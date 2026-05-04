Харьковский прокурор утверждает, что ВС РФ «впервые» применили «Бандероль»

Российские войска нанесли удар малогабаритной крылатой ракетой типа S8000 «Бандероль» по объекту в Безлюдовке, что в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

Прокурор назвал применение «Бандероли» первым случаем использования этой ракеты. Однако, согласно имеющимся данным, ракета «Бандероль» применяется российскими силами уже не в первый раз. Эпизодическое применение этого оружия фиксировалось украинской стороной ещё весной 2025 года, в частности по южным регионам Украины.

Что известно о «Бандероли» из открытых источников?

Это малогабаритная крылатая ракета, даже - ракета-дрон с дальностью боевого применения до 500 км. Боевая часть - осколочно-фугасная с массой до 150 кг. Крейсерская скорость порядка 500 км/ч.

Ракета запускается, в частности, с беспилотников «Орион» («Иноходец») и представляет собой относительно недорогой, но дальнобойный боеприпас, сочетающий элементы крылатой ракеты и барражирующего снаряда.

Удар по цели в Безлюдовке подчёркивает продолжающееся применение российскими войсками новых и модернизированных средств поражения по приграничным районам Харьковской области.

Безлюдовка - южный пригород Харькова. Через неё идёт активный военный трафик на юго-восток области, в том числе в направлении пгт Боровая.
  Монтесума
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 21:19
    Положительная сторона этой "Бандероли" - сюрприз для адресата, но при этом уведомление о доставке получателю видно всем поблизости. Никакой бюрократии. good
    Глухой
      Глухой
      +1
      Сегодня, 22:37
      Уху. Отправляли видимо почтой России - 4 года долететь не шмогла.
  pudelartemon
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 21:59
    Да уже не бандероли, а товарные составы в 3 тыс тонн давно пора адресатам отправлять.