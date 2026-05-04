Второй раз за сутки объявлена ракетная опасность в Дубае, слышны взрывы

108 2
Второй раз за сутки объявлена ракетная опасность в Дубае, слышны взрывы

В Объединённых Арабских Эмиратах вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги. Национальная служба по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами (NCEMA) направила жителям экстренное оповещение о том, что системы ПВО страны в реальном времени отражают ракетную угрозу.

Это уже вторая подобная тревога за сегодняшний день. Первое оповещение поступило примерно двумя часами ранее и стало первым подобным случаем с момента вступления в силу режима прекращения огня между США и Ираном.



В официальном сообщении NCEMA говорится:

Силы противовоздушной обороны в настоящее время реагируют на ракетную угрозу. Просим оставаться в безопасных местах и следить за официальными каналами информации.

Режим ракетной опасности касается в первую очередь Дубая, крупнейшего делового центра и логистического узла не только ОАЭ, но и всего Ближнего Востока.

Министерство обороны ОАЭ утверждает, что характерные звуки, которые слышат жители, связаны с работой систем ПВО по перехвату ракет и беспилотников, а не с попаданиями на территории страны.

Несмотря на объявленное перемирие между Вашингтоном и Тегераном, напряжённость в регионе сохраняется. Причём эскалация произошла после того, как США и Израиль отвергли предложения по мирному урегулированию, озвученные Тегераном. Мало того, Трамп объявил о начале операции по проведению коммерческих судов через Ормуз под конвоем кораблей ВМС США. При этом США сохранили блокаду иранских портов. В ответ на это Иран сегодня обстрелял один из американских военных кораблей, на что в Пентагоне ответили новыми угрозами в адрес Исламской Республики.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 18:26
    ну и что? у нас тоже по паре раз теперь на дню объявляют. и что??? переживать что ли за арабов из залива должны?
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    0
    Сегодня, 18:27
    Если честно так и не понял, ОАЭ сами себя пугают или действительно был удар Ирана?