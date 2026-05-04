Второй раз за сутки объявлена ракетная опасность в Дубае, слышны взрывы
В Объединённых Арабских Эмиратах вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги. Национальная служба по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами (NCEMA) направила жителям экстренное оповещение о том, что системы ПВО страны в реальном времени отражают ракетную угрозу.
Это уже вторая подобная тревога за сегодняшний день. Первое оповещение поступило примерно двумя часами ранее и стало первым подобным случаем с момента вступления в силу режима прекращения огня между США и Ираном.
В официальном сообщении NCEMA говорится:
Силы противовоздушной обороны в настоящее время реагируют на ракетную угрозу. Просим оставаться в безопасных местах и следить за официальными каналами информации.
Режим ракетной опасности касается в первую очередь Дубая, крупнейшего делового центра и логистического узла не только ОАЭ, но и всего Ближнего Востока.
Министерство обороны ОАЭ утверждает, что характерные звуки, которые слышат жители, связаны с работой систем ПВО по перехвату ракет и беспилотников, а не с попаданиями на территории страны.
Несмотря на объявленное перемирие между Вашингтоном и Тегераном, напряжённость в регионе сохраняется. Причём эскалация произошла после того, как США и Израиль отвергли предложения по мирному урегулированию, озвученные Тегераном. Мало того, Трамп объявил о начале операции по проведению коммерческих судов через Ормуз под конвоем кораблей ВМС США. При этом США сохранили блокаду иранских портов. В ответ на это Иран сегодня обстрелял один из американских военных кораблей, на что в Пентагоне ответили новыми угрозами в адрес Исламской Республики.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Фонд Карнеги»
