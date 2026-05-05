Вертолёты MH-60 Sea Hawk ВМС США оказывают поддержку «Проекту Свобода» в Ормузском проливе и в прилегающих районах. Сегодня утром вертолёты Sea Hawk и AH-64 Apache Армии США были задействованы для уничтожения иранских малых судов, угрожавших гражданскому судоходству.

Дональд Трамп снова грозит Ирану, обещая «стереть его с лица земли», если иранские катера будут атаковать американские корабли, участвующие в операции «Проект Свобода». Центральное командование ВС США задействовало вертолеты для охоты на иранские быстроходные лодки в Ормузском проливе.Согласно сообщению CENTCOM, американские вертолеты MH-60 Sea Hawk ВМС США и AH-64 Apache Армии США начали сопровождать суда через Ормузский пролив и уже якобы потопили несколько иранских быстроходных катеров. А американские эсминцы якобы прошли через Ормуз и находятся в Персидском заливе. Иранцы опровергают такие сообщения, подчеркивая, что ни один корабль ВМС США не смог прорвать блокаду.Трамп продолжает угрожать Тегерану «новыми ударами», а израильская разведка дает прогноз, что объявленное США перемирие закончится уже сегодня. ЦАХАЛ готов к возобновлению бомбардировок.