ЦАХАЛ вновь переведён в состояние полной боеготовности, есть риск новой войны

730 3
ЦАХАЛ вновь переведён в состояние полной боеготовности, есть риск новой войны

Израильская армия вновь переведена в состояние полной боеготовности. Это произошло на фоне возобновления очагов напряжённости вокруг Ливана и Ирана, а также растущих рисков в Ормузском проливе.

По данным источников, израильское командование готовится к возможному возобновлению боевых действий на нескольких фронтах. В южном Ливане продолжаются локальные бои, несмотря на действующий хрупкий режим прекращения огня: израильские удары по целям в регионе вызывают ответную реакцию и новые жертвы. Одновременно сохраняется высокая готовность к сценариям эскалации с Ираном.



Особую тревогу вызывает ситуация в Ормузском проливе - ключевом маршруте для мировой транспортировки нефти морем. На фоне сохраняющихся ограничений на судоходство, связанных с иранской стороной и американской блокадой портов Исламской Республики, 4 мая зафиксированы новые инциденты и повышенные риски для танкеров. Иран продолжает контролировать Ормуз, а США проводят операцию по так называемому обеспечению свободы судоходства («Проект Свобода»). Это создаёт реальную угрозу серьёзного нарушения поставок нефти.

И мировые рынки уже отзываются на новый эскалационный виток. По состоянию на 20:45 нефть марки Brent на биржах торгуется в диапазоне 113-114 долларов за баррель, Urals - почти по 118. Причём сегодня российская марка нефти вновь приближалась к планке в 120 долларов за бочку.

Эксперты отмечают, что текущая эскалация ставит под угрозу хрупкие перемирия, достигнутые ранее при посредничестве Пакистана. Ситуация остаётся крайне динамичной. Если эскалационная спираль продолжит закручиваться, то война на Ближнем Востоке может разгореться с новой силой, а цена на нефть в 110-120 долларов покажется «цветочками».
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 20:59
    Про какую новую войну, которая прекращалась и кого с кем идёт речь?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 21:12
      Цитата: Аркадий007
      Про какую новую войну, которая прекращалась и кого с кем идёт речь?

      Ща господа синагоги возмущенно ответят, что Вы хотите пропиариться за счет евреев winked
  2. shtatsov Звание
    shtatsov
    -1
    Сегодня, 21:20
    Можно не сомневаться, персам опять предстоит выстоять. Дай Бог им выстоять в этой войне!