США задействовали вертолёты для ударов по иранским катерам в Ормузе
Дональд Трамп снова грозит Ирану, обещая «стереть его с лица земли», если иранские катера будут атаковать американские корабли, участвующие в операции «Проект Свобода». Центральное командование ВС США задействовало вертолеты для охоты на иранские быстроходные лодки в Ормузском проливе.
Согласно сообщению CENTCOM, американские вертолеты MH-60 Sea Hawk ВМС США и AH-64 Apache Армии США начали сопровождать суда через Ормузский пролив и уже якобы потопили несколько иранских быстроходных катеров. А американские эсминцы якобы прошли через Ормуз и находятся в Персидском заливе. Иранцы опровергают такие сообщения, подчеркивая, что ни один корабль ВМС США не смог прорвать блокаду.
Вертолёты MH-60 Sea Hawk ВМС США оказывают поддержку «Проекту Свобода» в Ормузском проливе и в прилегающих районах. Сегодня утром вертолёты Sea Hawk и AH-64 Apache Армии США были задействованы для уничтожения иранских малых судов, угрожавших гражданскому судоходству.
Трамп продолжает угрожать Тегерану «новыми ударами», а израильская разведка дает прогноз, что объявленное США перемирие закончится уже сегодня. ЦАХАЛ готов к возобновлению бомбардировок.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
