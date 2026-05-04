Макрон похвалил Пашиняна за антироссийскую политику Армении

Армения становится по-настоящему «европейской страной», отдаляясь от России. Макрон похвалил армянского премьера Никола Пашиняна за проводимую им антироссийскую политику.

Французский президент «впечатлен» работой Пашиняна на посту премьер-министра Армении. По словам Макрона, Пашиняну удалось сделать из Армении «европейскую страну», хотя несколько лет назад республику воспринимали исключительно как «спутника России». Теперь же Ереван проводит «независимую политику».



Работа Никола Пашиняна в Армении в последние годы очень впечатляет. Будем честны, восемь лет назад сюда никто бы не приехал. Раньше многие страны воспринимали Армению как «спутник России», а нынешнее количество визитов в Ереван является хорошим сигналом.

В Ереване в эти дни проходит 8-й саммит Европейского политического сообщества, в армянскую столицу съехались европейские политики и руководство Евросоюза. А заодно Пашинян пытается поднять свой рейтинг перед будущими выборами, которые пройдут этим летом. Шансы победить у него есть, если армянская оппозиция не выступит единым фронтом. Пока же партия Пашиняна «Гражданский договор» находится на втором месте, судя по опросам.
  NICK111
    +6
    Сегодня, 17:39
    Раз похвалил, бери на содержание. Отблагодарят. Мало не покажется.
    Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 18:17
      Пашиняну Макрон скомандовал голос.Пашинян не подвёл Макрона в антироссийской риторике.Макрон доволен. Почесал за ухом Пашиняна.Пашинян тоже доволен.И все довольны,все смеются. Пашинян доволен что независимый и многовекторный.Макрон что он взял под козырёк Пашиняна,типа расширил владения Европы.И куда же без Зеленского с его английским.Сходка удалась.
      marchcat
        0
        Сегодня, 18:33
        Кукушка хвалит петуха за то. что хвалит он кукушку. ( Иван Андреевич Крылов ). yes
  БойКот
    +4
    Сегодня, 17:42
    ГОСПОДИН НАЗНАЧИЛ МЕНЯ ЛЮБИМОЙ ЖЕНОЙ!!
    Пока нет, но Пашиняну есть куда стремиться.
    Nexcom
      0
      Сегодня, 18:20
      там не жен, а жонов любят...
  ваш вср 66-67
    +8
    Сегодня, 17:42
    Теперь же Ереван проводит «независимую политику

    Надо " независимых" армян, которые в России, депортировать на историческую родину! Немедленно! И пропадет рейтинг Пашиняна! Скатится к 0.
    alexboguslavski
      +5
      Сегодня, 17:50
      Можно и во Францию. Говорят, что Д" Артаньян тоже родом из армян. lol
      Nexcom
        +1
        Сегодня, 18:04
        армяне божатся что у Ш.Азнавура настоящая фамилия Азнавурян. и не только про это божатся.

        зы одни море выкопали, у вторых - как ни историческая фигура - так армянин (тайный)...
    helilelik
      +2
      Сегодня, 17:50
      Армянские армяне придумали обходной маневр .Типа,российские армяне и не армяне вовсе. Но почтовые переводы принимают регулярно.
      carpenter
        +1
        Сегодня, 18:05
        На Россию приходится 70% внешних инвестиций в Армению и 65% всех трансграничных переводов.
        frruc
          0
          Сегодня, 18:20
          Место и время саммита явно выбрано не случайно.
          Оппозиция точно проиграет, "демократия" победит. Запад этому поспособствует всеми силами.
    carpenter
      +1
      Сегодня, 18:04
      Да рейтинг у него ниже чем у оппозиции, поэтому и собралась вся "европейская камарилья + местечковый еврей, что бы как то показать, что "Армения це Явропа".
    topol717
      +1
      Сегодня, 18:18
      Ну зачем же так, достаточно выгнать Армению из ЕАЭС. И все Армяне тут же лишатся возможности работать, и машины с армянскими номера с дорог пропадут. А сколько других чудных открытий нам потом светит. Грузины уже попировали европейский вкус, больше туда не хотят. Армянам тоже надо вкусить все плоды западной цивилизации.
  asng
    +1
    Сегодня, 17:52
    Выслать в течении недели всех мужиков. Семьи пусть пока здесь поживут. Не скинут пашиняна за месяц - выслать семьи. Нельзя терпеть такое.
  carpenter
    +1
    Сегодня, 17:55
    А кто бы спорил, ведь Армения и Франция голубеют на глазах, особенно два вот этих брата-русофоба.
  гильза
    +1
    Сегодня, 17:59
    Щас армянские паспорта прям нагреваться начали в границах России)) А правда,через сколько после выхода наших их Гюмри ( вот откуда прям НАДО выйти) к остальной территории Армении возникнут вопросы?)) Да и к церкви армянской. Уже есть?
  nikvp
    0
    Сегодня, 18:36
    Пусть теперь армяне на рынки Парижа торговать едут.