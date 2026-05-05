Пресса США: Украина без иностранной помощи не просуществует и пары дней
В США оценили возможности Украины воевать без предоставления американской военной помощи. Согласно данным американского издания Foreign Policy, высокопоставленные чиновники США считают, что Украина не смогла бы просуществовать даже двух дней без постоянной международной военной и финансовой подпитки.
При этом отмечено, что война на Ближнем Востоке (конфликт с Ираном) создала дополнительные риски для поставок ключевых систем ПВО, таких как ЗРК Patriot, Киеву.
FP ссылается на дипломата из страны, участвующей в программе PURL. Это механизм, при котором европейские союзники закупают американское оружие для передачи Украине. Поставки Patriot и соответствующих ракет-перехватчиков оказались под вопросом из-за приоритетов Пентагона в регионе Ближнего Востока.
Украина и её партнёры затаили дыхание, ожидая, как именно война в Иране повлияет на военную помощь, особенно на поставки мощных ракет Patriot.
С 2025 года прямые поставки таких систем из американских запасов были заменены на продажи через PURL, где финансирование в основном берут на себя европейские страны.
По официальным данным на конец 2025 года, конгресс США в общей сложности выделил около $188 млрд на поддержку операций, связанных с войной в Украине. Из них примерно $127 млрд составляют прямую помощь Киеву, остальное — расходы на присутствие США в Европе, пополнение собственных запасов и поддержку соседних стран.
Общая же военная помощь Украине с марта 2022 оценивается не менее чем в 350 млрд долларов США.
Напомним, что на днях Пентагон разблокировал очередной пакет военной помощи киевскому режиму на сумму 400 млн долларов.
