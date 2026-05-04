Макрон похвалил Пашиняна за антироссийскую политику Армении
Армения становится по-настоящему «европейской страной», отдаляясь от России. Макрон похвалил армянского премьера Никола Пашиняна за проводимую им антироссийскую политику.
Французский президент «впечатлен» работой Пашиняна на посту премьер-министра Армении. По словам Макрона, Пашиняну удалось сделать из Армении «европейскую страну», хотя несколько лет назад республику воспринимали исключительно как «спутника России». Теперь же Ереван проводит «независимую политику».
Работа Никола Пашиняна в Армении в последние годы очень впечатляет. Будем честны, восемь лет назад сюда никто бы не приехал. Раньше многие страны воспринимали Армению как «спутник России», а нынешнее количество визитов в Ереван является хорошим сигналом.
В Ереване в эти дни проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества, в армянскую столицу съехались европейские политики и руководство Евросоюза. А заодно Пашинян пытается поднять свой рейтинг перед будущими выборами, которые пройдут этим летом. Шансы победить у него есть, если армянская оппозиция не выступит единым фронтом. Пока же партия Пашиняна «Гражданский договор» находится на втором месте, судя по опросам.
