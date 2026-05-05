Поражены объекты ТЭК, заводы и склады в Харьковской, Полтавской, других областях

Обмен ударами по состоянию на 5 мая 2026 года продолжается. Поступают сообщения об использовании дронов и ракет для поражения целей в ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму.

Взрывы в течение ночи от прилётов БПЛА и ракет прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях. Неподалёку от Днепропетровска, в населённом пункте Орильское, поражены объекты топливно-энергетического комплекса и склады завода «Метинвест». В Харькове удары нанесены по складским помещениям в Основянском районе.



По последним данным, серия ударов нанесена по объектам противника в Запорожской области. Сообщается о прилёте ракеты ОТРК «Искандер» по одному из объектов в промышленной зоне города. По некоторым данным, ВСУ использовали его в качестве склада хранения военного имущества, включая оружие.

Несколько «Гераней» были нацелены на объекты в Киевской области. Появились сведения о пожаре в населённом пункте Вышгород, что к северу от украинской столицы. В нём, как известно, располагается Киевская ГЭС. О том, были ли прилёты по электростанции, на данный момент сведений нет.

Фото после прилетов по Вышгороду:



Поражены цели в Полтавской и Черкасской областях. В районе Полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсата.



Прилёты фиксировались в Черкасской и Сумской областях.
  1. Русич
    Сегодня, 07:17
    Обмен ударами по состоянию на 5 мая 2026 года продолжается.
    До сих пор в "Зарницу" играем...
  2. Konnick
    Сегодня, 07:23
    К чему эти удары, размазанные по всей украине...есть же пути коммуникаций на границе, сделайте постоянные удары...изолируйте их от Европы
  3. Акрида
    Сегодня, 07:36
    Смотрю два снимка. Прилёты где? А дальше - из детства, "Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется.

    Вдруг как взорвались зажжённые ящики! И так грохнуло, будто бы тысячи громов в одном месте ударили и тысячи молний из одной тучи сверкнули.

    — Измена! — крикнул Мальчиш-Кибальчиш.

    — Измена! — крикнули все его верные мальчиши.

    Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила, и схватила, и скрутила она Мальчиша-Кибальчиша". Аллегория, знаете ли.
  4. asng
    Сегодня, 07:44
    Вот зеля не стесняется бить по кремлю и уничтожать наших генералов. А чего наши "доблестные" не уничтожают правящую власть противника? Да, исчезнет зеля - придёт другой. Но третий-четвёртый уже задумается, а стоит ли уподобляться зеле. Аналогично с каждым значимым в руководстве врага. Чего стесняются!? Полосатики - не стесняются, зеля - не стесняется, гейропа на весь мир кричала, что задержит ВВП.
    Игры в поддавки, где поддают народу. Да, мы, Русские, терпеливые. Но сколько можно!?
    1. Nexcom
      Сегодня, 07:57
      ВЦИОМ как-то так сообщает....

      10 апреля 2026 г. Ниже представлены рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

      Показатель одобрения деятельности Президента с 30 марта по 5 апреля 2026 г. составил 67,8% (-2,3 п.п. за последнюю неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 45,1% (+0,7 п.п. за последнюю неделю) и 40,3% (-0,8 п.п. за последнюю неделю) соответственно.

      На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,8% респондентов (-0,8 п.п. за последнюю неделю), Михаилу Мишустину — 55,1% (+0,5 п.п. за последнюю неделю), Геннадию Зюганову — 33,3% (+1,1 п.п. за последнюю неделю), Сергею Миронову — 30,1% опрошенных (-1,5 п.п. за последнюю неделю), Леониду Слуцкому — 20,6% (-2,9 п.п. за последнюю неделю), Алексею Нечаеву — 10,1% (-1,2 п.п. за последнюю неделю).

      В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 29,5% (-2,6 п.п. за март). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в марте 2026 года, занимают Михаил Мишустин 13,6% (+1,5 п.п. за март) и Сергей Лавров 13,4% (-2,7 п.п. за март).

      Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 29,7% (-0,6 п.п. за последнюю неделю), «Новые люди» — 12,3% (+1,5 п.п. за последнюю неделю), ЛДПР — 10,5% (0,0 п.п. за последнюю неделю), КПРФ — 10,3% (+0,5 п.п. за последнюю неделю) и «Справедливая Россия» — 4,9% (-0,4 п.п. за последнюю неделю).