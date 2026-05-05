США задействовали вертолёты для ударов по иранским катерам в Ормузе

Дональд Трамп снова грозит Ирану, обещая «стереть его с лица земли», если иранские катера будут атаковать американские корабли, участвующие в операции «Проект Свобода». Центральное командование ВС США задействовало вертолеты для охоты на иранские быстроходные лодки в Ормузском проливе.

Согласно сообщению CENTCOM, американские вертолеты MH-60 Sea Hawk ВМС США и AH-64 Apache Армии США начали сопровождать суда через Ормузский пролив и уже якобы потопили несколько иранских быстроходных катеров. А американские эсминцы якобы прошли через Ормуз и находятся в Персидском заливе. Иранцы опровергают такие сообщения, подчеркивая, что ни один корабль ВМС США не смог прорвать блокаду.



Вертолёты MH-60 Sea Hawk ВМС США оказывают поддержку «Проекту Свобода» в Ормузском проливе и в прилегающих районах. Сегодня утром вертолёты Sea Hawk и AH-64 Apache Армии США были задействованы для уничтожения иранских малых судов, угрожавших гражданскому судоходству.

Трамп продолжает угрожать Тегерану «новыми ударами», а израильская разведка дает прогноз, что объявленное США перемирие закончится уже сегодня. ЦАХАЛ готов к возобновлению бомбардировок.
    kosmozoo
    Сегодня, 06:50
    Бушует информационная война в Персидском заливе. Терабайты информации противоборствующих сторон хлынули в раздвинутые уши обывателей.
    esl462
    Сегодня, 06:53
    Неужели у иранцев нет катеров с р-60,р-73 ?!Вертолёт для них лёгкая цель.
      роман66
      Сегодня, 07:24
      " Игла" И " Верба", зачем усложнять
        Светлан
        Сегодня, 07:50
        Навести оружие и захватить цель, с рук, находясь на очень зыбкой шаткой поверхности, в перемещающуюся цель, та еще задача. (С моего дивана видится как то так)
    Ирек
    Сегодня, 06:56
    Лохматый своими заявами влияет на ранок ценных бумаг , а его еврейский родственничек , денежку рубит.
      Егоза
      Сегодня, 06:58
      Все для дома, все для семьи...(с) Любимая дочка попросила....страшно подумать, что любимая внучка попросит.
    Наган
    Сегодня, 07:02
    Ормузским проливом прошли в Персидский Залив USS Truxtun и USS Mason, эсминцы класса Arleigh Burke. Все попытки атак на них были отражены, повреждений нет. Потоплено минимум 6 катеров КСИР.
      svarog77
      Сегодня, 07:31
      Вооруженные силы США открыли огонь по двум гражданским катерам, перевозившим товары из Омана в Иран, в результате чего пять человек погибли.
    Pharmacist
    Сегодня, 07:07
    С психологической точки зрения лающая и рычащая собака не так уж опасна - сама боится, если хотят напасть, то кусают сразу и молча. С людьми, походу также - угрозы Трампа Иран не сильно волнуют.
      Наган
      Сегодня, 07:34
      А угрозы Ирана очень даже волнуют Трампа и Нетаньяху, и в особенности угроза уничтожить Израиль. Именно поэтому они решили закрыть иранскую атомную программу любыми средствами и любой ценой, и от этой цели не отступятся.