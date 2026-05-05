«Создан новый конвейер для HIMARS»: Литва заявила о «выпуске» американской РСЗО

Минобороны Литвы заявило о развёртывании выпуска первых РСЗО HIMARS:

Первые литовские HIMARS сойдут с нового конвейера. Хотя эти системы ещё находятся в производстве, мы рассчитываем получить первые экземпляры в ближайшие годы. С их помощью наша боеспособность значительно возрастёт.

На данный момент никакого «конвейера» по изготовлению HIMARS за пределами мощностей в США компании Lockheed Martin не существует. 3 мая Минобороны Литвы подписало с ней соглашение о расширении интеграции местных предприятий в глобальную цепочку поставок, что подразумевает участие литовской промышленности в производстве отдельных компонентов, но никак не сборку целых машин.



Фактически речь идёт о создании в Литве регионального хаба по ремонту и обслуживанию HIMARS, что продиктовано стремлением США расширить инфраструктуру НАТО у границ России. В стране уже действует логистическая база Lithuania Defense Services (LDS), которая занимается восстановлением западной боевой техники. При этом основной центр обслуживания HIMARS в Европе расположен в Румынии. Возможно, что планируется создание аналогичного уже на северном направлении.

Сам Вильнюс подписал два соглашения на закупку в общей сложности двух батарей (видимо, 16 ПУ) за $778 млн. В пакет входят ракеты GMLRS и более дальнобойные ATACMS (соответственно до 70–85 и до 300 км). В начале мая первые РСЗО для Литвы сошли с американского конвейера.

  Nexcom
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 07:38
    конвейер создали?? laughing лампочки что ли в фары вставлять амеры позволили лимитрофам, зеркала заднего вида прикручивать и колеса накачивать?
    Седов
      Седов
      0
      Сегодня, 07:57
      Менять будут лампочки) а гонору - как-будто завершили суперразработку и наладили производство супер-супер..., для защиты всего северного фланга нато. Из области кинофантастики конечно, но на будущее: удалось бы у литовцев такую установку угнать с пакетом глдрс, давно охота идёт. А там и территория покомпактнее, и дислокация более менее известна. Фантастические мечты)
  Earl
    Earl
    0
    Сегодня, 07:49
    Наверное Литве доверили производство тормозной системы.
    Nexcom
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 07:52
      нет, такое - только ээстонцам. yes
  torbas41
    torbas41
    0
    Сегодня, 08:02
    Вот вам и законная цель. Пару "Искандеров" по хабу и переводим стрелки на Иран.