США заявляют о возобновлении движения грузовых судов через Ормуз
Объявленная Трампом накануне операция «Проект «Свобода» идет ни шатко ни валко. Как сообщили в Центральном командовании ВС США, через Ормузский пролив удалось провести всего два грузовых судна.
Американские военные заявили об открытии Ормузского пролива и возобновлении движения грузовых судов. По данным CENTCOM, пока удалось провести два торговых судна под американским флагом. Другие подробности пока отсутствуют, известно лишь то, что за безопасность прохода отвечают американские эсминцы. Ранее говорилось, что в сам пролив они входить не будут.
Эсминцы ВМС США обеспечивают безопасность судоходства в Ормузском проливе и уже сопроводили через него два торговых судна под американским флагом. Суда благополучно миновали пролив и в настоящий момент следуют по своему маршруту.
Между тем глава Минфина США Скотт Бернс заявил, что Штаты полностью контролируют Ормузский пролив, а иранские грузовые суда стоят в портах, торговли нефтью практически нет.
Мы полностью контролируем пролив. Мы заблокировали суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них. Их экономика находится в свободном падении, и все говорят, что у них — у них высокий порог терпимости к боли. Что ж, у их солдат не будет высокой терпимости к отсутствию зарплаты.
