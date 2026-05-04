Минобороны пригрозило ударом по центру Киева, если враг ударит в дни перемирия
Минобороны России объявило о введении режима прекращения огня 8 и 9 мая. При этом отсылка идёт к решению президента России, Верховного главнокомандующего ВС РФ.
Из заявления:
Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру. Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
Отмечается,что если киевский режим решится на реализацию озвученных Зеленским в Армении планов, а именно удара в день проведения Парада Победы на Красной площади, то Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева.
Оборонное ведомство:
Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
По большому счёту, заявление вполне доходчивое. Главное, чтобы эти заявления не остались неподкреплёнными конкретными действиями, если враг всё же решится на дальнобойные удары.
Кроме того, под вопросом пока остаётся и вероятная реакция на то, если противник решится на удар не по столице, а по любому другому городу России в дни объявленного нашим государством перемирия.
