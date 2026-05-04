США определились с первой бригадой, которая покинет Германию

3 447 17
США определились с первой бригадой, которая покинет Германию

Соединенные Штаты готовятся вывести первых военных из Германии, речь идет о механизированной бригаде, размещенной в районе города Фильсэкк в северо-восточной части Баварии. Пока идет подготовка к выводу, пишет немецкая пресса.

Американцы определились с первым подразделением, которое покинет Германию через какое-то время. Это будет механизированная бригада, оснащенная бронетранспортерами Stryker. Куда будут выводить бригаду, пока неизвестно, скорей всего, или в США, или в Азиатско-Тихоокеанский регион, там Штаты наращивают силы, готовясь к противостоянию с Китаем. Пока говорится о пяти тысячах военнослужащих США.



Как пишет газета Bild, в районе города Фильсэкк расположен самый крупный полигон американской армии за пределами США. Да и вообще, основная масса американских военных размещена именно здесь. Из почти 40 тысяч американцев в Германии 26 тысяч находятся именно в Баварии.

О планируемом выводе американских войск из европейских стран заявил президент США Дональд Трамп. Причем касается это не только Германии, но и Италии и Испании. Окончательного решения еще нет, но все идет к тому, что Европа будет вынуждена защищать себя сама, а не надеяться на США.

Ранее сообщалось, что Трамп очень сильно обиделся на своих европейских союзников, отказавших ему в помощи с Ираном. После этого были сделаны несколько заявлений, в том числе и о роспуске НАТО. По словам Трампа, без США альянс сам развалится.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +6
    Сегодня, 19:18
    По словам Трампа, без США альянс сам развалится.

    Скорей бы...
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 20:10
      Цитата: ваш вср 66-67
      По словам Трампа, без США альянс сам развалится.

      Скорей бы...

      Фигвам это жилище индейцев, как говорил Матроскин. Всё у наглов идёт по плану, кольцо анаконды сжимается. Гегемон не желает уже воевать сам, тащит в огонь подопечных шестёрок. Теперь он натравит ЕС на Россию, БВ на Иран, Тайвань на Китай и т. д. и т. п. а сам уползет за лужу, будет продавать всё и всем без разбора, как и первые две мировых.
  2. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +2
    Сегодня, 19:25
    Происходящего не понимаю. Почти оккупационные войска в Германии это как бы основа американского могущества в Европе. США добровольно отказываются от мировой гегемонии? Что, собственно говоря, происходит, есть внятные объяснения?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:22
      СергейАлександрович
      Сегодня, 19:25
      Происходящего не понимаю. Почти оккупационные войска в Германии это как бы основа американского могущества в Европе. США добровольно отказываются от мировой гегемонии? Что, собственно говоря, происходит, есть внятные объяснения?

      hi Ничтоже сумняшеся не нужно быть наивными.
      Хищнический оскал империализма никогда не успокоится в потере прибыли и своих интересов.
      Ничего не напоминает? Если покопаться в истории архивов 100-летней давности, мелко бриты и матрасники готовили таран в виде гейропы против Коммунистического СССР.
      В нынешнее время две руки глобалистов мелко бритов и сионистов-матрасников управляются одним мозговым центром клана Ротшильдов- Рокфеллеров- Соросов и др., чтобы развязать войну гейропы с Россией, а после истощения противоборствующих сторон снять сливки.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 20:37
      Цитата: СергейАлександрович
      Что, собственно говоря, происходит, есть внятные объяснения?

      Дух Анкориджа, Трамп слил Путину Европу.
      Скоро можно будет стеклить, если не образумятся.
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 19:25
    Видимо деньги закончились, а они ему сейчас очень нужны на Ормуз.
  4. Ender Dorghut Звание
    Ender Dorghut
    +1
    Сегодня, 19:31
    noi siamo tutti in attesa che gli americani vadano via. Io ripeto sempre: una cosa è essere alleati, un'altra essere vassalli. Gli interessi degli americani non coincidono più con i nostri. Io sono fortemente europeista con anche la Russia dentro l'Europa (ovviamente non questa chimera di Bruxelles). Una Confederazione Boreale che da Lisbona a Vladivostok fa i nostri interessi e non quelli di USA, India o Cina. Scusatemi per il sogno ad occhi aperti.
    1. Zhan Звание
      Zhan
      +1
      Сегодня, 21:02
      hi
      Прошу заметить, только после создания блока НАТО, только потом, как противовес альянсу, был создан блок Варшавского договора. Англия, Америка, очень хитроумные страны. Английское и Американское правительство никогда ничего не делает без выгоды для себя. Думаю, блок НАТО, скоро будет ликвидирован из-за его не перспективности. И если будет конфликт Россия-Европа, то только в таком формате. Англия и Америка просто постараются очень хорошо на этом заработать. А Европе, всей без исключения нужно готовится не к войне с Россией, а к возобновлению близкого сотрудничества, если конечно осталось в головах европарламента хотя бы немного здравого смысла. Главное не дайте свершится не поправимому, военному конфликту с Россией.
  5. salat Звание
    salat
    +3
    Сегодня, 19:32
    Кажется мне что, эвропа собралась воевать, а амеры как всегда заварив кашу сваливают под любым предлогом
  6. геолог Звание
    геолог
    0
    Сегодня, 19:57
    Наверное прекрасно подготовленным американским солдатам, суперменам не очень приятно быть живым щитом. Ведь многие лимитрофы готовы использовать американских военнослужащих в качестве заложников в качестве бесплатной гарантии своего благополучия.
  7. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 20:01
    Какое противостояние с Китаем?!! От персов теперь не знают куда и как свалить а туда же, на Китай хвост топорщат! Время свело С. Корею, Китай, Россию с Беларусью и Иран вместе. Если прежние амбиции мешали то теперь настал час создать Союз взаимопомощи во всём, иначе сожрут поодиночке...
  8. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 20:24
    Постепенно отходят в сторонку перед полномасштабной войной между ЕС и РФ
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 20:41
      Цитата: Vulpes
      Постепенно отходят в сторонку перед полномасштабной войной между ЕС и РФ

      Да, когда американцы отползут, можно будет Европу стеклить. Пока ссыкотно.
  9. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    0
    Сегодня, 20:26
    можем пройтись парадом
    как в прошлый раз
    можем повторить 🤣
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 20:39
      Цитата: nepunamemuk
      можем пройтись парадом
      как в прошлый раз

      По радиоактивным развалинам парады не ходят.
  10. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 21:14
    Соединенные Штаты готовятся вывести первых военных из Германии
    слабо верится, что американцы себе сами в ногу выстрелят
  11. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 22:19
    В США этой бригаде делать нечего, там ее сразу деактивируют. Скорее всего или в Оман или в РК.