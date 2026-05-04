ЦАХАЛ вновь переведён в состояние полной боеготовности, есть риск новой войны

Израильская армия вновь переведена в состояние полной боеготовности. Это произошло на фоне возобновления очагов напряжённости вокруг Ливана и Ирана, а также растущих рисков в Ормузском проливе.По данным источников, израильское командование готовится к возможному возобновлению боевых действий на нескольких фронтах. В южном Ливане продолжаются локальные бои, несмотря на действующий хрупкий режим прекращения огня: израильские удары по целям в регионе вызывают ответную реакцию и новые жертвы. Одновременно сохраняется высокая готовность к сценариям эскалации с Ираном.Особую тревогу вызывает ситуация в Ормузском проливе - ключевом маршруте для мировой транспортировки нефти морем. На фоне сохраняющихся ограничений на судоходство, связанных с иранской стороной и американской блокадой портов Исламской Республики, 4 мая зафиксированы новые инциденты и повышенные риски для танкеров. Иран продолжает контролировать Ормуз, а США проводят операцию по так называемому обеспечению свободы судоходства («Проект Свобода»). Это создаёт реальную угрозу серьёзного нарушения поставок нефти.И мировые рынки уже отзываются на новый эскалационный виток. По состоянию на 20:45 нефть марки Brent на биржах торгуется в диапазоне 113-114 долларов за баррель, Urals - почти по 118. Причём сегодня российская марка нефти вновь приближалась к планке в 120 долларов за бочку.Эксперты отмечают, что текущая эскалация ставит под угрозу хрупкие перемирия, достигнутые ранее при посредничестве Пакистана. Ситуация остаётся крайне динамичной. Если эскалационная спираль продолжит закручиваться, то война на Ближнем Востоке может разгореться с новой силой, а цена на нефть в 110-120 долларов покажется «цветочками».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru