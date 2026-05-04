Путь к Славянску: ВС РФ выбили врага из восточной части укрепа Рай-Александровка

Российские Вооружённые силы заняли новые рубежи в Донецкой Народной Республике, на Славянско-Краматорском направлении. По состоянию на 17:15 мск 4 мая подтверждаются сведения о том, что восточная часть крупного села Рай-Александровка перешла под контроль армии России.

Продвижение российских подразделений в этом населённом пункте идёт по обеим берегам реки Сухая. Сегодня с начала суток ВС РФ продвинулись в селе более чем на 1,5 км, выйдя в центральную его часть.



Рай-Александровка - основной укрепрайон противника на пути к городам Николаевка и Славянск. После сегодняшнего продвижения расстояние от передовых позиций ВС РФ до окраины Николаевки сократилось до 5,7 км, а до Славянска – до 10 километров.
В нескольких километров севернее указанного участка фронта российские подразделения нанесли огневое поражение ВСУ в районе села Кривая Лука и выбили противника из восточной и центральной его частей. Кривая Лука находится на южном берегу реки Северский Донец примерно в 9 км от Николаевки и в 13,5 км от Славянска.



Таким образом, дистанция до городов последней крупной агломерации Донбасса, остающейся под контролем ВСУ продолжает сокращаться. И как минимум на данный момент противник на этом направлении продвижению российской армии противопоставить ничего не может.
  Ирек
    +5
    Сегодня, 17:33
    Хохлота уже кричит що этот хутор не имеет никакого стратегического значения и всегда был дотационным.
    Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 17:43
      Сама Рай-Александровка в низине находится вокруг возвышенностей вокруг неё.Можно предположить что высоты вокруг неё уже взяли раз начали заходить в саму Рай -Александровку. Высоты вокруг Рай-Александровки,а не она сама это самое важное.
      Andobor
        0
        Сегодня, 18:11
        Цитата: Sky Strike fighter
        Можно предположить что высоты вокруг неё уже взяли раз начали заходить в саму Рай -Александровку

        Лесные массивы на возвышенности вокруг взяли, остальное поля, в самом селе тоже зеленка, застройка, проще заходить
  Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 17:46
    Только, что открыл ленту новостей "Российской газеты"- первые десять новостей- ни одного упоминания о СВО. Мы чего-то не знаем?
  Saler
    +1
    Сегодня, 17:50
    Это радует, но ближе к Славянску будет нам все сложнее продвигаться.
    Мотивированных штурмовиков у врага осталось мало, но дронами Европа их сильно завалила.
    Надо бить и по фабрикам с беспилотниками в Европе,по мостам через Днепр и бить ракетами Нудоль по группировке спутников Старлинк.
    Иначе эффективного продвижения наших ВС без больших потерь мы не увидим. request