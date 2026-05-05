Пока Киев предупреждают о последствиях, он бьёт по Москве, Белгороду, Ленобласти
5 66541
Киевский режим превратил беспилотные атаки по России в массовые и фактически круглосуточные. Пока ответственные лица предупреждают Киев о серьёзных последствиях, сам Киев никого ни о чём не предупреждает, а просто бьёт дронами туда, куда элементарно способен достать.
Вторые сутки подряд идут атаки на столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи сообщал о новых и новых дронах, которые пытались прорваться к городу. В общей сложности, по официальным данным, сбито семь беспилотников.
Помимо Москвы дроны противника атаковали Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко пишет о том, что сбитых в течение ночи беспилотных летательных аппаратов было 18.
Из его сообщения в сети:
Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Специалисты приступили к ликвидации возгорания.
По всей видимости враг вновь нацелился на нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших на Северо-Западе страны.
В Белгородской области атакам подверглись сразу пять муниципалитетов. По сообщениям губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Грайвороне ранение от взрыва FPV-дрона получил мирный житель. Он во время атаки ехал по улице на велосипеде.
Гладков:
На окраине посёлка Красная Яруга FPV-дрон атаковал трактор — транспортное средство уничтожено огнём. В селе Сергиевка FPV-дрон атаковал социальный объект — посечена кровля.
Белгородский губернатор сообщает об ударе дрона по автомобилю на дороге Шебекино-Белгород:
Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, шеи и спины бригада скорой доставила в больницу №2 города Белгорода.
Противник не собирается прекращать свои атаки, что лишний раз свидетельствует о том, что договороспособностью Киев не обладает, а сами переговоры, если и ведёт, использует исключительно для того, чтобы скопить силы и выставить свои условия, которые в итоге всё равно соблюдать не станет.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация