирование QR-кодов в Китае или Индонезии с расчётами в национальных валютах. Система действует двусторонне: индонезийцы могут платить через QRIS в Китае, а китайцы - через Alipay и UnionPay в Индонезии.По словам главы Банка Индонезии Перри Варджиё, рост числа пользователей поддерживает положительную динамику цифровых транзакций: общий объём цифровых платежей в стране в первом квартале 2026 года вырос на 37,69% в годовом исчислении, а транзакции через QRIS — на 116,43%.Ведущий экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону французского инвестбанка Natixis Алисия Гарсия-Эрреро отметила, что это практический шаг к углублению финансовых связей, который снизит транзакционные издержки и валютные риски для обеих сторон:Индонезия - крупнейшее в мире мусульманское государство. Соответственно, если переход на торговлю в национальных валютах станет успешным, то подключатся и другие государства с так называемым исламским банкингом. При этом аналогичные соглашения действуют в ряде стран АТР: Таиланде, Вьетнаме, Малайзии и Сингапуре.Гарсия-Эрреро прогнозирует, что Пекин, вероятно, в этом году внедрит подобные механизмы с бо́льшим числом стран-членов АСЕАН и другими партнёрами, продолжая расширять свой цифровой и финансовый профиль. Успешное масштабирование этой системы может нанести серьёзный удар по долларовой гегемонии, постепенно формируя многополярную архитектуру глобальных расчётов.