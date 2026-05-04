В Воронеже решили отказаться от проведения парада в День Победы
Один регион за другим отменяет массовые мероприятия, посвящённые очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня стало известно о решении региональных властей отменить парад в Воронежской области.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев:
Глава региона также сообщил, что традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году полностью перейдёт в онлайн-формат. Заявку на участие можно будет подать до 6 мая. Гусев выразил надежду, что в ближайшем будущем Воронеж вернётся к проведению военных парадов «и в честь героев прошлого, и в честь героев настоящего».
Решение воронежского губернатора стало частью общероссийской тенденции: в регионах, подверженных риску атак ракет и БПЛА, массовые мероприятия на 9 мая либо отменяются, либо проводятся в усечённом формате. По данным СМИ, от проведения парадов в 2026 году уже отказались власти Саратовской и Калужской областей. В Курской и Белгородской областях, где с начала специальной военной операции действует высокий уровень террористической опасности, отмена парадов стала уже традиционной мерой.
Псковская и Рязанская области также последовали этому примеру. В ряде регионов, включая Краснодарский край и Крым, отказались от торжественного прохождения войск, а акцию «Бессмертный полк» проведут дистанционно.
На федеральном уровне формат празднования также претерпел изменения. Парад на Красной площади в Москве пройдёт, но без участия военной техники. В Кремле это решение объяснили текущей оперативной обстановкой и тем, что 2026 год не является юбилейным.
Таким образом, в условиях продолжающегося конфликта и возросших угроз со стороны войск киевского режима и их спонсоров, российские регионы вынуждены корректировать планы празднования Дня Победы, делая акцент на безопасности граждан, а не на массовости мероприятий. Но немалое число граждан расценивают такие решения как демонстрацию в некотором роде слабости перед растущей вседозволенностью киевского режима.
Информация