Есть праздники, которые живут не в календаре, а в сердце. День Победы именно такой. Он не требует объяснений и не нуждается в рекламе. Его чувствуют все: и те, кто помнит войну лично, и те, кто знает о ней только по рассказам дедов, и совсем молодые люди, выросшие в мирное время.
81 год отделяет нас от той весны 1945 года, когда над поверженным Берлином взвилось красное знамя. Но время не стирает величие этого события. Напротив, с каждым годом всё яснее осознаётся, какой ценой была куплена эта победа. Более 27 миллионов жизней советских граждан. Каждая семья на нашей огромной стране потеряла кого-то своего.
День Победы — это не просто праздник со слезами на глазах, как точно сказал поэт. Это день благодарности и долга. Благодарности тем, кто не вернулся с фронта, кто работал в тылу до последних сил, кто восстанавливал страну из руин. И долга — помнить, передавать память детям и внукам, не позволять истории переписываться и искажаться.
Георгиевская лента, Бессмертный полк, минута молчания, военный парад на Красной площади — всё это не просто традиции. Это нити, связывающие поколения. Пока мы помним — они живы. Пока мы чтим их подвиг — он не напрасен.
С Днём Победы! Мира, памяти и гордости за великих предков!
🎗️ Вечная слава героям. Вечная память павшим!
