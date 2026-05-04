США заявляют о возобновлении движения грузовых судов через Ормуз

Объявленная Трампом накануне операция «Проект «Свобода» идет ни шатко ни валко. Как сообщили в Центральном командовании ВС США, через Ормузский пролив удалось провести всего два грузовых судна.

Американские военные заявили об открытии Ормузского пролива и возобновлении движения грузовых судов. По данным CENTCOM, пока удалось провести два торговых судна под американским флагом. Другие подробности пока отсутствуют, известно лишь то, что за безопасность прохода отвечают американские эсминцы. Ранее говорилось, что в сам пролив они входить не будут.



Эсминцы ВМС США обеспечивают безопасность судоходства в Ормузском проливе и уже сопроводили через него два торговых судна под американским флагом. Суда благополучно миновали пролив и в настоящий момент следуют по своему маршруту.

Между тем глава Минфина США Скотт Бернс заявил, что Штаты полностью контролируют Ормузский пролив, а иранские грузовые суда стоят в портах, торговли нефтью практически нет.

Мы полностью контролируем пролив. Мы заблокировали суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них. Их экономика находится в свободном падении, и все говорят, что у них — у них высокий порог терпимости к боли. Что ж, у их солдат не будет высокой терпимости к отсутствию зарплаты.
  Sky Strike fighter
    +1
    Сегодня, 18:35
    Чё там? Эсминец американский затонул?
  Аркадий007
    +3
    Сегодня, 18:50
    Рыжий шоумен уже не выход из роли клоуна на постоянной основе.
  Митяша
    +1
    Сегодня, 18:58
    А кого там персы приласкали в проливе сегодня? Не амеров ли?
  Demon
    0
    Сегодня, 19:00
    То заблокировали, то открыли, но заходить туда не будут. Все ясно, очередная победа по трампонски.
    Интересно как глубоко в трюм запрятали американский флаг те два торговых судна.
    BrTurin
      0
      Сегодня, 19:12
      Цитата: Demon
      два торговых судна

      тут вопрос грузовой это - танкер, контейнеровоз или сухогруз, куда шли в залив или из залива, пустые или .... а пока горит южнокорейский
  tralflot1832
    -1
    Сегодня, 19:11
    Иранцы сыграли в покер с американцами, - повысили ставки .Пропустив через Ормуз американцев ,а для других игроков разыграли спектакль.В покере не черта не понимаю мне ближе Гольф ,т е.Керлинг - "лунка" правдо одна .Один красный удар и усё приплыли ,энд за вами.Был свидетелем такого удара " пять " линкоров " в зачетном поле - осталось два и чтобы не делал соперник после этого - последний камень принесёт победу сопернику Умные сразу сдаются .Иран переигрывает США в Ормузе.Изаиняюсь ,особенности моего мобильного интернета не дают смотреть ормуз он- лайн,через западные сайты .Да и мне закрыли " Круид ойл Прайс" - очень занятный сайт, если откинуть авторов " русофобов" .Там есть умные люди ,скрывающиеся под" никами" .В Европе- жопа , с тремя ,а может и четырьмя " П".
  alexoff
    0
    Сегодня, 19:11
    В США к власти пришли какие-то продаваны из телемагазина, рассказывают офигительные истории направо и налево
  роман66
    0
    Сегодня, 19:50
    , у их солдат не будет высокой терпимости к отсутствию зарплаты.

    По себе о людях не судят