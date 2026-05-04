Минобороны пригрозило ударом по центру Киева, если враг ударит в дни перемирия

Минобороны России объявило о введении режима прекращения огня 8 и 9 мая. При этом отсылка идёт к решению президента России, Верховного главнокомандующего ВС РФ.

Из заявления:



Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру. Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

Отмечается,что если киевский режим решится на реализацию озвученных Зеленским в Армении планов, а именно удара в день проведения Парада Победы на Красной площади, то Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева.

Оборонное ведомство:

Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.
Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

По большому счёту, заявление вполне доходчивое. Главное, чтобы эти заявления не остались неподкреплёнными конкретными действиями, если враг всё же решится на дальнобойные удары.

Кроме того, под вопросом пока остаётся и вероятная реакция на то, если противник решится на удар не по столице, а по любому другому городу России в дни объявленного нашим государством перемирия.
  1. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +26
    Сегодня, 20:34
    Надо не грозить, а бить всем что есть...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +45
      Сегодня, 20:44
      Вот только жизни мирных жителей и удары по городам Брянска, Белгорода, Ярославля, Екатеринбурга.... как погибшие за последнюю неделю не становятся менее ценными чем удары по Красной Площади. Почему ценится только Москва ? Стереть центр Киева надо было уже позавчера, а не кидаться 1001 грозным предупреждением.
      1. Kamarada Звание
        Kamarada
        +21
        Сегодня, 20:53
        Стереть всё бандеркомандование , все мосты порты тунели жд вокзалы . Политическое руководство и всех им подпевающих . Но выбран другой вариант уничтожить простых украинцев в огромных количествах ,заодно положить своих русских мужиков. Тоже в огромном количестве .
        1. Есаул Звание
          Есаул
          +6
          Сегодня, 21:07
          Потому что для сионистов такой вариант более выгоден
        2. jack-no Звание
          jack-no
          0
          Сегодня, 21:30
          "autre option fut choisie : anéantir le peuple. Ukrainiens En très grand nombre, et en même temps, ils tuent leurs hommes russes".
          Il me semble que le président Poutine apporte une grande attention aux civils, contrairement aux génocides perpétrés par les USA et Israël à Gaza, Liban, Iran.
          " les employés des missions diplomatiques étrangères de la nécessité de quitter la ville immédiatement ".
          Le message est clair, ce sera des frappes contre des sites fréquentés par des occidentaux.
      2. spirit Звание
        spirit
        0
        Сегодня, 20:57
        Почему ценится только Москва ?
        Ну почему же только Москва, есть одна "гостиница" в Геленджике, ее ценят не меньше,а может и больше ,сервис там видимо хороший wassat
      3. voland_1 Звание
        voland_1
        -1
        Сегодня, 21:20
        За мкадом для нас России нет.
      4. мерцание Звание
        мерцание
        0
        Сегодня, 21:28
        Почему ценится только Москва ?

        Вопрос не в "ценится". В Москве пройдет парад Победы. Кроме того, легче обосновать ответный удар не по Харькову или там Полтаве, а по центру столицы украины - Киеву.
        Надо было бить раньше?
        Да, надо было.
        Но, как говорят, лиха беда начало. Если вынесем центр Киева, то судьба центров других городов укрии будет уже не завидна.
        Если ударят по другому городу России?
        Есть варианты: вынести центр другого города укрии. Хотя лучше все того же Киева.
        1. guest Звание
          guest
          -1
          Сегодня, 22:26
          Цитата: мерцание
          легче обосновать ответный удар

          Нам ещё нужны какие то обоснования? Вы это серьёзно?
      5. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +1
        Сегодня, 22:09
        "чем удары по Красной Площади. Почему ценится только Москва ?"
        Дело не в Москве, а в Параде Победы!
        Если бы было решено проводить его в Сызрани или Арзамасе, то и тогда сожгли бы куев в ответ.
      6. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        -1
        Сегодня, 22:18
        Цитата: Silver99
        Вот только жизни мирных жителей и удары по городам Брянска, Белгорода, Ярославля, Екатеринбурга.... Стереть центр Киева надо было уже позавчера, а не кидаться 1001 грозным предупреждением.

        Согласен 100% ++++++++++++
        1. tatra Звание
          tatra
          -2
          Сегодня, 22:29
          Ну да ,это только в своей антисоветчине все враги СССР такие "великие человеколюбцы ".
      7. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        -1
        Сегодня, 22:22
        Товарищ Жуков, принимавший Парад Победы в 1945-ом в гробу переворачивается...
    2. kapitan92 Звание
      kapitan92
      +13
      Сегодня, 20:45
      Цитата: Сергей3
      Надо не грозить, а бить всем что есть...

      Вы это кому, нам? Путину? НГШ? Зеля прилетел в Армению. Его самолет был уничтожен? Его грохнули? Там наша база, фактически мы контролируем небо Армении. Есть договорняк! Цена ему жизни наших солдат. Плевать "пж" на все, трон дороже! am
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +15
        Сегодня, 20:52
        Там наша база, фактически мы контролируем небо Армении.

        Так там и сбивать тогда не надо было. Подъехали ,посадили в клетку и повезли как мартышку в Россию.
      2. Andobor Звание
        Andobor
        +3
        Сегодня, 20:55
        Цитата: kapitan92
        Есть договорняк!

        Есть, потому ничего по параду не прилетит.
        - А лохов разводят.
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          +7
          Сегодня, 21:04
          Andobor
          Тут может и не договор, а один из вариантов как выйти из военного тупика СВО.
          За нападение по Москве начать полномасштабные бомбардировки Украины тяжёлым оружием.
          Народ увидит и 100% поддержит жёсткий ход начальника, без обсуждения последствий на кухне.
          1. Иван Младич Звание
            Иван Младич
            +8
            Сегодня, 21:13
            Каким тяжёлым вооружением и как?
            Сдаётся мне, что воюем на пределе и в принципе всем вооружением... Али ядерным ударить?
      3. Сергей Тишков Звание
        Сергей Тишков
        +2
        Сегодня, 21:54
        Взгляд из Беларуси.
        Цитата: kapitan92
        Есть договорняк! Цена ему жизни наших солдат. Плевать "пж" на все, трон дороже!

        Печально, но для него они "партнеры".
        Он просто от них ничем не отличается.
  2. жарофф Звание
    жарофф
    +11
    Сегодня, 20:36
    А если по городу на Неве? Тогда по Киеву бить не будут?
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +8
      Сегодня, 20:39
      Цитата: жарофф
      если по городу на Неве? Тогда по Киеву бить не будут?

      Только для защиты москвичей. Петербуржцы как нибудь потерпят, как и остальные россияне.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +10
      Сегодня, 20:42
      Цитата: жарофф
      А если по городу на Неве? Тогда по Киеву бить не будут?

      А по городу на Волге можно?!
      Реки все перечислять?
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      -7
      Сегодня, 20:56
      А если по городу на Неве? Тогда по Киеву бить не будут?

      Вокруг Москвы не одно кольцо ПВО и БПЛА собьют ещё на подлёте ,а значит и ни какого удара по куеву не будет. Ну а по поводу атак на другие города России у нас есть красные карандаши и линии мы рисовать умеем.
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    +31
    Сегодня, 20:37
    Грошь цена вашим угрозам. Доказано пятым годом СВО.
    1. x.andvlad Звание
      x.andvlad
      -1
      Сегодня, 21:57
      Совершенно согласен. Сдается мне, что мы просто не способны на какой-то ошеломляющий или ужасающий противника удар (просто по морально -этическим причинам). Для такого удара у нас должны быть готовы к сопутствующим жертвам и потерям. Но, для нас это табу. Все остальное тамошних отморозков уже давно не пугает.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +9
    Сегодня, 20:38
    По пустым зданиям, откуда все свалят? Почему не объявить охоту на содержимое министерств и прочих? Да и чего ждать - там же уже сказали, что ничего соблюдать не будут?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -2
      Сегодня, 20:53
      Цитата: alexoff
      там же уже сказали, что ничего соблюдать не будут?

      Лохам сказали, - лохи ведутся.
    2. VALERIK_097 Звание
      VALERIK_097
      -1
      Сегодня, 22:11
      Ну почему по зданиям,можно влупить и по метро(утопить к чертям) - благо есть чем.И прятаться будет негде.Извините за кровожадность.
      1. tatra Звание
        tatra
        -2
        Сегодня, 22:31
        Да уж ,враги СССР доказали ,что вы настоящие -только когда вам нет выгоды врать и лицемерить .
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 22:37
        По всему метро? Думаю там просто народ свалит на дачи, за несколько дней предупредили, времени вагон
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 20:40
    В дни перемирия?!! Это как? А Гарант вроде говорил про несколько часов?! belay
  6. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 20:41
    Ну будут пулять по всей остальной территории абсолютно безнаказанно, как в тире.
  7. Монтесума Звание
    Монтесума
    -1
    Сегодня, 20:41
    А вот это очень важное уточнение, любой налёт украинских беспилотников на города РФ в период перемирия должен повлечь за собой такой ответ - удар по Киеву.
    Посмотрим на реакцию посольств стран-партнёров Зе и К* - если свалят из города, то значит действительно почуяли серьёзную опасность.
    Кроме того, под вопросом пока остаётся и вероятная реакция на то, если противник решится на удар не по столице, а по любому другому городу России в дни объявленного нашим государством перемирия.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 21:02
      любой налёт украинских беспилотников на города РФ в период перемирия должен повлечь за собой такой ответ - удар по Киеву.

      А значит когда нет перемирия бить по городам России можно безнаказанно? Сегодня в новостях читал что было сбито более 500 БПЛА над Россией. А сколько не сбили и пресловутые "обломки" ? Может действовать на опережение и нанести удар до праздников ?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 21:10
        Цитата: частное лицо
        Может действовать на опережение и нанести удар до праздников ?

        Лично я не возражал бы против таких ударов гораздо раньше. В публикации речь о предупреждении МО в сторону Киева о последствиях, в случае нарушения перемирия, именно по этой теме мой коммент.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          -1
          Сегодня, 22:19
          предупреждении МО в сторону Киева о последствиях, в случае нарушения перемирия

          А перемирие официально объявлено ? Что то я упустил эту новость. А клоун и КО согласились его(перемирие) соблюдать? Если перемирие одностороннее то это не перемирие а черти что.
      2. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 21:10
        Цитата: частное лицо
        Может действовать на опережение и нанести удар до праздников ?

        Я только за, но я не верховный, а он к сожалению придерживается противоположной точки зрения. sad
  8. kventinasd Звание
    kventinasd
    +14
    Сегодня, 20:43
    в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры

    То есть если по Усть-Луге или Туапсе, то пусть лупят? Главное наверно, чтобы зарубежные гости не обделались на параде, если вдруг зелебоба решит осуществить задуманное.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +2
      Сегодня, 21:13
      Цитата: kventinasd
      Главное наверно, чтобы зарубежные гости не обделались на параде

      И госдеды памперсы не заполнили.
  9. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    -10
    Сегодня, 20:45
    Если это случится то это уже не СВО а война, где уничтожается один из центров принятия решений
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +12
      Сегодня, 21:05
      Если это случится то это уже не СВО а война

      А когда какелы вошли в Курскую область это как называется ?
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 21:11
        Цитата: частное лицо
        А когда какелы вошли в Курскую область это как называется ?

        Правила про мат не позволяют ответить. hi
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 22:43
        Теракт, ведь КТО объявили. Правда так и не выяснили кто террористы, кто там у них главный и так далее
  10. odisey3000 Звание
    odisey3000
    +2
    Сегодня, 20:51
    Да пора уже брать Киев - матерь городов Русских .А заодно и Харьков и заканчивать с левобережьем Украины .
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 21:12
      И выхода к морю у бандеровцев быть не должно.
    2. Иван Младич Звание
      Иван Младич
      0
      Сегодня, 21:19
      Кем и чем? Только мобилизация и мясом...
  11. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 20:52
    Надеюсь, предупреждение дойдет, до кастрюльного народца и дипломатов.
  12. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 20:52
    По Киеву нужно бить, когда туда королей и прочих тварей понаедет, потому и удара по Москве не будет, Зе не сможет от такого отказатся.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 22:44
      Это надо сегодня по Еревану было бить, причем до кучи они все на самолётах улетали, можно было выбирать чья делегация до дома доберется фрагментами
  13. g_ae Звание
    g_ae
    +6
    Сегодня, 20:52
    "Фантазер ты меня называла..." В кремлёвскую жидкую силу уже наверное никто не верит.
  14. Demon Звание
    Demon
    +1
    Сегодня, 20:52
    Пора открыть охоту на Зелебобу, а то неприлично разлетался в последнее время. Даже побывал у наших армянских партнеров.
    Пора раскатать черноморские порты окраины за Усть-Лугу и Туапсе. Ну и дальше по списку может пора уже, а то пятый год пошел как "мы еще не начинали".
    1. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      +1
      Сегодня, 21:00
      Кто будет раскатывать? Черноморский флот спрятался и носа не высовывает. Транспорты достааляют орудие хохлам свободно.
      1. Demon Звание
        Demon
        -1
        Сегодня, 21:31
        Ракеты и дроны уже закончились? Или вы из тех, кто радуется за очередную трансформаторную будку?
  15. zloybond Звание
    zloybond
    +6
    Сегодня, 20:52
    Пустобрехи. Пусть граждане других населенных пунктов просто потерпят????
    Что такое разрыв шаблона? - это наша военная база рядом с тем местом где Зе безопасно болтает с Пашиняном о ненависти к России. Это что???? - для обеспечения их безопасности там наши стоят???
  16. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +9
    Сегодня, 20:53
    По моему над нами не смеётся только ленивый!
  17. bbb Звание
    bbb
    -2
    Сегодня, 20:53
    Москва вызывает огонь на себя.
  18. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +2
    Сегодня, 20:54
    да-да по центру укров орешником
    1. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      -3
      Сегодня, 20:58
      Орехами из рогатки, по другому нельзя!
  19. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +3
    Сегодня, 20:55
    Если "Киев" заменить на "Жешув", то война закончилась бы лет 6(!) назад...
  20. guest Звание
    guest
    +4
    Сегодня, 20:57
    Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева.

    А почему ответный, а не упреждающий? sad
  21. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +2
    Сегодня, 20:57
    Не верю! Одна болтовня начиная с Басаева. Далее Гостомель, атака на пляж и прочее. Утираем сопли.
  22. Kamarada Звание
    Kamarada
    +6
    Сегодня, 20:58
    Вообще мы уже 5 лет слышали угрозы. Позорище какое то а не СВО . Хотя если поставить Странное В О то всё становится на свое место.
  23. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 20:58
    Понеже знаят, че удар по Москва няма да има и затова се сипят гръмки заплахи.
  24. Велизарий Звание
    Велизарий
    +15
    Сегодня, 21:00
    Постановки в нашем цирке не устают удивлять. Казалось бы "геополитики" пробили все дно,но нет-мастерство не пропьешь,жив курилка. Каждый раз они умудряются сделать еще что-то более абсурдное.
    Самим начать войну,а затем на 5 год самим объявлять "одностороннее перемирие" это сильно.
    С какой стати противник его должен соблюдать ,ведь перемирие односторонним быть не может ? Какое -такое решение Путина о перемирие 8-9 мая ? Каким документом это регламентируеться ? Что делать если противник спокойно будет продолжать стрелять ? Поднимать руки вверх и говорить что у нас перемирие ? А если мы стреляем в ответ,то какое-же это перемирие,и в чем его отличие от любого другого дня ? Что значит будем бить если "сорвут парад". А ежедневный расстрел всех регионов РФ, как в тире, это ,типа,нещитово ? Что это вообще за бред ?
  25. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 21:01
    "Отмечается,что если киевский режим решится на реализацию озвученных Зеленским в Армении планов, а именно удара в день проведения Парада Победы на Красной площади, то Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ..."

    Теперь и Ереван стал целью? Или Паханян сюда за уши притянут?
    Личное мнение...
    Пашинян конечно свою политику проводит. Но все же он не враг. Не друг уже, но и не враг. Как и большинство армян.

    Может не так понял публикацию.
  26. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +6
    Сегодня, 21:03
    ну, все, теперь я спокоен, думал красная краска для линий закончилась, ан нет, еще подвезли по импортозамещению)))))))))))))))))))))))))
    1. guest Звание
      guest
      +3
      Сегодня, 21:17
      Цитата: Михаил Нашарашев
      думал красная краска для линий закончилась

      Так это и не краска, это кровь наших граждан, которые каждый день погибают от рук этих бандеровских (очень нецензурная лексика). sad
  27. Есаул Звание
    Есаул
    +5
    Сегодня, 21:12
    Так власти РФ уже нанесли по Москве удар, последствия экономические и социальные от которого будут даже похлеще, чем от пары БПЛА со взрывчаткой. Отключить полностью мобильный интернет и даже СМС на несколько дней это нечто (когда даже СМС с кодами подтверждения от банков и прочих сервисов не будут приходить).
  28. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 21:13
    Ага, предупредили. Осталось сообщить: точное время(что бы жертв, типа избежать), эшелоны высоты атак, направления подхода , ну и количество единиц ракет и дронов. .. Читать тошно!
  29. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 21:14
    Главное, чтобы эти заявления не остались неподкреплёнными конкретными действиями, если враг всё же решится на дальнобойные удары.

    Именно это и произойдет. Очередной блеф.
  30. tatra Звание
    tatra
    +1
    Сегодня, 21:18
    Пятый год идет всё это уже многое кардинально изменилось ,движуха пошла немного не в ту стороны ,а у комментаторов здесь всё то же "шапкозакидательство ", что и в начале этого
  31. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 21:25
    А если зеленский скроется за границей? wassatЧто то давно так с Европой не разговаривали .Оказывается всё так просто.Пусть чихнут.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 21:40
      А из Москвы посольства Европы будут эвакуироваться ?
  32. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    +2
    Сегодня, 21:26
    Подобные заявления уже были.

    13 апреля 2022 г
    МО РФ отмечает, что увеличилось число диверсий и обстрелов в отношении российских объектов, что неизбежно повлечёт жёсткий ответ в случае сохранения этой тенденции:

    Будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего ВС РФ пока воздерживались.

    Фактически речь идёт о возможном нанесении Вооружёнными силами России ударов не просто по военным объектам Украины, а по пунктам централизованного управления войсками и всей выстроенной военно-политической системой. В одном только Киеве таких объектов – десятки, включая, например, комплекс зданий Минобороны Украины, СБУ, национальной гвардии и т.п.
  33. Jovanni Звание
    Jovanni
    +2
    Сегодня, 21:26
    Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    А нельзя ли предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности, ну, вообще? Не только по праздникам. Коль уж есть возможность принимать какие-то меры... Осточертели пустые угрозы...
  34. VicVic Звание
    VicVic
    -1
    Сегодня, 21:26
    А если враг решится на удар, но удар удасться отразить? Отвечать не будем, как озвучено? А если враг ударит по другому городу, отвечать не будем?
    В нашем заявлении нет чёткости. Речь должна идти о любой попытке врага нанести удар 08 и 09 мая, удачной или неудачной, по Москве или любому другому городу. В любом случае ответ, тот, который озвучен.
    Сколько уже было наших ответов. Если мы не можем быть первыми, а включаемся в плохую "игру" в ответы, то ответы эти должны быть такими, о которых на следующий день сообщают в мире во всех новостях, а не так, что мы и сами не поймём, что поменялось после наших очередных ответов.
    А вообще, все эти наши гуманитарные соображения на пятом году войны звучат неубедительно.
  35. Себенза Звание
    Себенза
    +2
    Сегодня, 21:27
    Сюр. Какая разница по Москве или Туапсе, Питеру или по Белгороду,-Родина. Днище.
  36. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:34
    Минобороны пригрозило
    волки, волки, кричал мальчик ...
  37. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 21:44
    зеля официально послал мин обороны
    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не присылали никаких официальных предложений о возможном прекращении огня 9 мая.
    1. tatra Звание
      tatra
      +1
      Сегодня, 21:55
      И тут вдруг новость сейчас в Телеграм
      Зеленский объявил режим тишины с Россией в ночь с 5 на 6 мая.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 22:02
        на униан уже то же появилась
        Украина объявляет режим тишины с 00: 00 в ночь с 5 на 6 мая. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

        Глава государства отметил, что украинская сторона во время действия режима тишины будет действовать зеркально.

        Дополняется...

        https://www.unian.ua/war/ukrajina-ogoloshuye-rezhim-tishi-z-6-travnya-zelenskiy-13371654.html

        а чего за даты?!!!
        ни пол, ни полтора
        у них день скорби вроде как 8 мая, а 5-6 чего случилось?!!!
        алоизыч траванулся 30 апреля, не понятно
        1. tatra Звание
          tatra
          0
          Сегодня, 22:34
          Это не столько даты ,сколько троллинг -типа если вы согласитесь на наше перемирие ,то и мы согласимся на ваше перемирие . Одним врагам СССР надо взрослеть ,и перестать считать других врагов СССР хуже себя только из-за того ,что тем досталось меньше халявы от СССР .
  38. Жека111 Звание
    Жека111
    +2
    Сегодня, 21:46
    Ну теперь можно расслабиться (нет)
    Первомайские праздники всуки детей и стариков в приграничье убивали фвпшками, значит 9 продолжат убивать, пока Москва будет парад проводить.
    Хорошо что прадед не видит всего этого позора - страна победительница просит фашистских недобитков не атаковать парад, это позор
  39. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:49
    Да уж послушал ,одного полковника на радио Комсомольской правды ,было весело .Думаю ,как бы его отблагодарить ,за ответы на вопросы комментаторов. На сайте ВО коментарии половина из этой оперы .
  40. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 21:53
    Тактическим туда давно надо бить было.
  41. igorra Звание
    igorra
    0
    Сегодня, 22:00
    Цыгане в старые времена, перед тем, как послать за молоком детей, порят их. Потому что после того, как они играя по дороге домой разобьют кувшин с молоком, поздно уже пороть, молоко не спасешь. Может, как те цыгане поступить со Львовом и другими прибежищами бандеровцев, где они на расслобоне. Смысла бить по Киеву нет, главная сволота сидит по бункерам, здесь только точечный отстрел европейских любителей поприехать для поддержки нацистов. Потом отстрел в европах по приезду главжидбандеровца. Сразу станет не въездным.
  42. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 22:15
    Более недееспособной власти, чем путинская буржуинская и антинародная, в России не было.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 22:23
      Цитата: 16112014nk
      Более недееспособной власти, чем путинская буржуинская и антинародная, в России не было.

      90ые Вы не застали?
      1. tatra Звание
        tatra
        0
        Сегодня, 22:37
        Дедушка всё делает для того ,чтобы доказать то ,что раньше казалось невозможным -что при его благодетелях было лучше ,чем при нём .
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 22:45
          Так Вы поклонница "святых" 90ых?
  43. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    0
    Сегодня, 22:25
    А когда ответим за другие города России?
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 22:30
      Цитата: duschman80-81
      А когда ответим за другие города России?

      Думаю Вы прекрасно и сами знаете ответ на этот вопрос и к сожалению дальше у меня только мат. sad hi
  44. Kunich Звание
    Kunich
    0
    Сегодня, 22:38
    Ой, что это? Наши генералы арбатского военного округа яйчишки отрастили что ли? А нет, постойте, кажется, это очередная красная линия коричневого цвета.
  45. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    0
    Сегодня, 22:41
    Цитата: guest
    к сожалению дальше у меня только мат.
    Мат , и не только , нельзя . ВО не пропускает , строжайшая цензура )))