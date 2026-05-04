Новые волны беспилотников противник направляет на Москву

Продолжается очередная волна беспилотных атак противника на Российскую Федерацию. И часть дронов вновь направлена на столичный регион.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о том, что в вечернее время 4 мая были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата на подлёте к столице. К счастью, пока обходится без жертв и пострадавших.



Напомним, что в начале суток один из дронов ударил в многоэтажку на улице Мосфильмовская, фактически в центре Москвы.

В ряде регионов России режим беспилотной опасности действует несколько суток подряд. В частности, такая ситуация в Воронежской, Брянской и Курской областях. Противник не снижает «обороты» в плане своих атак. В течение суток по самым разным регионам России ВСУ выпускают по несколько сотен беспилотников, часть которых долетает до городов, расположенных в сотнях, а то и тысячах километров от границы с Украиной.

Противник явно нарастил свою ударно-дроновую активность в начале мая, давая понять, что для него все словесные угрозы высшего военно-политического руководства России никакой роли не играют. Если в Минобороны РФ заявили, что ударят по центру Киева, если киевский режим ударит по центру Москвы в дни в одностороннем порядке объявленного перемирия (8 и 9 мая), то войска киевского режима поймут это так: вполне возможно это сделать в любой другой другой день - без опасения получить роковой для себя удар.
  pudelartemon
    pudelartemon
    -2
    Сегодня, 21:47
    А мы всё обещаем серъёзный ответ по АБСОЛЮТНО ПУСТОМУ к этому времени центру куева в случае атаки Парада Победы.
    Очень надеюсь,что по непубличным каналам каклов предупредили о чём-то реально несовместимым с жизнью кое-кого.
    Я даже думать не могу о ударе по Москве 9-го мая.
    Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      +1
      Сегодня, 22:36
      Абрамовичи с Михельсонами пытались договориться? Маршал Жуков наверное устал в гробу переворачиваться...
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 22:45
      Внезапно !!!!
      Зеленский решил срочно перехватить инициативу.
      Чего это на него нашло? Решил таким путём удлинить перемирие с 6 до 9 мая? request
      МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Украина в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 - 9 мая, объявила о режиме тишины, который начнет действовать в 00:00 6 мая.
      "Объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента", - написал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.
  Lako
    Lako
    +21
    Сегодня, 21:50
    Вообще, парад в Москве, на 9 мая можно было бы и отменить. Жизнь людей дороже. Вместо него, провести фейерверк в Киеве. Орешником и всеми имеющимися средствами поражения. Что бы этот день у Зеленского стал-" С сединою на висках"
    ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей
      +4
      Сегодня, 22:04
      Цитата: Lako
      Вообще, парад в Москве, на 9 мая можно было бы и отменить.

      В связи с хлопком и задымлением не в самом-самом, но все-таки центре Москвы, в 3 км от МО РФ куда, похоже, и летело, и в 7 км от Кремля, естественным образом возникает вопрос: так разрешат ли киевские партнеры уникальному геостратегу провести хоть что-то, похожее на парад или нет.
      Цитата: Lako
      Орешником и всеми имеющимися средствами поражения.

      Очередное вундерваффе
      Perpetually
        Perpetually
        0
        Сегодня, 22:24
        В очередной раз собьете банкой огурцов?
        Perpetually
          Perpetually
          0
          Сегодня, 22:36
          Смотрю, укроботы набежали. Еще ничо чуть ниже спины не повзрывалось? )
        al3x
          al3x
          0
          Сегодня, 22:41
          А какой смысл от его применения в болваночном исполнении? Потратить дорогостоящий боеприпас ради непонятно чего. Пугать ежа голой ***, не более... Даже спутниковых снимков нет последствий, а если бы там были серьёзные разрушения, уж для пиар-акции в МО явно бы постарались и в общий доступ выложили. Тот же Иран, не стесняясь, выкладывал снимки со спутников после ударов по американским базам на БВ. Было/стало сразу видно.
  urik62
    urik62
    +18
    Сегодня, 21:50
    Одностороннее перемирие это сильно. Пятый год СВО.
    C-Real
      C-Real
      +6
      Сегодня, 22:06
      Жаль, что только на 9-е. По-хорошему перемирия должны быть каждую субботу и воскресенье.
  Ksanatos
    Ksanatos
    0
    Сегодня, 21:52
    Эффектно, но малоэффективно
  sub307
    sub307
    +2
    Сегодня, 21:52
    "Если в Минобороны РФ заявили, что ударят по центру Киева, если киевский режим ударит по центру Москвы в дни в одностороннем порядке объявленного перемирия (8 и 9 мая), то войска киевского режима поймут это так: вполне возможно это сделать в любой другой другой день - без опасения получить роковой для себя удар".
    Именно так и поймут, вот только не понятно: почему это не доходит до нашего главкома....Всё чего то пытается "жестами доброй воли" отметиться к определённым датам. Для кого это, на Западе "не оценят", максимум - не заметят, в России - большинство не поймёт. winked
    УАЗ 452
      УАЗ 452
      +3
      Сегодня, 22:14
      Может и понимает. Но для него есть главные задачи и второстепенные. Главная - толкнуть 9 мая на Красной площади очередную историческую речь ни о чём, находясь при этом в безопасности. Все остальные задачи, в сравнении с этой - для него сейчас второстепенны.
    kventinasd
      kventinasd
      +3
      Сегодня, 22:24
      Цитата: sub307
      вот только не понятно: почему это не доходит до нашего главкома....

      Всё он прекрасно понимает, но сделать ничего не в состоянии, потому что кое-кто его хорошо держит за причинное место и говорит, что можно, а что нельзя. И анкориджский договорнячок с Трампом тут вообще не причём.
  Владимир-78
    Владимир-78
    +3
    Сегодня, 22:07
    То есть за удары по Москве 8-9 мая, будет ответ по центру Киева. А в другие дни это можно делать без ответа. Ах да, все время забываю про наши красные линии, озабоченности и конечно внеочередное собрание в ООН.
  МятныйПряник
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 22:14
    Осилит ли ПВО МО, точечный налет тысячи дронов? request
    Аркадий007
      Аркадий007
      +2
      Сегодня, 22:19
      Не осилит, это уже сейчас видно. Тысячи не надо, хватит и сотни.
      Кто будет стрелочником - главный вопрос.
  Kamarada
    Kamarada
    0
    Сегодня, 22:28
    Политимпотенция в высших эшелонах власти . И это уже не исправить . Там же все те самые что ещё борькой алкашом поставленные.
  Артур Грудинин
    Артур Грудинин
    +2
    Сегодня, 22:32
    Если в Минобороны РФ заявили, что ударят по центру Киева, если киевский режим ударит по центру Москвы в дни в одностороннем порядке объявленного перемирия (8 и 9 мая), то войска киевского режима поймут это так: вполне возможно это сделать в любой другой другой день - без опасения получить роковой для себя удар.
    Не. В ответ бить наши не будут. Пятый год СВО идёт. Сколько бы мы их не предупреждали всё равно нарушают всякие договорённости.
    Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 22:38
      Можно ещё раз Орешником. На пятый год.
  LeutnantTom
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 22:38
    Если киевский террорист-лидер Зеленский и его приспешники из ЕС нападут на парад победы над фашизмом, то нищий из Киева действительно выразит поддержку фашизму.

    Однако где спутниковая разведка российской внешней разведки? Откуда запускаются украинские беспилотники?
  Wratch
    Wratch
    0
    Сегодня, 22:48
    Какое перемирие??? Задавать вопрос зачем бесполезно,да и некому. Вместо сосредоточенного удара по Киеву,опять объявляется перемирие. А если все таки долетит хоть один дрон погибнут люди. Кто возьмет на себя ответственность за парад? Опять спишут на террористический режим Зеленского? Наверное это поможет воскресить погибших? Пока этого не случилось,нужно отменить парад,не нужно подставлять людей.
    Да,кто то будет говорить о потери лица,но в конце то концов,кто то сам загнал себя в угол.