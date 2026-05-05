Инцидент со стрельбой произошёл у Белого дома во время выступления Трампа

Неизвестный с оружием попытался пробраться на территорию Белого дома во время выступления Дональда Трампа перед журналистами. В ходе перестрелки с сотрудниками Секретной службы он был ранен. Об этом говорится в сообщении Секретной службы.

Белый дом был временно закрыт, а журналистов вместе с Трампом эвакуировали с Северной лужайки в зал для брифингов после того, как в районе пересечения 15-й улицы и Индепенденс-авеню произошла перестрелка с участием неизвестного вооруженного мужчины и сотрудников Секретной службы. Предварительно, неизвестный был ранен, мотивы его действий пока не сообщаются.



По крайне мере в одного человека стреляли правоохранители после спора с применением оружия. Он доставлен в местную больницу.

Трамп пока никак не комментировал инцидент со стрельбой, журналисты заявляют о попытке нового покушения на 47-го президента США. Напомним, что предыдущий инцидент со стрельбой произошел 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Тогда сотрудникам Секретной службы удалось задержать стрелка, им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Из гостей мероприятия никто не пострадал.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 06:15
    то ли квалификация охраны Дони резко повысилась, то ли стрелки какие-то лошарики стали....
    н-дааа, 4 прицельных выстрела за 10 секунд да из "болтовки" как в Далласе - явно уже никому не повторить....
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:02
      hi Видимо, кто-то из представителей наркокартелей пытается выйти на сделку с рыжим Сатаной из Фашингтона, а последний резко уклоняется, объявив их вне закона.
      Ждём, наконец результат с положительным исходом.
      laughing
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:07
      И уж явно не дурачoк Освальд стрелял..
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 07:11
        да это понятно что Освальда сделали стрелочником и тут же грохнули "рассерженным" амером который страшно "негодовал" о содеянном. Освальду было не сделать столько выстрелов за такой короткий интервал времени из старой болтовки. да и траектории пуль не совпали. одна так вообще - типа "зигзагом" должна была летать если бы это был выстрел Освальда. но ничего - пропёрло и это. laughing
    3. Victor_B Звание
      Victor_B
      0
      Сегодня, 07:25
      Эй ты! Недострелённый!
      Давай-ка на укол!
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 06:32
    Трамп себе рекламу делает.
    Желающие посмотреть на покушение президента США приглашаются на выступление Трампа...вход платный...места в первых рядах бронируются по спецзаказам.
    Кусочки ушей Трампа продаются по отдельным тарифам ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:33
      ....это сколько ж "кусочков ушей" Дони то там настригли для страждущих? what lol
      Дона так то вообще без ушей бы остался при таком раскладе. yes
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:08
      Однозначно - клоунада какая-то
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 06:33
    Доня будет догонять рекорд Ф. Кастро по покушениям. Может хоть за это какую-нить премию дадут? laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:35
      Доне явно завидна популярность товарища Команданте Фиделя. Аж спать и кушать спокойно не может.

      зы наверно мечтает чтобы ему тоже Стечкина подарили в ореховой кабуре в спец исполнении....
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 06:43
        Ну может кубинцы подсуетятся заранее его убрать, пока он не начал "демократию и порядок" у них наводить.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 06:47
          да Бог их знает чего кубинос-амигос там соберутся сделать... сложно предполагать.если они на это пойдут - формально дадут повод объявить их террористами и начать прямую интервенцию против Кубы - типа террористическое государство. За амерами такое не заржавеет. Они и за меньшее уничтожали государства, даже когда и повода не было - они его придумывали.
          1. Русич Звание
            Русич
            0
            Сегодня, 07:02
            А америкосам и повода не надо. Или они его, всё равно, высосут из пальца. Так что, бояться им нечего.