Заградотряды ВСУ не дали выйти из Рясного под Сумами подразделениям ТРО

Российские войска продолжают наступать в Сумской области, противник вынужден выставлять заградительные отряды, чтобы не допустить бегства подразделений с позиций. Такая ситуация сейчас в районе села Рясное Краснопольского района.

Появившаяся ранее информация о переходе Рясного под контроль российских войск оказалась преждевременной, в данном населенном пункте все еще продолжают находиться формирования из состава 119-й бригады теробороны. Правда, они пытались оттуда сбежать и уступить село нашим войскам, но сделать это у них не получилось, позади разместились националисты из 425-го штурмового полка «Скала», выполняющих роль заградотряда.



В общем, украинских теробороновцев загнали обратно в Рясное, где они находятся практически без снабжения. Что характерно, вместе с бутылками воды им сбрасывают записки угрожающего содержания, мол, если попробуете отступить, то все там и поляжете.



Если в районе Рясного наши только готовятся идти вперед, то в районе ранее освобожденной Новодмитровки российские войска весьма активно идут вперед. За последние сутки продвижение составило порядка полукилометра на трех участках.

Между тем украинское командование начало переброску под Сумы подразделений 155-й бригады ВСУ, снимая их с Донбасса. С резервами у ВСУ не все хорошо.
  1. Ирек Звание
    +2
    Сегодня, 08:31
    За-то на муйданах было скакать очень весело , а расплата за это не очень весёлая.
    1. ANB Звание
      +5
      Сегодня, 08:43
      . За-то на муйданах было скакать очень весело

      Так организовывали скачки те, кто сейчас в заградотрядах, а не на ЛБС.
    2. ЗВЕРОБОЙ Звание
      +4
      Сегодня, 08:46
      Не будьте столь «легковерны», ситуация на том направлении для ВСУк действительно сложная, но - не сдаются, бодаются, резервами маневрируют. Вот сейчас 155 ВСУк (Макроновскую) бригаду туда перебросили. Так что для работы укровских заградотрядов там ещё далеко. Искренне желаю там побольше работы нашей артиллерии и авиации. Качественно выполненные вами задача - сохраненные жизни наших штурмов.
  2. rocket757 Звание
    +3
    Сегодня, 08:33
    И все таки, пытатся отступить на другие рубежи обороны и не пытатся сдатся, например, разница большая!
    Противник упорный, упоротые, да и "мотивируют" их конкретно...
    Всё будет кроваво, жёстко...
    Если сносить оборону противника, то на всю глубину обороны!!!
    Наши воины идут вперед, но полосу наступления надо "прочитать" огнём на всю глубину обороны, ничего не жалеть...
    Только достаточная плотность огня даёт возможность разгромить противника и не нести лишние потери! soldier
    1. ОлегEKB Звание
      +2
      Сегодня, 08:40
      пытатся отступить на другие рубежи обороны и не пытатся сдатся, например, разница большая!

      сдаться это не дорогу перейти
      противник как правило не "за забором", надой найти кому сдаваться еще
      при этом могут и свои пристрелить, убить дроном, мины, секреты, да и наши могут пристрелить
      в общем выбор не велик, отступать все-таки предпочтительнее
      1. rocket757 Звание
        +2
        Сегодня, 09:18
        Т. е. дошли до ручки? Пожалеть их теперь, что ли...
        А так, кто ищет, то всегда найдёт... эти нашли свой путь, за него и полягут... их выбор, кстати.
  3. Vitaly.17 Звание
    +1
    Сегодня, 08:37
    Вариант сдаться всегда есть.
  4. Аркадий007 Звание
    +3
    Сегодня, 08:38
    Надо скидывать листовки с призывом воевать против загранотрядов, как это делали в ВОВ.
  5. frruc Звание
    -1
    Сегодня, 08:41
    С резервами у ВСУ не все хорошо.

    Это мы уже не раз слышали. У нас, кстати, тоже.
    1. роман66 Звание
      -1
      Сегодня, 08:44
      Кстати - о перебросках резервов - а что ж/д функционирует?
      1. frruc Звание
        +1
        Сегодня, 09:14
        а что ж/д функционирует?

        У нас, да. У них, не знаю.
  6. Васян1971 Звание
    +1
    Сегодня, 10:05
    Что характерно, вместе с бутылками воды им сбрасывают записки угрожающего содержания, мол, если попробуете отступить, то все там и поляжете.

    Как говорил один польский король одному Богдану: "А зачем у вас сабли на боку висят?" (За точность цЫтаты не ручаюсь.)
  7. Андрей Николаевич Звание
    0
    Сегодня, 12:20
    Молодцы,заградотряды@ с задачей- справились. Пусть друг друга поубивают. Нашим бойцам легче будет.