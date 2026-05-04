В Воронеже решили отказаться от проведения парада в День Победы

Один регион за другим отменяет массовые мероприятия, посвящённые очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня стало известно о решении региональных властей отменить парад в Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев:

В этом году мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения парада. К большому сожалению. Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу. Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации.

Глава региона также сообщил, что традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году полностью перейдёт в онлайн-формат. Заявку на участие можно будет подать до 6 мая. Гусев выразил надежду, что в ближайшем будущем Воронеж вернётся к проведению военных парадов «и в честь героев прошлого, и в честь героев настоящего».

Решение воронежского губернатора стало частью общероссийской тенденции: в регионах, подверженных риску атак ракет и БПЛА, массовые мероприятия на 9 мая либо отменяются, либо проводятся в усечённом формате. По данным СМИ, от проведения парадов в 2026 году уже отказались власти Саратовской и Калужской областей. В Курской и Белгородской областях, где с начала специальной военной операции действует высокий уровень террористической опасности, отмена парадов стала уже традиционной мерой.
Псковская и Рязанская области также последовали этому примеру. В ряде регионов, включая Краснодарский край и Крым, отказались от торжественного прохождения войск, а акцию «Бессмертный полк» проведут дистанционно.

На федеральном уровне формат празднования также претерпел изменения. Парад на Красной площади в Москве пройдёт, но без участия военной техники. В Кремле это решение объяснили текущей оперативной обстановкой и тем, что 2026 год не является юбилейным.

Таким образом, в условиях продолжающегося конфликта и возросших угроз со стороны войск киевского режима и их спонсоров, российские регионы вынуждены корректировать планы празднования Дня Победы, делая акцент на безопасности граждан, а не на массовости мероприятий. Но немалое число граждан расценивают такие решения как демонстрацию в некотором роде слабости перед растущей вседозволенностью киевского режима.
  1. ЖЭК-Водогрей Звание
    Сегодня, 19:54
    Правильное решение, спустя 80 лет после победы парад проводить опасно. А то могут из Украинской ССР прилететь дроны и ракеты.
    1. Silver99 Звание
      Сегодня, 20:10
      Мда, как ни прискорбно но режим зеленой плесени навязал нам свои условия, вот сегодня в Ереване ! (привет пашиняну и ОДКБ) этот утырок поглумился в очередной раз сказав, что Россия впервые отменила парад военной техники, а они мол могут организовать пролет БПЛА на пешем параде am Лично я тоже впервые не буду смотреть репортаж о параде, мне не просто стыдно за бездействие верховного, но обидно за павших в годы ВОВ и СВО, разве за это они отдали свои жизни, что б мы прятались от недобитков нацистов?
      1. Ivanhoe Звание
        Сегодня, 20:49
        Искрено съпреживявам и макар, че не съм руснак, ме е яд и срам от случващото се в тази велика в моите представи и усещания страна. Ако продължава така, догодина паради сигурно ще има само далеч на изток от Урал.
  2. ximkim Звание
    Сегодня, 19:58
    Наконец-то здравый смысл взял - не собирать людей в кучу во время войны.
    1. Володин Звание
      Сегодня, 20:04
      Цитата: ximkim
      Наконец-то здравый смысл взял - не собирать людей в кучу во время войны.

      А вот концерты всяких Киркоровых или матчи, где одни легионеры с зарплатами пятилетнего содержания боевой бригады забивают другим легионерам, не отменяются. Опять "это другое"...
      1. Reptiloid Звание
        Сегодня, 22:27
        Цитата: Володин
        ...... А вот концерты всяких Киркоровых или матчи, где одни легионеры с зарплатами пятилетнего содержания боевой бригады забивают другим легионерам, не отменяются. Опять "это другое"...
        Совершенно верно. good можно вспомнить о нравственных ценностях провозглашённых специальн. У Киркорово был недавно День рождения, реклама до сих пор идёт, видел ее.Телеведущая Лера Кудрявцева хватает его за задницу и хвалит. Оба гогочут Гадысь.
  3. Reptiloid Звание
    Сегодня, 20:08
    В данном случае мэр Воронежа правильное решение принимает. Но ---- обидно, что Зелебоб, вся укропия и их Гейропейские спонсоры будут радоваться
    1. Роман_Васильевич Звание
      Сегодня, 20:31
      В данном случае мэр Воронежа правильное решение принимает.

      Это решение принял губернатор.
      Мэр готов был проводить не взирая ни на что...
  4. ximkim Звание
    Сегодня, 20:08
    Цитата: Володин
    Цитата: ximkim
    Наконец-то здравый смысл взял - не собирать людей в кучу во время войны.

    А вот концерты всяких Киркоровых не отменяются. Опять "это другое"...

    В статье про это другое не слова.
    Хромает информативность.
    Пусть идут.
  5. ximkim Звание
    Сегодня, 20:10
    Цитата: Володин
    Цитата: ximkim
    Наконец-то здравый смысл взял - не собирать людей в кучу во время войны.

    А вот концерты всяких Киркоровых или матчи, где одни легионеры с зарплатами пятилетнего содержания боевой бригады забивают другим легионерам, не отменяются. Опять "это другое"...

    Это гон.
    Праздновать на широкую ногу во время : бед , горя , потерь и жертв.
  6. Комментарий был удален.
  7. alexoff Звание
    Сегодня, 20:19
    Но немалое число граждан расценивают такие решения как демонстрацию в некотором роде слабости перед растущей вседозволенностью киевского режима.

    Вот негодяи, ведь причин так думать нет! Даже если они написаны выше
    1. Vulpes Звание
      Сегодня, 20:24
      Клятые ципсошники и агенты Госдепа!
  8. Vulpes Звание
    Сегодня, 20:23
    На 5й год "демилитаризации" бУССР в РФ стало опасно проводить Парады в честь Дня Победы в ВОВ. Это будет лучшим эпиграфом для истории СВО. А может и эпитафией
  9. Schneeberg Звание
    Сегодня, 20:30
    В Воронеже решили отказаться от проведения парада в День Победы
    Кроме радости в свиномордом государстве это не принесет ничего! Увы!
  10. Анюта Славная Звание
    Сегодня, 20:36
    Какая прекрасная новость для Кукуева!
    Мэр то конечно прав...Только вот вопросик. А кто проводит сво? То есть на пятый год сво мы уже и праздники справлять не можем? Говорить про то какие плохие там наркоманы,нацисты и тд это не актуально. Изначально знали и понимали с кем имеем дело и что сидеть ,сложа руки, этот враг точно не будет тоже прекрасно знали.
  11. Kamarada Звание
    Сегодня, 20:48
    Вот это довоевались с бандеровцами. Теперь аж парад победы страшно проводить. Вообщем спасибо великому дзюдошахматисту и его несменяемой команде миллиардеров! Это с колен так встали ?
  12. BAI Звание
    Сегодня, 21:16
    расценивают такие решения как демонстрацию в некотором роде слабости перед растущей вседозволенностью киевского режима.

    Именно так и есть
  13. shtatsov Звание
    Сегодня, 21:17
    Цитата: Володин
    А вот концерты всяких Киркоровых

    Так на них не прилетает. До уровня дня Победы этот шут никогда не потянет.