Макрон похвалил Пашиняна за антироссийскую политику Армении

Работа Никола Пашиняна в Армении в последние годы очень впечатляет. Будем честны, восемь лет назад сюда никто бы не приехал. Раньше многие страны воспринимали Армению как «спутник России», а нынешнее количество визитов в Ереван является хорошим сигналом.

Армения становится по-настоящему «европейской страной», отдаляясь от России. Макрон похвалил армянского премьера Никола Пашиняна за проводимую им антироссийскую политику.Французский президент «впечатлен» работой Пашиняна на посту премьер-министра Армении. По словам Макрона, Пашиняну удалось сделать из Армении «европейскую страну», хотя несколько лет назад республику воспринимали исключительно как «спутника России». Теперь же Ереван проводит «независимую политику».В Ереване в эти дни проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества, в армянскую столицу съехались европейские политики и руководство Евросоюза. А заодно Пашинян пытается поднять свой рейтинг перед будущими выборами, которые пройдут этим летом. Шансы победить у него есть, если армянская оппозиция не выступит единым фронтом. Пока же партия Пашиняна «Гражданский договор» находится на втором месте, судя по опросам.