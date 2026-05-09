Есть праздники, которые живут не в календаре, а в сердце. День Победы именно такой. Он не требует объяснений и не нуждается в рекламе. Его чувствуют все: и те, кто помнит войну лично, и те, кто знает о ней только по рассказам дедов, и совсем молодые люди, выросшие в мирное время.



81 год отделяет нас от той весны 1945 года, когда над поверженным Берлином взвилось красное знамя. Но время не стирает величие этого события. Напротив, с каждым годом всё яснее осознаётся, какой ценой была куплена эта победа. Более 27 миллионов жизней советских граждан. Каждая семья на нашей огромной стране потеряла кого-то своего.

День Победы — это не просто праздник со слезами на глазах, как точно сказал поэт. Это день благодарности и долга. Благодарности тем, кто не вернулся с фронта, кто работал в тылу до последних сил, кто восстанавливал страну из руин. И долга — помнить, передавать память детям и внукам, не позволять истории переписываться и искажаться.

Георгиевская лента, Бессмертный полк, минута молчания, военный парад на Красной площади — всё это не просто традиции. Это нити, связывающие поколения. Пока мы помним — они живы. Пока мы чтим их подвиг — он не напрасен.

С Днём Победы! Мира, памяти и гордости за великих предков!



🎗️ Вечная слава героям. Вечная память павшим!
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 03:26
    ❝ 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг ❞ —

    — Поздравляю всех с Днём Победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне! ... 

     ❝ ПРИКАЗ
    Верховного Главнокомандующего
    По войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту
    — «8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.
    Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена.
    Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.
    В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.
    Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
    Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!» © ...
    Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин
    9 мая 1945 года
    1. ASSAD1 Звание
      Сегодня, 03:31
      Вечная слава героям! С праздником днём Победы форумчане!
      1. Uncle Lee Звание
        Сегодня, 03:46
        С Днём Победы! Мира, памяти и гордости за великих предков!
        1. Проксима Звание
          Сегодня, 05:24
          Так будем же сегодня славить наших ВЕЛИКИХ предков! drinks soldier Мой дед по отцу Оболенский Михаил Семёнович, прошёл всю Финскую и Великую Отечественную!! fellow Умудрился вернуться живым и не инвалидом! Артиллерист, много наград. fellow Деду по матери повезло намного меньше, был комиссован и практически сразу же скончался от последствий ранений. Восславим же сегодня наших дедов, бабушек, прадедов и пробабушек!! С Праздником форумчане! drinks
      2. vasyliy1 Звание
        Сегодня, 04:20
        С Днем Победы товарищи!
        День Победы, как он был от нас далёк!
        Как в костре потухшем таял уголёк.
        Были вёрсты обгорелые в пыли,
        Этот день мы приближали, как могли!
        Этот День Победы порохом пропах.
        Это праздник с сединою на висках.
        Эта радость со слезами на глазах.
    2. ZovSailor Звание
      Сегодня, 05:56
      Так было и так будет.
      Не забудем - не простим!
      Героизм и мужество наших дедов воплотился в стихи, песни, повести, кинофильмы.
      Победы нашим ВС РФ в СВО-КТО!
      Сохраним и передадим память о героизме и стойкости советских солдат нашим детям и внукам.
      За Победу Красной Армии и всего советского народа в Великой Отечественной Войне: Ура-Ура-Ура!
      drinks soldier
  2. двп Звание
    Сегодня, 03:30
    Ура! С праздником дорогие товарищи!
  3. кот Краш Звание
    Сегодня, 03:37
    Вечная память павшим, вечная Слава Победителям в Великой войне.
  4. yuriy55 Звание
    Сегодня, 04:42
    Поздравляю всех с Днём Победы Красной Армии и советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне!
  5. путник 63 Звание
    Сегодня, 04:44
    С праздником товарищи! С днём ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! Этот день останется навечно в наших сердцах ! Никто не забыт и ничто не забыто!
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Сегодня, 04:49
    День Победы 9 Мая мой любимый праздник...это народный праздник... всех неравнодушных к истории нашего народа и страны поздравляю с Днем Победы!!!
  7. Дилетант Звание
    Сегодня, 04:57
    С Праздником Великой Победы!
  8. IbukiSuika Звание
    Сегодня, 04:59
    胜利日快乐！向所有在世界反法西斯战争中，为反抗法西斯暴政、捍卫人类自由与正义而牺牲的先烈们，致以最崇高的敬意与最深切的缅怀。
    1. Sensor Звание
      Сегодня, 05:20
      每个共产党员都必须懂得这个真理：“枪杆子里面出政权”
      Каждый коммунист должен усвоить ту истину, что винтовка рождает власть
      (为人民服务
      Служить народу
      Мао Цзэдун
  9. Korsar4 Звание
    Сегодня, 05:05
    С Днём Победы!

    Праздник, который объединяет.
    1. Uncle Lee Звание
      Сегодня, 05:14
      Цитата: Korsar4
      С Днём Победы!

      Праздник, который объединяет.

  10. arhitroll Звание
    Сегодня, 05:18
    С праздником. Вечная слава нашим предкам!
  11. Sensor Звание
    Сегодня, 05:26
    С праздником!

    О заглавной фотографии. Раздражают раскрашенные документальные материалы.
    1. alexboguslavski Звание
      Сегодня, 06:20
      В финале фильма "Броненосец Потёмкин" Сергея Эйзенштейна на мачте корабля взвивается красный флаг, и никого он не раздражал. А в то время в кино не то что цвета, звука не было.
      108 кадров, на которых появляется революционное знамя, были покрашены вручную в красный цвет, что произвело большой эффект на зрителей.
  12. Михаил55 Звание
    Сегодня, 05:35
    С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!!! Этот Праздник нас всех объединяет! Смерть фашизму любой разновидности! ПОБЕДА будет за нами!
  13. faiver Звание
    Сегодня, 05:40
    Всех с Праздником Победы!!! Вечная память Победителям.
  14. север 2 Звание
    Сегодня, 05:46
    Помните!
    Через века, через года,-
    помните!
    О тех,
    кто уже не придёт никогда,-
    помните!

    Всех Вас с Праздником 9 Мая -Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года !
  15. LeutnantTom Звание
    Сегодня, 05:47
    Да, это была и остается великая победа над фашизмом, над европейскими нацистами.
    Однако борьба против европейских нацистов так и не была завершена на 100%.
    Советский Союз слишком доверял Соединенным Штатам. После войны те же самые нацисты были вновь завербованы Соединенными Штатами и Великобританией для борьбы с коммунизмом.

    Например, два нацистских генерала вступили в альянс НАТО. Бывшие члены НСДАП, СС и СА занялись политикой в ​​Западной Германии.
    Организация Гелена представляла собой разведывательную службу, возникшую в начале 1946 года, из которой 1 апреля 1956 года вышла Федеральная разведывательная служба (БНД). Ее многолетним руководителем был генерал-майор в отставке Рейнхард Гелен, бывший начальник отдела «Восточные иностранные армии» Вермахта и первый президент БНД.
    Даже украинский нацист Бандера мог свободно передвигаться по Западной Германии.

    И всё это происходило прямо под носом у США, Великобритании и Франции.
    Британцы, американцы и французы поддерживали европейских нацистов.

    100 лет спустя! История повторяется!

    Гитлер, Геринг, Геббельс гордились бы Мерцем, Макроном, Стармером, Мелони, Туском и странами Балтии!

    Сможет ли русский народ, обманутый за последние тридцать лет, одержать победу в этой борьбе против современных европейских нацистов?
  16. Борис Сергеев Звание
    Сегодня, 05:55
    День Победы....только чья это победа- разве наша? Мы же докатились до следующего:

    Зеленский:


    «О проведении парада в г. Москве
    Учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, обозначенной в переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю:
    1. Разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация).
    На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения...».
  17. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 06:10
    Поздравляю всех с Днём Победы!

    Сегодня, когда мир сталкивается с возрождением нацизма, а память о Великой Отечественной войне пытаются исказить как внутри страны, так и за её пределами, мы не забываем о героическом прошлом. Этот день объединяет нас как нацию, напоминая о важности сохранения исторической правды.

    Однако память о Победе — это не просто дань уважения. Важно не только вспоминать о прошлом, но и действовать в настоящем, чтобы подтвердить нашу благодарность предкам. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши дела были достойны их подвига. Только так мы сможем обеспечить будущее, в котором будут чтить как Великую Победу, так и наши современные достижения. Мы должны быть достойны памяти тех, кто сражался за свободу и мир, кто дошел до Берлина и одержал победу в самой жестокой войне в истории человечества.

    С праздником!

    О той войне сложено немало песен, от которых выступают слезы и спазм сжимает горло. Но вот всплыла одна, с трудной судьбой, из тех далёких 70-х. Тишина.

  18. Николай Малюгин Звание
    Сегодня, 06:15
    С Днем Победы всего советского народа.Героизм на фронтах и в тылу. Все мы знаем про героизм советских солдат.Но мы мало вспоминаем про тружеников тыла. Без которых возможно этой победы бы не было.20 лет наша страна не праздновала День Победы.Слишком тяжелы были раны на теле страны.Главный тост фронтовиков был-"Чтобы не было больше войны". А уж они знали,что говорили.
  19. Cap.Nemo58rus Звание
    Сегодня, 06:25
    С Днём Победы, товарищи!!! Мирного неба всем! Ура-а-а!!! drinks
  20. Комментарий был удален.
  21. Mazunga Звание
    Сегодня, 06:37
    С праздником Братва! За Победу!
  22. Ptt Звание
    Сегодня, 06:42
    С праздником, форумчане! Такие даты остаются с нами навсегда! Надеюсь в наше время и на нашей улице будет праздник!