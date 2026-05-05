«Аналогичная «Армате» архитектура»: Китай показал танк Type 100 на учениях

НОАК впервые показала средний танк Type 100 на видео с полевых учений. Ранее он не демонстрировался в подобного рода условиях.

На записи видно, как машина на большой скорости маневрирует по пыльной местности тренировочного полигона. На одном из кадров запечатлены места мехвода и наводчика, что является достаточно смелым для КНР раскрытием информации о новом изделии.



Весь экипаж (в составе 3 чел.) размещается в корпусе, башня – одна из наиболее уязвимых частей танков, особенно в современных условиях, – необитаема. В связи с этим ряд западных обозревателей отмечает, что такая «капсульная» компоновка привела к тому, что экипажу приходится работать в ограниченном пространстве и в более стесненных условиях:

Российский Т-14 «Армата» первым применил эту конфигурацию среди современных танков, и Type 100, по всей видимости, использовал аналогичную архитектуру с системами китайской разработки.

Type 100, получивший обозначение ZTZ-100, был впервые публично представлен на военном параде в 2025 году. Машина вооружена 105-мм пушкой, которая благодаря применению новых технологических решений (более прочный ствол, выдерживающий повышенное давление, усовершенствованные пороха), выдаёт начальную скорость снаряда около 1706 м/с, что делает её по пробиваемости сопоставимой с классическими 120-мм и 125-мм орудиями.



При этом опционально имеется возможность установки пушки как 125-мм, так и меньшего калибра (90 или 76 мм). Выбор именно 105 мм для базового варианта позволил значительно снизить массу машины (до примерно 40 тонн), увеличить БК и освободить место в башне под дополнительное оборудование.

На башне установлен дистанционно управляемый модуль с 30-мм автоматической пушкой или 12,7-мм пулемётом, который управляется командиром через панорамный прицел. Расположенные снаружи сенсоры позволяют экипажу видеть поле боя через систему «прозрачной брони» – на шлемы с дополненной реальностью выводится изображение с внешних камер. В кормовой части предусмотрен отсек для небольшого квадрокоптера, который расширяет радиус обзора.

СУО способна самостоятельно обнаруживать, классифицировать и ранжировать до 20 целей одновременно, подсказывая экипажу наиболее приоритетные из них.

Танк оснащён КАЗ, состоящим из 4 панелей с ФАР и малогабаритных ракет-перехватчиков. Вместе они создают защитный «купол», прикрывающий машину, в том числе верхнюю полусферу, от атак с любых направлений.

Корпус имеет специфические угловатые формы и покрыт специальным радиопоглощающим слоем, снижающим заметность в радиолокационном и тепловом диапазонах. Благодаря гибридному двигателю танк может передвигаться на электротяге, создавая минимум шума.

  Землекоп
    Сегодня, 06:18
    Просто смешно уже СЕГоДНЯ смотреть на архаичные устаревшие потуги над танками...все...забудьте и про танки и про остальную бронетехику. Их сегодня похоронили ударные тактические фронтовые БПЛА в виде разных коптеров и .....да как их не называй....как в свое время авиация убила линкоры и как в свое время пулеметы заставили окопаться и не вылазить пехоте. Сейчас не танки нужны...а быстрые мобильные индивидуальные средства передвижения зоне боев типа багги \ квадроциклов \ эндуро \ кросс и т.п.
    Nexcom
      Сегодня, 06:21
      от ведь, предлагаете целый род войск списать? а кто тогда на вражеские аэродромы лихо заскакивать будет и давить траками вражеские самолёты? yes а на парадах кто грозно из башен будет торчать и красиво в колоннах следовать мимо высочайшего начальства ? очень не скрепно, понимаете ли, рассуждаете.

      зы самое главное - в кого танкистов то переквалифицировать если танковые войска упразднить?
      Землекоп
        Сегодня, 06:29
        в операторов бпла - их обучить ...полтора месяца...судя порекламе в набор по контракту...их тысачами с наименьшими затратами обучают в свравнеии с танкистом и еще более ужасающе затраты на произвосдтво танка и одного ударного фронтового дрончика ужасающе несопоставимы и размен уронаи разница в убытках колоссальна. Фишка ведь операторов бпла в том что их можно набирать практически неограниченно из любых категорий граждан вплодь до пенсионеров ..детей..женщин и девушек та не нужны физическая сила и физ подготовка....и т.п. а вот с танкисами все наоборот.
        Nexcom
          Сегодня, 06:31
          ну так то да - БПЛА ударный и танк совсем по-разному стоят, очень даже. и скорость производства тоже сильно различаются.
      Оби Ван Кеноби
        Сегодня, 06:34
        Поддерживаю!
        А про кого песня:
        Броня крепка и танки наши быстры...
        Nexcom
          Сегодня, 06:37
          Воот! А я про что? smile
  Nexcom
    Сегодня, 06:19
    В связи с этим ряд западных обозревателей отмечает, что такая «капсульная» компоновка привела к тому, что экипажу приходится работать в ограниченном пространстве и в более стесненных условиях...

    так ведь не проблема наверно - найдут низкорослых китайцев для этого. это же не в почётный караул набирать "баскетболистов" под 2 метра ростом. помню видел танкистов наших в учебке - очень даже совсем невысокие и совсем не громилы. проблема то в чём набрать невысоких в экипаж?
  Konnick
    Сегодня, 06:37
    позволяют экипажу видеть поле боя через систему «прозрачной брони» – на шлемы с дополненной реальностью выводится изображение с внешних камер.

    Вот это существенное отличие...смотреть в трясущийся монитор или спокойно созерцать в шлеме картинку, причем с поворотом головы видеть то куда повернул