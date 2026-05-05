Пока Киев предупреждают о последствиях, он бьёт по Москве, Белгороду, Ленобласти

Киевский режим превратил беспилотные атаки по России в массовые и фактически круглосуточные. Пока ответственные лица предупреждают Киев о серьёзных последствиях, сам Киев никого ни о чём не предупреждает, а просто бьёт дронами туда, куда элементарно способен достать.

Вторые сутки подряд идут атаки на столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи сообщал о новых и новых дронах, которые пытались прорваться к городу. В общей сложности, по официальным данным, сбито семь беспилотников.



Помимо Москвы дроны противника атаковали Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко пишет о том, что сбитых в течение ночи беспилотных летательных аппаратов было 18.

Из его сообщения в сети:

Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Специалисты приступили к ликвидации возгорания.

По всей видимости враг вновь нацелился на нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на Северо-Западе страны.

В Белгородской области атакам подверглись сразу пять муниципалитетов. По сообщениям губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Грайвороне ранение от взрыва FPV-дрона получил мирный житель. Он во время атаки ехал по улице на велосипеде.

Гладков:

На окраине посёлка Красная Яруга FPV-дрон атаковал трактор — транспортное средство уничтожено огнём. В селе Сергиевка FPV-дрон атаковал социальный объект — посечена кровля.

Белгородский губернатор сообщает об ударе дрона по автомобилю на дороге Шебекино-Белгород:

Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, шеи и спины бригада скорой доставила в больницу №2 города Белгорода.

Противник не собирается прекращать свои атаки, что лишний раз свидетельствует о том, что договороспособностью Киев не обладает, а сами переговоры, если и ведёт, использует исключительно для того, чтобы скопить силы и выставить свои условия, которые в итоге всё равно соблюдать не станет.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 06:28
    у нас сегодня тоже объявляли Ракетную Опасность. в 2 часа ночи. узнал про это только утром, когда проснулся. Даже уже не опасность БПЛА, а именно Ракетную. Но вроде не долетели до нас - пока тихо про прилёты.
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +1
      Сегодня, 06:37
      Понятно что противник данную ситуацию обратит в свою пользу,было бы наивно полагать что не воспользоваться днём Победы для нанесения политического урона России он не захочет. Хотя , может быть наше руководство всё таки,,убедит,, врага не дёргается в праздник.
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +4
      Сегодня, 06:38
      Так и будет. К слову, в Питер повадились каждый день. Оповещения приходят. И отключения интернета.

      Так и будет опасность, пока жестко не расправимся с бандитами. Зеленский и его шайка живы, мосты целы, ждем, когда прилетит что-то покрупнее?
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +5
        Сегодня, 07:02
        Нало будет строго предупредить киев, что так делать некрасиво. А то совсем распустились! stop
      2. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        +4
        Сегодня, 07:23
        Цитата: Ilya-spb
        И отключения интернета.

        Электричество надо отключить, беспилотники на свет летят.
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 07:08
      Несколько взрывов прогремело в Чебоксарах, в одном из районов виден дым. ПВО отражает воздушную атаку

      Появляются кадры последствий удара украинской ракеты в Чебоксарах

      Предварительно, на фото запечатлен пожар после попадания украинской ракеты по неизвестному объекту в Чебоксарах.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 07:13
        у нас только сейчас пришла отмена опасности по смс.... так же запаздывают примерно на полчаса- на час и сами предупреждения о начале опасности.... так что узнаем реально только тогда когда прилетит....
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 07:23
        на фото запечатлен пожар после попадания украинской ракеты по неизвестному объекту в Чебоксарах.

        Вы бы не выкладывали фото такие, а то могут и привлечь - типа счас запрещено такое выкладывать.... Объявят шатальщиком всего на свете и припаяют дело.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:13
      Nexcom
      Сегодня, 06:28

      hi Был же грозный список 11 от МО РФ.
      А теперь даже Усы Кремля обходят стороной эту тему.
      Как предупреждает Яша Кедми ( экс-глава исраэлевской службы "Натив")- Нынче на здании Бундестага не будет развеваться российский триколор, потому что самого здания Бундестага не будет.
      А в моей голове глубокие сомнения по поводу его слов.
      Наши отцы и деды воевали, а сейчас по отзывам Кремля никак не начнут, зато с Тырнетом борются по полной программе, вкладывая народную денежку.
      what
  2. A503 Звание
    A503
    +21
    Сегодня, 06:32
    А что вы хотели от руководства РФ? Они трусы, но делают умные лица и несут чушь про неведомую тактику и стратегию. Что вот сейчас, вот-вот, как только так сразу... РФ не Иран, который сразу навалял всём и не побоялся. И все поприжали хвосты А Россия только сопли мажет с умным видом. А сейчас ещё бриты будут качать Армянию. РФ в политическом плане трут! Прос.. ли всë и вся.
  3. Гардамир Звание
    Гардамир
    +8
    Сегодня, 06:32
    договороспособностью Киев не обладает,
    хотелось бы, чтобы власти России обладали обороноспособностью.
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +8
      Сегодня, 06:50
      Хотелось бы, чтобы власти нашей страны обладали политической дееспособностью.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 06:40
    Зеле кровь из носа нужно доказать странам ЕС, что в него стоит вкладывать деньги. Можно сказать дронами прокладывает себе путь в ЕС. Не дай бог и на 9 мая будут прилеты и также останутся без ответа. В Воронеже уже парад отменили, где конец будет издевательству над народом? am
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 06:43
      ....некоторые думские сидельцы уже грозно погрозили что типа "только попробуйте". ну, что сказать? посмотрим в очередной раз во что эта "грозная грозность" выльется. как бы опять весь пар в гудок не высвистнулся.....
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +12
      Сегодня, 06:52
      Надо принять истину - 9 мая будут прилеты. Это не паника.

      Это следствие мягкотелости. Что наши делают? Вместо жестких бомбардировок Киева и других городов - жалобная просьба о перемирии 9 мая?
    3. Русич Звание
      Русич
      +6
      Сегодня, 06:58
      Цитата: Егоза
      Не дай бог и на 9 мая будут прилеты

      А вы ещё сомневаетесь?
      без ответа.
      прилёты не останутся. Только вот всё перевернулось в этой войне. Такое ощущение, что xохлы начали СВО, а мы только отвечаем, отвечаем, отвечаем... И находимся в роли терпил.
      Кажется меня укусил рассерженный патриот, в коего я и превращаюсь...
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 06:47
    Цитата: Ilya-spb
    К слову, в Питер повадились каждый день.

    Поди через Латвию пролетают?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:49
      да финны уже спалили какелов - возмутились что падают какельские БПЛА при пролёте финской территории. ну и про Эстонию тоже говорилось.
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +2
      Сегодня, 06:53
      Или Прибалтика, или Финляндия.

      Финнам такие пролеты не нравятся.
      1. Normann Звание
        Normann
        0
        Сегодня, 07:36
        А что поделать с этим могут? Им сказали надо и все, вернее приказали.
  6. Akim Звание
    Akim
    +12
    Сегодня, 06:51
    Ну если власти РФ и дальше будут жевать сопли, чертить коричневые линии и выражать озабоченность, то ситуация будет становиться все хуже и хуже. В данный момент Запад уже нифига не боится РФ, т.к. понимает весь куколдизм российской власти. Если в начале конфликта Запад опасался ответных действий РФ и очень осторожно оказывал помощь Киеву (началось то с аптечек, касок, бронежилетов), то в итоге там быстро поняли, что никаких ответных мер, кроме надувания щек, не будет. Военных акций не будет, экономических - тоже (газ, нефть и прочие ресурсы будут исправно поставляться). И тогда поперли боеприпасы, танки, артиллерия, ЗРК, ПТРК, стрелковка, самолеты, дроны, хаймарсы, бронетранспортеры, БЭКи, крылатые и прочие ракеты. И Кремль каждый раз сглатывал - и сдачу Харьковской области, и утопление флагмана ЧФ, и Курск, и налеты поначалу на приграничные территории, а теперь и на всю территорию РФ. Настанет день, когда Киеву передадут ТЯО, и Киев, не колеблясь, его применит. А в Кремле на это выразят очередную озабоченность вместо того, чтобы превентивно сжечь хотя бы Британские острова.
  7. drags33 Звание
    drags33
    +9
    Сегодня, 06:54
    Атаки укропитеков стали массированными и обширными по географии. Курган, Пермь, Н. Новгород, Тула и множество других городов находятся в зоне ударов. С нашей стороны ситуация доведена до крайности... Противник просто наслаждается нашей беззубостью... Вопрос к "высоким кабинетам": "Как долго еще будет продолжаться унижение России?"
  8. Сергей_ Соколов Звание
    Сергей_ Соколов
    +4
    Сегодня, 07:04
    К сожалению, в нашем руководстве нет решительности и смелости.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +7
      Сегодня, 07:25
      Увы, наше ли это руководство. Послушайте Пескова, переживающего после обстрела Туапсе за "глобальный рынок".
  9. Владислав Минченко Звание
    Владислав Минченко
    +3
    Сегодня, 07:04
    Почему до сих пор живы и здоровы те, кто отдаёт приказы в 404, не пора ли и им домой засветить в окошко кирпичом?
  10. Алексей Т.
    Алексей Т.
    -12
    Сегодня, 07:06
    Местные нытики любую новость обратят в повод поверещать про "красные линии". Вот же национальное позорище - значительная часть комментаторов ВО. Типа вы так бы предупредили, что укры прекратили бы с сегодняшнего дня обстрелы и атаки бпла? Каким образом? Стыдно вас читать.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      +4
      Сегодня, 07:15
      Для начала в 2022 не жевали бы сопли. О чем и писали неоднократно.
      А то сначала загнали ситуацию в полную. ..а теперь вопят-А че же делать то?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 07:18
        если противника не уничтожают чётко и планомерно, без компромиссов - то и чему удивляться то если сами получается позволяем??
  11. anclevalico Звание
    anclevalico
    +2
    Сегодня, 07:09
    Если можно, то почему нельзя? Дальше будет больше, всем же это понятно?
  12. tchack Звание
    tchack
    +5
    Сегодня, 07:11
    Тяжело играть с противником в шахматы, когда он пытается бить по морде...
  13. agk1982 Звание
    agk1982
    +2
    Сегодня, 07:14
    Это yже предательство? Или нет? Что нyжно для понимания недееспособности власти?
  14. Ptt Звание
    Ptt
    +3
    Сегодня, 07:16
    В телеге у Шария уже все расписано, куда попало и что горит. В Киришах - нефтяника ( спутниковые снимки, горит,). Чебоксары - НИИ военной тематики (прилетела ракета )
    Предприятие «ВНИИР-Прогресс» производит спутниковые ГНСС-приёмники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo, а также модули типа «Комета», которые применяются в БПЛА и в некоторых типах ракет.
    И были закрыты практически все аэропорты европейской части России.
    МО как обычно, не при чем. Губернаторы комментируют эзоповым языком.
    Хотелось бы новости такие про краину читать, причем, такие, чтобы у них отбило всякое желание трогать Россию, но как есть.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 07:21
      Губернаторы комментируют эзоповым языком.

      обломки упали и вызвали возгорание посредством хлопков ??? (сарказм)
  15. pexotinec Звание
    pexotinec
    +2
    Сегодня, 07:25
    Пока Зеля безнаказанно катается по миру и пускает сотнями беспилотники, атаки будут только усиливаться. Они уже похоже получили их столько что им уже не важно по предприятиям бить или по гражданским людям.
  16. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +4
    Сегодня, 07:28
    Позвольте, какие "переговоры с противником", по которому "били первыми"? Он и не обязан ни о чем договариваться. Гораздо больше вопросов вызывают те, кто затеяв драку, пятый год лезет в кусты.


    Позвольте, какие "переговоры с противником", по которому "били первыми"? Он и не обязан ни о чем договариваться. Гораздо больше вопросов вызывают те, кто затеяв драку, пятый год лезет в кусты.
  17. asng Звание
    asng
    +3
    Сегодня, 07:28
    Такое впечатление, что наши доблестные руководители страны сдают страну на поругание врагу. Значит стране - НАРОДУ - пора защищать самую себя, без этого руководства.
  18. turembo Звание
    turembo
    +3
    Сегодня, 07:29
    А зачем противнику договариваться? Если мы сами в одностороннем порядке объявляем перемирия, и грозимся за жесткие ответы. Правда перед ответами обещали выслать письма, бандероли, голубей, отправить пикет с плакатами, выслать факс, напечатать во всех газетах, вывесить объявления, объявить через громкоговорители, телевидение, интернет, и сообщить о месте, целях, времени, мест запуска, и сведений где всем переждать неудобства с компенсацией, и извинениями.....
  19. Severok Звание
    Severok
    +1
    Сегодня, 07:37
    В России есть ответственные лица??? Интересно, как и за что они отвечают и вообще, несут ли они какую-либо ответственность за свои действия, за исключением ответственности за коррупцию????
  20. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 07:38
    в западной прессе прошло сообщение , что , во первых , Зеленский перемирие объявляет с 6 мая , во вторых, Зеленский, мол , официального уведомления от Путина о перемирие со стороны России с 8 по 9 мая , не получил .По моему мнению , с этим перемирием который объявила России , Зеленский для себя извлёк слишком много пользы , мол , перемирие начнётся не тогда когда скажет Россия , а тогда , когда соизволит себе и России позволит это начать Украина .
    Между прочем , Зеленский и без перемирия понимал , что и без предупреждений со стороны России и так ясно , что если даже без этого перемирия ВСУ 9 мая ударят по Москве или не дай бог по Параду на Красной площади , то 10 мая от центра Киева мало что останется . Лично я не понимаю положительности смысла этого перемирия 9 Мая . Опять же Зеленский будет хвастаться , что в 2023 году сильная Россия не запрашивала перемирия 9 Мая , а за три года ВСУ так ослабили Россию , что для проведения парада 9 Мая , Россия будет счастлива и очень довольна , если Украина не разбомбит этот парад в Москве и для этого объявляет Россия перемирие 8-9 мая .
  22. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 07:44
    Некоторые размышления.
    В фильме «Небо» (2021) американский куратор исламистов (не пешка, но и не большая фигура в этой войне) говорит очень важные слова:
    «Когда-то в Генштабе мы отмечали победу в Холодной войне. И я спросил одного генерала – сэр, почему вы не пьёте? И он ответил: «Мы можем сколько угодно праздновать и веселиться, но есть одно НО – мы ведь не победили русских, мы их обманули. И когда они это поймут, мы пожалеем об этом!»
    Но в российском руководстве не все это поняли, хотя фактов у них больше, чем у нас - простых смертных...
    И ещё:
    Существует притча о монахе, который в 602 году в Византии задавался вопросом: «Господи, за что?! Ведь у нас столько церквей и монастырей! Мы верные чада Православной Церкви! Мы так верим!».
    В это время армия взбунтовалась, а избранный ею главнокомандующий Фока, человек жестокий и свирепый, сверг императора, казнив его мучительным образом, и захватил власть. Его правление было тяжким, со многими казнями и расправами, империя пришла в полное расстройство.
    Монах всю ночь горячо молился, взывая к Господу. Под утро ему был голос: «Искал худшего, но не нашёл».
    Эта притча иллюстрирует идею о том, что духовное состояние народа и государства определяет их жизнь и положение. Как в каждом человеке его духовное состояние определяет его действия и отношение к другим людям, так и положение государства, его законы и течение жизни в нём зависят от духовного состояния народа.

    Почему (и у меня ли одного) действия руководства вызывают у меня неприятие и недоверие? belay
  23. next322 Звание
    next322
    +1
    Сегодня, 07:48
    Цитата: Алексей Т.
    Вот же национальное позорище - значительная часть комментаторов ВО. Типа вы так бы предупредили, что укры прекратили бы с сегодняшнего дня обстрелы и атаки бпла?

    Это уже давно понятно всем и не только на ВО,как предупреждать и по настоящему воевать,но к сожалению такие как вы и вам подобные этого не понимают уже 5 лет