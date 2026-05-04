В Берлине в День Победы запретят демонстрацию советской и российской символики

Полиция Берлина вновь вводит запрет на демонстрацию георгиевских лент и другой советской и российской символики. Ограничения традиционно будут действовать в течение двух дней — 8 и 9 мая, когда в городе будут проходить торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Как известно, в прошлом году полиция Берлина в День Победы разрешила провести гражданскую акцию «Бессмертный полк», но запретила на ней демонстрацию георгиевских лент в любом виде.

Как сообщает газета Berliner Morgenpost, запрет также коснется ношения советской военной формы или ее частей, военных знаков отличия, символов «V» или «Z» и даже изображений президентов России и Белоруссии. Кроме того, посетителям мемориалов будет запрещено исполнять российские марши и песни военных лет. Соответствующие ограничения будут действовать на мемориалах в Тиргартене, Трептов-парке и в парке Шенхольцер-Хайде. Примечательно, что в то же время запрет не коснется демонстрации украинских флагов.

В то же время жители Прибалтики массово скупают туры в приграничную Нарву, чтобы встретить День Победы на берегу реки, разделяющей две страны. Чтобы получить возможность увидеть праздничный концерт в российском Ивангороде, люди готовы платить немалые деньги. В программу туров, помимо прогулки по набережной в Нарве, входит посещение сохранившихся в Эстонии советских памятников и мест боев Великой Отечественной войны. Со своей стороны эстонская полиция ежегодно ужесточает меры контроля: патрули следят за тем, чтобы на набережной Нарвы никто не фотографировал и не снимал на видео происходящее на противоположном берегу.
  Sky Strike fighter
    Сегодня, 18:31
    Кому то 9 мая до сих пор как серпом по.
    carpenter
      Сегодня, 19:42
      Верно, серпом. Но зато разрешат гитлеровскую символику, Германия быстро превращается в Четвёртый рейх. 9 мая их ничему не научила, очень уж добрый был товарищ Сталин.
        Сегодня, 19:54
        Германия уже превратилась в афро-индо-азиатскую страну. Четвертого рейха не будет. Немецкую честь и волю, которые нажимали на курок револьвера у собственного виска вывели у местных на корню. Четвертый рейх состоится только когда рак на горе свистнет
  Комментарий был удален.
    Сегодня, 18:39
    Помнят русофобы, как по инициативе украинцев привезли в Берлин, в феврале 2023 года, подбитый русский танк. Думали, что опозорят Россию, а берлинцы цветами его засыпали.
      Сегодня, 18:52
      Там еще какие-то торжественные мероприятия будут, странно. Хотя, возможно будут чествовать западную коалицию, во главе с США.
      Сегодня, 21:26
      Так Берлин он в восточной части Германии относится. Там немцы к нам хорошо относятся. В западной Германии мог быть прием намного прохладнее. Там у большего числа населения мозги прошиты русофобией.
    Сегодня, 18:40
    Ну что,кто то до сих пор считает что немец=фашист это не правильно...
      Сегодня, 18:44
      Гитлеры приходят и уходят а немецкий народ остаётся нациками.
        Сегодня, 19:05
        А зачем вы переиначили фразу товарища Сталина?
          Сегодня, 19:42
          Просто он не договорил до конца. Это соответствует реальности.
            Сегодня, 19:44
            Да вы что . То есть вы живой свидетель и носитель знаний ,что реально говорил и думал товарищ Сталин. Я поражён.
              Сегодня, 19:47
              Не подлизывайтесь. Я выразил своё мнение и оно может не совпадать с мнением товарища Сталина и вашим.
                Сегодня, 20:09
                Вы просто великолепны...)
                  Сегодня, 20:45
      Сегодня, 18:48
      Когда американцы выведут из Германии оккупационные войска, немцы покажут свое истинное лицо и приоритеты.
        Сегодня, 21:44
        Главное чтобы амеры забрали с собой ЯО, вот тогда и посмотрим на истинное лицо германцев перед Россией.
      Сегодня, 19:09
      Сара Вагенкнехт и люди её поддерживающие, тоже все фашисты-нацисты?
        Сегодня, 19:15
        Тоже,это они пока не пришли к власти такие вроде бы хорошие,а если придут к власти будут не лучше мерцев.
          Сегодня, 19:33
          Откуда вам это знать? Вы провидец?
        Сегодня, 21:45
        Да! Она ещё и еврейская фашистка, мимикрирующая под порядочную перед рывком к власти.
    Сегодня, 18:44
    Обычные люди всё понимают, а эти дети фашистов Шольц, Мерц запрещают символику СССР
      Сегодня, 18:47
      голосуют за этих детей фашистов шольцов и мерцев,так что все они фашисты,ошибкой было не уничтожить этот народец в 1945.
        Сегодня, 18:51
        Да, однозначно во всём Сталин виноват,
        не уничтожил всех нацистов, как военных преступников, - вот они голову и подняли. wink
          Сегодня, 21:29
          Сталин как раз тут ни при чем. Предатель Горбачев вывел войска из восточной Европы и вот результат. Хулиганят. Американцы свой конкингент не вывели, так все их официально любят и уважают. Запрета американских флагов на 9 мая не будет.
    Сегодня, 18:52
    запрет на демонстрацию георгиевских лент
    Я извиняюсь, но мне одному кажется, что безграмотность пустила корни очень глубоко? Я раньше знал. что в Великую Отечественную была гвардейская лента. И Победу одержал СССР. А сейчас, оказывается, в той войне победила царская Россия, и потому мы теперь носим не гвардейскую, а георгиевскую ленту... И не надо говорить, что это, мол, пустяковая мелочь. Из мелочей вырастает большое. Как, например, драпировка Мавзолея. Уж очень либероидам хочется, чтобы население считало, что знамена поверженной Германии бросали перед Ельцин-центром...
      Сегодня, 19:10
      Как понять, что герб СССР это только прикрытие. Да когда начинают рассуждать о разнице в лентах, ища различия между георгиевской и наследницей гвардейской. Сразу все понятно. Стараетесь? Нуну. Ордена Кутузова, Нахимова и Суворова вам по лбу, учережденые во время ВОВ ) Царские генералы!, как так то! царская Россия! Но для нас же история России это в все и время князей с царями и история Советского Союза. Но вы старайтесь старайтесь.
        Сегодня, 19:14
        Да, ЦИПСОта очень любит советские символы выставлять, - и шатать, шатать.
          Сегодня, 19:18
          Не факт, на самом деле. Ципсо (хотя скорее любители с той стороны) или как бы свой, который бездумно повторяет их наработки, по сути не отличимые. Вон ниже комментарий, точно местный , но туда же.
            Сегодня, 20:23
            Да, какая разница, ЦИПСО или их безмозглая жертва, с любой стороны.
      Сегодня, 19:15
      Согласен с вами!
      Чтобы честным людям з̶а̶с̶р̶а̶т̶ь̶ запудрить мозги, либерасты всех мастей решили, что народ не заметит подмены! И сделали так, что гвардейская расцветка мало чем отличается от георгиевской!
      Но отличается!
      И Победу ковали в ВОВ гвардейцы наравне с другими! Но никак не георгиевцы. Хотя и заслуги георгиевских кааалеров тоже нельзя забывать!
    Сегодня, 19:06
    Нацисты опять в Рейхстаге
      Сегодня, 19:48
      Колесо Истории неумолимо крутится, снова и снова повторяя ситуации....
    Сегодня, 19:13
    Can not say more than idiots
    Сегодня, 19:15
    Я поражён вашей наивностью ! Обычные люди ??? Тогда тоже обычные люди клепали Гитлеру танки и самолёты , носили Гитлера на руках , миллионные сборища "зиговали " ,а десятки миллионов обычных немцев ждали , что бы им достались русские земли в России , с имениями и с русскими рабами и для этого они отправляли свих отцов и сыновей на Восточный фронт убивать русских . Догма про обычных невиновных немцах ни чуть не страшнее догмы об объединившихся пролетариях всех стран или об братских народах навек .
    Сегодня, 19:22
    Ну да, память она такая. Неприятно им признавать, что по сусалам получили.
    Так кто вас звал нападать и наших граждан геноцидить?
    Сами, всё сами. Но помнить это обязаны, а то вас опять стало в ту степь закидывать. Просто помните, чем вам может откликнуться очередной "дранг нах остен". angry
    Сегодня, 19:24
    За что немцы не уважают Святого Георгия Победоносца? Туркам надо обижаться, а не немчуре.
      Сегодня, 20:28
      Убивали не турки, а Георгии Победоносцы.
    Сегодня, 19:26
    Можно поздравить отечественных антисоветчиков. Драпирование Мавзолея В.И. Ленина отлично вписывается во все это
    Сегодня, 19:46
    Как тут не вспомнить пророческие слова Маршала СССР Жукова Георгия Константиновича...
    Сегодня, 19:57
    На очереди в Германии снос памятника Воину-Освободителю в Трептов-парке. Тогда у наших поклонников Интернационала может кончится запас Божией Росы
    Сегодня, 20:10
    Je to logické. Německo brzy vytáhne vlajky s hákovými kříži a budou uctívat sochy Hitlera a Bandery.
      Сегодня, 20:11
      Это логично. Германия скоро будет поднимать флаги со свастиками и поклоняться статуям Гитлера и Бандеры.
    Сегодня, 20:16
    это доказывает что мы правильно делали, что давили их в 45 году. И надо было и дальше их давить. Прав был Георгий Жуков: Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят.
    Сегодня, 20:21
    Боятся! Ну и пусть боятся!
    Сегодня, 20:24
    Недоглядел, недоглядел......
    Сегодня, 20:29
    Сегодня, 21:05
    Фашизмът и нацизмът са като хомосексуализма. Ведднъж станал пе.....р..ст, звинаги си пе...р..сст.
    Сегодня, 21:14
    Личное мнение...
    Немцы, по-своему, правильно делают.
    Не для нас, конечно, для себя.
    Помнить, благодарить, возлагать венки и цветы - можно. Ходить по городу с нашей атрибутикой Великой Отечественной - нельзя.
    Что бы наши и фрицы не передрались.
    Что бы левые и правые не начали громить первые этажи, которые часто не квартиры, а магазины.
    Хорошо бы и атрибутику нацистов запретить. Но это их страна. Наши предки её от нацизма освободили. ГДР отдали. Теперь они там сами порядки устанавливают.
    Опять личное мнение...
    В Германии меньше запретов, чем в странах Прибалтики.
    Сегодня, 21:38
    А здорово можно немчуру на слове подловить! Ведь многие наши марши имеют одну мелодию, слова разные! Жаль только что эту карту козырную в нашем МИДе разыграть некому, там всё больше фломики мусолят...