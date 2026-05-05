Поражены объекты ТЭК, заводы и склады в Харьковской, Полтавской, других областях
Обмен ударами по состоянию на 5 мая 2026 года продолжается. Поступают сообщения об использовании дронов и ракет для поражения целей в ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму.
Взрывы в течение ночи от прилётов БПЛА и ракет прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях. Неподалёку от Днепропетровска, в населённом пункте Орильское, поражены объекты топливно-энергетического комплекса и склады завода «Метинвест». В Харькове удары нанесены по складским помещениям в Основянском районе.
По последним данным, серия ударов нанесена по объектам противника в Запорожской области. Сообщается о прилёте ракеты ОТРК «Искандер» по одному из объектов в промышленной зоне города. По некоторым данным, ВСУ использовали его в качестве склада хранения военного имущества, включая оружие.
Несколько «Гераней» были нацелены на объекты в Киевской области. Появились сведения о пожаре в населённом пункте Вышгород, что к северу от украинской столицы. В нём, как известно, располагается Киевская ГЭС. О том, были ли прилёты по электростанции, на данный момент сведений нет.
Фото после прилетов по Вышгороду:
Поражены цели в Полтавской и Черкасской областях. В районе Полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсата.
Прилёты фиксировались в Черкасской и Сумской областях.
