Новые волны беспилотников противник направляет на Москву
Продолжается очередная волна беспилотных атак противника на Российскую Федерацию. И часть дронов вновь направлена на столичный регион.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о том, что в вечернее время 4 мая были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата на подлёте к столице. К счастью, пока обходится без жертв и пострадавших.
Напомним, что в начале суток один из дронов ударил в многоэтажку на улице Мосфильмовская, фактически в центре Москвы.
В ряде регионов России режим беспилотной опасности действует несколько суток подряд. В частности, такая ситуация в Воронежской, Брянской и Курской областях. Противник не снижает «обороты» в плане своих атак. В течение суток по самым разным регионам России ВСУ выпускают по несколько сотен беспилотников, часть которых долетает до городов, расположенных в сотнях, а то и тысячах километров от границы с Украиной.
Противник явно нарастил свою ударно-дроновую активность в начале мая, давая понять, что для него все словесные угрозы высшего военно-политического руководства России никакой роли не играют. Если в Минобороны РФ заявили, что ударят по центру Киева, если киевский режим ударит по центру Москвы в дни в одностороннем порядке объявленного перемирия (8 и 9 мая), то войска киевского режима поймут это так: вполне возможно это сделать в любой другой другой день - без опасения получить роковой для себя удар.
