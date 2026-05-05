Пресса США: Украина без иностранной помощи не просуществует и пары дней

В США оценили возможности Украины воевать без предоставления американской военной помощи. Согласно данным американского издания Foreign Policy, высокопоставленные чиновники США считают, что Украина не смогла бы просуществовать даже двух дней без постоянной международной военной и финансовой подпитки.

При этом отмечено, что война на Ближнем Востоке (конфликт с Ираном) создала дополнительные риски для поставок ключевых систем ПВО, таких как ЗРК Patriot, Киеву.



FP ссылается на дипломата из страны, участвующей в программе PURL. Это механизм, при котором европейские союзники закупают американское оружие для передачи Украине. Поставки Patriot и соответствующих ракет-перехватчиков оказались под вопросом из-за приоритетов Пентагона в регионе Ближнего Востока.

Украина и её партнёры затаили дыхание, ожидая, как именно война в Иране повлияет на военную помощь, особенно на поставки мощных ракет Patriot.

С 2025 года прямые поставки таких систем из американских запасов были заменены на продажи через PURL, где финансирование в основном берут на себя европейские страны.

По официальным данным на конец 2025 года, конгресс США в общей сложности выделил около $188 млрд на поддержку операций, связанных с войной в Украине. Из них примерно $127 млрд составляют прямую помощь Киеву, остальное — расходы на присутствие США в Европе, пополнение собственных запасов и поддержку соседних стран.

Общая же военная помощь Украине с марта 2022 оценивается не менее чем в 350 млрд долларов США.

Напомним, что на днях Пентагон разблокировал очередной пакет военной помощи киевскому режиму на сумму 400 млн долларов.
  1. 24rus
    Сегодня, 06:48
    Почему бы жд узлы где заменяют тележки с узкой на широкую хотябы не ликвидировать, если уж мосты нельзя трогать..
  2. Ирек
    Сегодня, 06:54
    Еврейский кагонат рулит и в Штатах и в Хохложопии, один помогает другому.
    1. Владимир М
      Сегодня, 06:59
      Плевать на кагонат который рулит в Штатах и Хохложопии....
      Больше интересует кто у нас рулит и как долго будет рулить.
      1. agk1982
        Сегодня, 07:35
        Нами тоже "те же" самые правят до выполнения "хитроплана".
  3. asng
    Сегодня, 07:08
    Таким образом, они подтверждают, что против России воюют гейропа и америка.
    1. Irokez
      Сегодня, 07:48
      Ну надо же какие-то сенсационные материалы публиковать которые будут читать вот и получается, что без поддержки "ОПГ 404" загнётся и выходит, что те кто поддерживает это ОПГ - спонсоры преступников и террористов.
  4. alexboguslavski
    Сегодня, 07:27
    Военная помощь Украине как шла, так и идет. В России как воровали, так и воруют. Стабильность.

    Генедиректор «Красноярского машиностроительного завода» Александр Гаврилов с конца апреля находится в СИЗО Красноярска. По данным СМИ, его взяли под стражу по делу о растрате.

    История началась еще в середине апреля. На предприятие, где собирают стратегические ракеты РС-28 Сармат, нагрянули следователи и несколько недель работали на месте. Сотрудников вызывали на допросы, а часть руководителей, включая финансистов, отправляли в Москву.

    В конце месяца задержали самого Гаврилова. Он руководил заводом с 2018 года, а в целом проработал там почти 20 лет. Его обвиняют в растрате, но в деле фигурирует и эпизод со взяткой – около 3 млн рублей.

    «Красмаш» – одно из ключевых оборонных предприятий страны. Здесь производят стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат», а также другую ракетную технику.
    1. Nexcom
      Сегодня, 07:32
      ...щаз вылезет один кадр и начнёт цепляться что Вы аж кушать не можете раз про это пишете... laughing (а потом админу настучит за шатание скреп) да-да, есть тут такие.
    2. ism_ek
      Сегодня, 07:58
      Цитата: alexboguslavski
      в деле фигурирует и эпизод со взяткой – около 3 млн рублей.

      Ну по сравнению с полковником Захарченко, который книжки с деньгах хранил.... Тут скорее всего неугодного человека устраняют
      1. alexboguslavski
        Сегодня, 08:03
        У меня тоже мысль такая проскакивала, учитывая "несерьёзный" размер взятки. Тогда возникает вопрос - кому это выгодно? А ответов много - от банального "подсидеть" до происков иностранных спецслужб.
  5. Pharmacist
    Сегодня, 07:30
    А мне вот интересно, зачем рассуждать сколько провоюет украина без западной помощи, если эта помощь была, есть и будет? Сценарий для фантастического фильма, или нам душу греть должно?
    1. Кубик123
      Сегодня, 07:46
      Цитата: Pharmacist
      А мне вот интересно, зачем рассуждать сколько провоюет украина без западной помощи, если эта помощь была, есть и будет?

      Просто это говорит о том, что давно пора создать в американском сенате группу пророссийских лоббистов и начать, таки, отстаивать интересы России. Такая деятельность разрешена и, например, Украина ее широко использует, вплоть до выделения денежных средств на подкуп и прямое финансирование определенных компаний.
  6. yuriy55
    Сегодня, 07:53
    Общая же военная помощь Украине с марта 2022 оценивается не менее чем в 350 млрд долларов США.

    А где-то там, в дальнем углу стола, в котором хранится билет члена КПСС и учётная карточка пылится список европейских (западных) предприятий, поставляющих вооружение ВСУ, с координатами целей и пояснениями...