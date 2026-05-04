Харьковский прокурор утверждает, что ВС РФ «впервые» применили «Бандероль»
Российские войска нанесли удар малогабаритной крылатой ракетой типа S8000 «Бандероль» по объекту в Безлюдовке, что в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.
Прокурор назвал применение «Бандероли» первым случаем использования этой ракеты. Однако, согласно имеющимся данным, ракета «Бандероль» применяется российскими силами уже не в первый раз. Эпизодическое применение этого оружия фиксировалось украинской стороной ещё весной 2025 года, в частности по южным регионам Украины.
Что известно о «Бандероли» из открытых источников?
Это малогабаритная крылатая ракета, даже - ракета-дрон с дальностью боевого применения до 500 км. Боевая часть - осколочно-фугасная с массой до 150 кг. Крейсерская скорость порядка 500 км/ч.
Ракета запускается, в частности, с беспилотников «Орион» («Иноходец») и представляет собой относительно недорогой, но дальнобойный боеприпас, сочетающий элементы крылатой ракеты и барражирующего снаряда.
Удар по цели в Безлюдовке подчёркивает продолжающееся применение российскими войсками новых и модернизированных средств поражения по приграничным районам Харьковской области.
Безлюдовка - южный пригород Харькова. Через неё идёт активный военный трафик на юго-восток области, в том числе в направлении пгт Боровая.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Фонд Карнеги»
