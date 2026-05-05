Сорок лет спустя: чем заменят AGM-86B ALCM
Проектный облик ракеты LRSO. Графика военного министерства США
С 2017 г. Пентагон и его подрядчики занимаются разработкой перспективной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-181 LRSO. Программа уже прошла часть ключевых этапов, но всё ещё далека от завершения. В связи с этим военное ведомство США предлагает ускорить работы и приблизить момент поступления новой ракеты на вооружение.
Запрос на ускорение
Сейчас в США идёт подготовка федерального бюджета на 2027 финансовый год, начинающийся 1 октября 2026 года. В частности, прорабатывается бюджет Пентагона и другие затраты в сфере обороны. В последний день апреля ведомство представило Конгрессу свой бюджетный запрос в текущей версии.
В проекте военного бюджета предусматриваются расходы на продолжение разработки КРВБ LRSO (Long-Range Stand Off), или AGM-181. К настоящему времени это изделие вышло на стадию лётных испытаний, но пока не готово к принятию на вооружение.
Пентагон отмечает высокое значение проекта LRSO в контексте развития ударных возможностей вооружённых сил. В военном ведомстве напоминают, что в последние годы Россия, Китай и другие страны построили развитые системы противовоздушной обороны на основе современных радиолокаторов, зенитных систем таких, как С-400 или «Хунци-9», средств радиоэлектронной борьбы и т. д.
По оценке Пентагона, такие системы ПВО способны выявлять и поражать современные самолёты и средства воздушного нападения. Эффективность имеющегося вооружения снижается, и для его замены требуется новая техника. В частности, это будет разрабатываемая сейчас КРВБ типа LRSO.
Чтобы ускорить работы по проекту, в 2027 финансовом году на него предлагается выделить 1,5 млрд долл. Для сравнения: в 2025 ф. г. программа получила 693,8 млн долл., в 2026 ф. г. — 897,1 млн долл., а в 2027 ф. г. ассигнования вырастают почти вдвое. Это связано с тем, что именно на 2027 ф. г. запланирован так называемый рубеж Milestone C — формальное решение о переходе к малосерийному производству.
Дальнейшая динамика расходов закладывается ещё более крутая. По текущему плану, на 2028 ф. г. предлагается 1,76 млрд долл., на 2029 ф. г. — 2,29 млрд долл., при этом доля расходов на закупку растёт, а на разработку — сокращается. По расчётам Пентагона, такой график позволит уже в 2027–2028 гг. развернуть малосерийное производство, а к началу оперативной готовности в строевых частях выйти в 2029–2030 гг. Затем, в 2030-х годах, планируется полномасштабное перевооружение стратегической авиации.
По открытым оценкам, общий объём закупки составит порядка тысячи ракет. Совокупная стоимость программы — около 20 млрд долл. без учёта эксплуатации; с учётом 30-летнего срока службы полная стоимость владения оценивается примерно в 33 млрд долл.
Изделия LRSO под крылом B-52H, ноябрь 2025 г. Фото Telegram / BMPD
Конгресс уже ознакомился с предложениями Пентагона, но пока не дал им однозначной оценки. На обсуждение и корректировку военного бюджета могут потратить ещё несколько месяцев. Какую именно сумму в итоге выделят на проект LRSO, станет ясно к осени.
Долгий путь от идеи к испытаниям
Следует напомнить, что предложение о разработке новой КРВБ для стратегической авиации впервые прозвучало ещё в первой половине 2010-х годов. К середине десятилетия планировалось запустить её разработку, а в 2020-х — получить готовое оружие. Однако по ряду причин старт программы LRSO отложили на несколько лет.
Только в августе 2017 г. Пентагон выдал компаниям Raytheon и Lockheed Martin контракты на конкурсную разработку новой ракеты. Этот этап продолжался до весны 2020 г., когда победителем программы назвали проект YAGM-181A от компании Raytheon.
Необходимые консультации и согласования заняли около полутора лет. Только в июле 2021 г. Raytheon получила заказ на завершение проектирования и проведение лётных испытаний ракеты. С учётом этого документа стоимость разработки должна была превысить 2 млрд долл.
В 2022 г. в обстановке секретности состоялись первые испытания новой КРВБ. По сведениям, опубликованным позднее, с февраля по октябрь того года провели девять лётных испытаний с двух специально выделенных бомбардировщиков B-52H. Часть из них ограничивалась проверкой безопасного отделения от носителя и развёртывания управляющих поверхностей; в четырёх случаях производился запуск маршевого двигателя ракеты. Кульминационным стало испытание CTM-1 в октябре 2022 г., в ходе которого, по данным Пентагона, отработана полная связка: отделение от B-52, запуск двигателя, длительный управляемый полёт и отработка профиля миссии.
В 2023 ф. г. программа провела ещё шесть лётных тестов, посвящённых преимущественно отработке безопасного отделения и накоплению статистики надёжности. Затем, в ноябре 2025 г., случайные свидетели сфотографировали B-52H с двумя изделиями, внешне совпадающими с проектным обликом LRSO, опубликованным ВВС в июне того же года. Аналогичные фото появились в марте 2026 г. Это указывает на продолжение испытаний. При этом Пентагон и Raytheon не спешат делиться подробностями.
В 2027 ф. г. Пентагон планирует ускорить программу LRSO. В связи с этим увеличится число испытательных пусков и/или сократятся промежутки между ними. Параллельно будет идти подготовка к серийному производству нового оружия и его принятию на вооружение.
B-52H с опытными ракетами, март 2026 г. Фото Telegram / BMPD
Что известно об AGM-181
Изделие AGM-181 LRSO — крылатая ракета воздушного базирования, предназначенная для стратегической авиации. С её помощью в будущем планируют поражать удалённые объекты противника, имеющие особую важность. В арсеналах ВВС новая LRSO заменит изделие AGM-86B ALCM, состоящее на вооружении с декабря 1982 г.
LRSO имеет традиционный для такого оружия технический облик. Она получила удлинённый фюзеляж обтекаемой формы, что обеспечивает снижение радиолокационной заметности. Имеется раскладываемое в полёте низкорасположенное крыло и оперение со стабилизатором и нижним килем. По доступным изображениям прослеживаются характерные приёмы снижения ЭПР: гранёные обводы, клиновидная носовая часть, согласованные углы поверхностей.
Габариты и стартовая масса ракеты пока остаются неизвестными. Косвенно сообщается лишь, что LRSO длиннее своей предшественницы — это потребовало разработки специальной оснастки сопряжения с носителем (Bomber Weapon Interface Equipment, BWIE) для B-52H. Соответствующий конкурс ВВС объявили ещё в январе 2024 г.
Ракета оснащается компактным турбореактивным двигателем семейства Williams F107, который обеспечивает высокую дозвуковую скорость полёта. Дальность должна превысить 2,5 тыс. км. Бортовая система управления включает навигационные приборы различных типов: спутниковые, инерциальные и использующие эталонную карту местности (TERCOM). Автопилот обеспечит полёт к цели с заранее известными координатами.
Боевая часть — термоядерный заряд W80 Mod 4 (W80-4), создаваемый по программе продления срока службы под управлением NNSA. Мощность изделия не раскрывается; предыдущие модификации W80 имели переменную мощность от 5 до 150 кт. Программа W80-4 находится в фазе 6.4 (производственная инженерия), а первая серийная боевая часть (First Production Unit) запланирована на сентябрь 2027 г. — то есть синхронно с выходом самой ракеты на малосерийное производство. Ранее рассматривалась возможность оснащения LRSO обычной (неядерной) БЧ, но от неё отказались. Неядерные удары планируется осуществлять с применением КРВБ других типов.
На стадии испытаний опытным носителем ракет AGM-181 является стратегический бомбардировщик B-52H. В дальнейшем такой ударный комплекс поступит и на боевое дежурство. Кроме того, новую ракету получат перспективные бомбардировщики B-21 Raider; второй лётный образец B-21 в сентябре 2025 г. перебазировался на авиабазу Эдвардс, что позволяет переходить к испытаниям систем миссии и интеграции вооружения. Об испытаниях LRSO непосредственно с B-21 пока не сообщалось.
Опытная боевая часть W80 Mod 4. Фото Минэнерго США
Место в ядерной триаде
Ракета LRSO имеет особое значение для Пентагона и США в целом. На данный момент это одна из ключевых перспективных программ в области стратегических ядерных сил. По её итогам воздушная компонента СЯС должна улучшить свои количественные и качественные показатели.
AGM-181 предназначается для замены КРВБ AGM-86 и имеет ряд преимуществ перед ней. Главное из них — фактор времени. Существующие AGM-86B производились в первой половине 1980-х годов, и их ресурс постепенно подходит к концу. В марте 2025 г. ВВС США были вынуждены заключить с Boeing отдельный контракт на продление эксплуатации парка AGM-86B до 2033 г. — фактически это «костыль», призванный закрыть разрыв между уходом старой ракеты и поступлением новой. Серийные LRSO в течение длительного времени с проблемой исчерпания ресурса не столкнутся, что само по себе делает программу безальтернативной: ВВС попросту не могут позволить себе остаться без КРВБ воздушного базирования в составе СЯС.
Вторая группа преимуществ — технический и технологический уровень новой ракеты. Обе КРВБ имеют схожие показатели скорости, однако LRSO отличается повышенной дальностью — более 2500 км против примерно 2400 км у AGM-86B (по другим оценкам — до 1500 миль). Это понятным образом расширяет оперативные возможности стратегических ракетоносцев: рубежи пуска отодвигаются от зон поражения современной ПВО.
Сама ПВО — третий ключевой аргумент в пользу новой ракеты. Пентагон прямо указывает на угрозу со стороны актуальных иностранных ЗРС/ЗРК и на сложность преодоления такой обороны старыми ракетами. В проекте AGM-181 применены современные меры снижения заметности, которые, по замыслу разработчиков, должны вернуть КРВБ воздушного базирования способность гарантированно доходить до цели. Командующий Стратегическим командованием США (USSTRATCOM) генерал Энтони Коттон в марте 2025 г., выступая в Конгрессе, назвал LRSO «важной частью сдерживания нового поколения», отметив, что ракета должна давать гибкие и масштабируемые варианты действий, способные «пробиться и уцелеть» перед лицом современной ПВО.
Наконец, новый проект учитывает планы по развитию стратегической авиации. LRSO будет едва ли не первым боеприпасом в ВВС США, который изначально создавался с учётом требований бомбардировщика B-21. Это означает совместимость с его внутренними отсеками и интерфейсами, а также согласованность мер снижения заметности на уровне «носитель — оружие».
Программа LRSO встроена в более широкий контур обновления СЯС. В бюджете 2027 ф. г. на модернизацию ядерных сил в целом запрашивается порядка 71 млрд долл.: помимо LRSO, это новая МБР шахтного базирования LGM-35A Sentinel, ПЛАРБ типа Columbia и сам бомбардировщик B-21. Все три направления развиваются параллельно, и сроки их готовности взаимосвязаны: задержка одной программы ударяет по двум другим.
Таким образом, новая КРВБ AGM-181 LRSO должна помочь стратегической авиации США обновить арсеналы и сохранить требуемую ударную мощь. Однако для достижения этих целей требуется вложить деньги, силы и время. Чтобы сократить сроки, Пентагон и предлагает увеличить финансирование проекта.
Удастся ли провести этот запрос через все требуемые процедуры, пока неизвестно. Военное обновление СЯС США идёт сразу по нескольким дорогостоящим направлениям, и каждая программа борется за свою долю бюджета. Однако у Пентагона есть запас времени, чтобы убедить законодателей в необходимости повышенного внимания к LRSO: альтернатива — оставить воздушную компоненту триады с устаревающими ракетами 1980-х годов на неопределённый срок, перебиваясь продлёнными контрактами наподобие мартовской сделки с Boeing.
