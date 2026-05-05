«Лучший танк в мире»: показаны первые принятые на вооружение танки Leopard 2A8

5 694 49
«Лучший танк в мире»: показаны первые принятые на вооружение танки Leopard 2A8

Leopard 2A8 является новейшей модификацией немецкой «кошки», которая только стала поступать на вооружение заказчиков. На днях состоялась церемония передачи первых двух экземпляров норвежской армии, показанная Минобороны, которое отметило:

Leopard 2 A8 – это технологический прорыв. Мы укрепляем обороноспособность страны, главная цель – сдерживание любого потенциального противника. Эта новая платформа представляет собой серьезное препятствие для любого, кто рассматривает возможность нападения на Норвегию.

Осло стал первым иностранным оператором, получившим эти танки. В 2023 году был заключен контракт на поставку за $1,9 млрд 54 единиц 2A8 (с опцией на ещё 18), 37 из которых должны быть собраны на местных мощностях. Машины должны быть переданы до 2031 года. Сформировать первое подразделение («эскадрон» – обычно состоит из 14 ОБТ, аналог роты) планируется в 2027 году в составе Северной бригады. Это единственное маневренное соединение сухопутных войск Норвегии. Расположено недалеко от границ с Россией.



Решение о закупке 2A8 было принято вопреки позиции генерала Эйрика Кристофферсена, начальника Генштаба. Он отмечал, что лучше приобрести высокоточное оружие большой дальности (РСЗО HIMARS), вертолёты (для быстрой переброски войск и оказания огневой поддержки в условиях сложного рельефа северной Норвегии), комплексы ПВО и ударные БПЛА, чем вкладывать средства в новые танки. Генерал аргументировал это тем, что поле боя меняется и мобильность в сочетании с дальним огневым поражением важнее тяжёлой брони. Министр обороны Бьорн Арильд Грам отметил по этому поводу:

В обязанности начштаба входит давать мне советы. В обязанности правительства входит принятие решений, основанных на политических целях. На основе всесторонней оценки правительство пришло к выводу, что приобретение Leopard 2 – это наилучший вариант.

В военном ведомстве отметили в связи с получением первых ОБТ, что 2A8 обеспечивает «уникальное сочетание огневой мощи, защиты, скорости и возможностей управления и контроля», а его информационные системы позволят обмениваться данными о целях в режиме реального времени с арторудиями, беспилотниками и БМП CV-90:

Leopard 2A8 NO превосходит другие танки по огневой мощи и дальности стрельбы, а также обладает превосходной защитой. Он оснащен усиленной пассивной бронёй и очень эффективным КАЗ [Trophy], способным противостоять ракетам, снарядам и другим угрозам. По нашей оценке, 2A8 NO – лучший танк в мире на сегодняшний день.

В то время как Норвегия уже начала оснащать свою армию 2A8, бундесвер планирует принять его на вооружение только в 2027 году. Также 2A8 законтрактовали Чехия (44 танка), Нидерланды (46), Литва (44), Хорватия (44) и Швеция (44).

49 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Dim114 Звание
    Dim114
    +10
    Сегодня, 09:18
    Без мангала - не зачёт!
    Такими темпами они Маус догонят по массе, но гусля так и остаётся уязвима перед дронам.
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      +4
      Сегодня, 09:57
      У меня другой вопрос. А как мехвод занимает и покидает своё место? Там где раньше был люк у 6/7 сейчас нависает модули башни.
      1. Кмет Звание
        Кмет
        +1
        Сегодня, 10:39
        Танк нужно отдать в пользование их земляку Шварцнеггеру (помнится он один танк в своей карьере утопил "самоскатом" в реку) - он как раз мехводом был (правда на M47 Patton). Да и гонки на танках с экипажем на броне он эпичные устраивал)) За одно и проверить как поместится в этот танк мехвод такой комплекции (хотя сейчас он немного "засушенным Шварцнеггером" стал из-за возраста, но рост все еще остался). Без таких тестов - этот танк пока не "танк")
      2. Dim114 Звание
        Dim114
        +1
        Сегодня, 11:09
        Всё просто - танк строится вокруг мехвода (типа, как самолёт вокруг пухи), раз и навсегда. Ему туда только пиво с сосиськами подают 🙂
      3. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        0
        Сегодня, 11:59
        Цитата: PROXOR
        У меня другой вопрос. А как мехвод занимает и покидает своё место? Там где раньше был люк у 6/7 сейчас нависает модули башни.
        Действительно, вопрос. Как у «Меркавы», через боевое отделение, выйти будет проблема, так в отличии от неё у «Леопардов» экипаж в боевом, находится в корзине закреплённой к самой башне и крутится вместе с ней. То есть, не во всех положениях башни будет проход от механика-водителя в боевое.
        1. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          0
          Сегодня, 12:20
          Конкретно по танку. На старых моделях «Леопарда-2А» в панораме командира присутствовал оптический канал, а вот начиная с «Леопарда-2А6», похоже, оптический канал убрали (само расположение прибора об этом говорит). На новом танка эта тенденция (без оптического канала) сохранилась. Разумеется тримплекса, там есть, но полноценный осмотр вокруг только через видеокамеру.
    2. Венд Звание
      Венд
      +3
      Сегодня, 09:58
      Посмотрим, как они будут гореть))
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +9
    Сегодня, 09:20
    серьезное препятствие для любого, кто рассматривает возможность нападения на Норвегию.
    простой вопрос... а кто собирается напасть на Норвегию?
    Кстати, такой же "лучший танк в мире" горит после встречи с дроном, в Ливане, например...
    1. sergey4791 Звание
      sergey4791
      +2
      Сегодня, 09:26
      Но мы должны этому радоваться, когда недруги соревнуются, у кого "лучший танк в мире", вместо того, чтобы адекватно оценивать, в какую сторону технологически меняется поле боя
      1. kosmozoo Звание
        kosmozoo
        +3
        Сегодня, 09:37
        Но мы должны этому радоваться
        Посетила аналогичная мысль - пусть лучше производственные мощности на танки пускают, чем на дроны.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:42
        Можно предположить, что технологии при разработке/ производстве танка применяются самые продвинутые, на данный момент времени и получилась у них по настоящему серьёзная машина, но... для выполнения каких задач и для какой ситуации на поле боя???
        Неправильно, не продумано поставленная задача, перед разработчиками, приводит к известным результатам! soldier
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 09:28
      а Литве то куда 44 танка? им места хватит их поставить?
      1. awdrgy Звание
        awdrgy
        +1
        Сегодня, 09:40
        Думаю найдут.Они видимо их для наступления готовят. Как получат все - так и нападут. Повод найдут какой- нибудь или скажут,что на них напали. Как раз к тому времени в европе военку ещё больше раскрутят ну и в атаку. Сказали же 29-30 й год. Все спланировано заранее.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 09:43
          вот это и плохо. они готовятся. давно у них не было всяких катаклизмов и аварий - может состав с этими танками с рельс слетит вследствие износа жд путей?
          1. awdrgy Звание
            awdrgy
            0
            Сегодня, 09:52
            Мне думается это уже не поможет. Слишком уже все раскрутились. Только если кого- нибудь мелкого застелить в качестве профилактики. И то не факт. Не факт,что поможет само по себе.
        2. Sergey39 Звание
          Sergey39
          +1
          Сегодня, 10:49
          Скорее, всего по той дороге через болото, где два американца «сгинули» вместе с своей боевой машиной! laughing
          1. awdrgy Звание
            awdrgy
            -1
            Сегодня, 11:13
            Думаете все утонут в болоте? На это рассчитывать ну такое себе.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:45
        Если кто то хочет, что б что то у них было, извернутся, подвинуть, что то, менее важное, нужное... первый раз, что ли.
    3. alexandreII Звание
      alexandreII
      +2
      Сегодня, 09:54
      На Норвегию уже нападали,кстати тот кто танки продал,недавно совсем было,у норгов видимо мозг напрочь отморожен...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:47
        Кого то история учит, но очень многие предпочитают прыгать по старым граблям!
    4. sailor Roman Звание
      sailor Roman
      +2
      Сегодня, 10:22
      Вы правы, Норвегия России не нужна, а вот "друзьям" по НАТО она очень "интересна" и скоро перейдет под их управление окончательно.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:49
        Так то понятно, натовские ястреб ищут "свободные", не охваченные до сей поры, ресурсы...
        В данном конкретном случае, нашли!
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 09:21
    В 2023 году был заключен контракт на поставку за $1,9 млрд 54 единиц 2A8 (с опцией на ещё 18)


    Тогда оно еще считалось вундервафлей но после утилизации этих кошек в скотомогильниках на украине - фиг бы кто таккой контракт бы заключил ... впрочем бабло (откаты) решают многое ..
    1. DIM(a) Звание
      DIM(a)
      +4
      Сегодня, 09:25
      Ага, горели на русской земле предшественники и эти новинки сгорят.
  4. rytik32 Звание
    rytik32
    +2
    Сегодня, 09:27
    «Лучший танк в мире»

    The National Interest назвал Т-72 лучшим танком в мире
    https://www1.ru/news/2026/04/29/national-interest-nazval-poluvekovoi-t-72-luchshim-tankom-v-mire-abrams-i-leopard-ostalis-pozadi.html
  5. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +3
    Сегодня, 09:27
    Любой танк — лучший в мире, пока не вступит в бой.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 09:29
      Меркава тоже считалась несгораемой и непобедимой. Горят. И даже от РПГ-7 в борт.
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 09:29
    Сколько их, «лучших в мире», выставлено в Москве на Поклонной горе... Не был, не проявил себя в бою — фуфло!!!
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:32
    Я понимаю норги богатые ,но до такой же степени 37 млн $ за танк .Даже с локализацией производства.Индусы похоже отдыхают. Насчёт недалеко - танковая бригада у чёрта на куличиках в севере Норвегии от российских границ .И дорога там одна до границы и мосты Лёпардов не выдерживают ,можно конечно по тундре .Так с норвежскими саами проблема .Олешкам ягель гусеницами танков вытаптывать нельзя. laughing А понял, у них сейчас министр финансов Столтенберг.
  8. Горный стрелок Звание
    Горный стрелок
    +1
    Сегодня, 09:33
    Инерция мышления. Контракты заключались давно. Изменения на поле боя еще не проникли в мозг генералов и министров обороны. Не зря сказано : генералы готовятся к прошелшей войне... Вот и пусть готовятся. Пусть у них будет 50 танков, чем 20 тысяч дронов!
  9. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +2
    Сегодня, 09:36
    Не хочу расстраивать норвежцев, но "очень эффективный" КАЗ "Трофи" не подтвердил свою эффективность против беспилотников: оснащенные им "Меркавы" огребают от БПЛА весьма обстоятельно. Конечно, 2А8 отличный танк, но 54 машины... В серьезных боевых действиях сгорят очень быстро.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:41
      ..ничего, норвежские налогоплательщики еще раз оплатят покупку новых... laughing
    2. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +1
      Сегодня, 09:43
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Конечно, 2А8 отличный танк, но 54 машины... В серьезных боевых действиях сгорят очень быстро.

      Особенно мехводу удобно залезать и вылезать из танка. Это он может сделать только при повернутой башне.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 09:45
        ...зато не сбежит из танка пока башню не повернут. всё продумано. lol
        1. Sergey39 Звание
          Sergey39
          +1
          Сегодня, 10:51
          Специально, под украинцев спроектировали, что бы экипажи не дезертировали. good
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 09:55
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Это он может сделать только при повернутой башне.

        Да вроде может и без этого...
      3. rytik32 Звание
        rytik32
        +2
        Сегодня, 10:04
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Особенно мехводу

        Может, конечно совпадение, но оба подбитых леопарда, которых я видел своими глазами, были подбиты в верхнюю часть нижнего лобового листа.
        При таком попадании судьба мехвода не завидна
  10. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +1
    Сегодня, 09:38
    Начальник ГШ в Норвегии умнее министра обороны what
    1. АлександрА Звание
      АлександрА
      -1
      Сегодня, 10:32
      У Главнокомандующего Вооруженными силами Норвегии (Forsvarssjef) Эйрика Кристофферсена академическое военное образование и опыт реальных боевых действий в Афганистане.

      Бывший министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам служил егерем пограничной службы в 1992–1993 гг. в звании сержанта, имеет высшее экономическое образование, степень магистра.

      Нынешний министр обороны Новегии Туре Оншуус Сандвик проходил срочную службу в 1989–1990 годах, образование: изучал историю, государственную политику и психологию в Норвежском колледже общих наук в Тронхейме (1988–1993 гг.), но не завершил полный курс магистратуры, так как рано ушел в активную политику.

      Какого "военного ума" вы хотите от профессионально занявшихся ещё в 1990-е годы политикой экономистов, историков, психологов и даже гинекологов? Назначать на посты министров обороны гражданских лиц - это такая идиотическая "фишка" современных "европейских демократий".
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 11:06
        Цитата: АлександрА
        Назначать на посты министров обороны гражданских лиц - это такая идиотическая "фишка" современных "европейских демократий".

        Вы, как всегда, не разобрались в вопросе. Министр обороны "европейских демократий" не командует ВС, не определяет оборонзаказ и вообще не трогает специфику вооруженных сил. Он просто проводник их интересов в правительстве.
        Извращение, при котором гражданский министр рулит ВС - из развитых стран ЕМНИП только в РФ
        1. АлександрА Звание
          АлександрА
          0
          Сегодня, 11:59
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Вы, как всегда, не разобрались в вопросе.

          Вы как раз представитель тех самых гражданских лиц без формального военного образования. В Вашем историко-архивном институте ведь даже военной кафедры не было, так?
          Министр обороны "европейских демократий" не командует ВС

          В данном случае в статье отмечено что "Решение о закупке 2A8 было принято вопреки позиции генерала Эйрика Кристофферсена".

          Четырёхзвездный генерал Эйрик Кристофферсен с августа 2020 года занимает пост Forsvarssjefen ВС Норвегии.

          https://no.wikipedia.org/wiki/Forsvarssjefen

          "Задачи

          Начальник штаба обороны является высшим военным должностным лицом Норвегии и ближайшим военным советником правительства и министра обороны в мирное и военное время. Он отвечает за деятельность Вооруженных сил в соответствии с поручениями и указаниями, данными Королем в Совете и министром обороны.
          Начальник штаба обороны является представителем Норвегии в Военном комитете НАТО.

          Начальник штаба обороны наделен полномочиями генерального командования Вооруженными силами.

          В соответствии с положениями Министерства обороны, начальник штаба обороны может издавать директивы административным органам и совместным учреждениям при Министерстве обороны.

          Начальник штаба обороны отвечает за обеспечение планирования и подготовки военной обороны Норвегии в сотрудничестве с союзными военными властями. Он отвечает за готовность к чрезвычайным ситуациям и мобилизационную подготовку в Вооруженных силах и контролирует соответствующую деятельность в гражданских органах. Он способствует координации военных и гражданских планов и их максимальному вкладу в общую оборону Норвегии.

          Начальник штаба обороны отвечает за разведывательную службу.

          Начальник штаба обороны отвечает за службу безопасности в Вооруженных силах.

          Начальник штаба обороны несет ответственность за персонал в военной организации Вооруженных сил.

          Начальник штаба обороны является высшим дисциплинарным органом в Вооруженных силах."


          Раз Вы такой знаток норвежской оборонной политики, укажите кем вопреки позиции высшего военного должностного лица Норвегии генерала Эйрика Кристофферсена было принято решение о закупке танков "Леопард-2А8" и какое у этих лиц военное образование.

          Впрочем, я Вам помогу.

          "Главными инициаторами и сторонниками выбора немецких танков выступили ключевые фигуры кабинета министров:

          Йонас Гар Стёре (Премьер-министр) — настаивал на «Леопардах» из соображений геополитики, подчеркивая важность единства с соседями по НАТО (Германией, Швецией и Финляндией), которые также используют эту платформу.

          Бьорн Арильд Грам (Министр обороны) — аргументировал выбор стратегическим партнерством с Германией и необходимостью быстрой интеграции в общую систему логистики и обслуживания союзников.

          Трюгве Слагсволд Ведум (Министр финансов) — поддержал решение в рамках утвержденного парламентом бюджета.

          Главным и самым высокопоставленным противником закупки танков Leopard 2 в 2023 году был Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии (Forsvarssjef) генерал Эйрик Кристофферсен.Его позиция вызвала широкий общественный резонанс, так как он открыто пошел против политического курса правительства.Позиция Эйрика КристофферсенаГенерал считал закупку новых танков стратегической ошибкой по следующим причинам:

          Приоритет других технологий: Он рекомендовал правительству отменить тендер и направить средства (около 20 млрд крон) на закупку систем ПВО, ударных вертолетов и дальнобойных ракет.

          Изменение характера войны: Кристофферсен утверждал, что современные конфликты требуют большей мобильности и защиты от угроз с воздуха, а танки поглощают слишком много ресурсов из ограниченного оборонного бюджета.

          Устаревание тендера: По его мнению, условия конкурса, начатого еще в 2020 году, перестали отвечать реалиям 2023 года.

          Помимо главнокомандующего, существовала оппозиция не самому факту закупки, а именно выбору в пользу «Леопарда»:

          Норвежское агентство оборонных материалов (FMA): Технические специалисты ведомства склонялись к выбору южнокорейского танка K2 Black Panther. Он считался более современным «в базе», более легким и предлагался по более выгодной цене с быстрыми сроками поставки.

          Оборонные аналитики: Часть экспертов указывала, что выбор Leopard 2 является «политическим реверансом» в сторону Германии, в то время как военная целесообразность диктовала покупку корейских машин из-за офсетных программ (передачи технологий).

          Несмотря на официальную рекомендацию главнокомандующего «не покупать танки вообще», правительство Йонаса Гара Стёре проигнорировало его совет. Ключевой аргумент: «Слушать военных важно, но политическая солидарность с НАТО и стандартизация техники с Германией и соседями важнее»."

          Расскажете о том какое образование в своё время получили премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и министр финансов Трюгве Слагсволд Ведум (про военное образование тогдашнего министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама я уже рассказал)? wink

          P.S. "Война — слишком серьёзное дело, чтобы доверять её военным" Жорж Клемансо laughing

          P.P.S. "Политика — слишком серьёзное дело, чтобы оставлять его на откуп политикам" Шарль де Голль laughing
  11. Вадим Голубков Звание
    Вадим Голубков
    +1
    Сегодня, 09:58
    Меркава типа тоже лучший или лучшая?
    1. рядовой61 Звание
      рядовой61
      +1
      Сегодня, 10:22
      Как вам не стыдно, Меркава это самый лучший танк не планете Земля, он не ездит, он летает, не горит,уничтожает всех противников с одного выстрела, плавает и к тому же невидимый. wassat
    2. АлександрА Звание
      АлександрА
      -1
      Сегодня, 10:49
      Бывший лучший. :) "Меркава 4М" пошёл в серию в 2009 году с первым в мире серийным КАЗ ("Трофи") обеспечивающий круговую защиту танка от ПТУР и гранат РПГ, тем же КАЗ что сегодня смонтирован на "Леопард-2А8". Но по подвижности, защищенности и огневой мощи "Меркава 4М" конечно же уступает танку "Леопард-2А8".

      А вообще конечно с такой защитой борта и кормы после израсходования комплекта защитных боеприпасов КАЗ (в магазине ПУ 3-4 контрбоеприпаса, в зависимости от версии КАЗ "Трофи") что "Меркава 4М" что "Леопард-2А8" никуда не годятся по защищенности. Не говоря уж о том что текущая версия КАЗ "Трофи" не обеспечивает защиты от атак медленно летящих FPV-дронов несущих кумулятивные БЧ и атак сверху.
      1. Виктор Сергеев Звание
        Виктор Сергеев
        0
        Сегодня, 12:20
        Два Корнета запущенных одновременно и все, КАЗ не работает, то же с двумя любыми гранатометами, не говоря уж о специализированных с запуском двух ракет, одна из которых берет на себя КАЗ.
  12. Дмитрий356 Звание
    Дмитрий356
    -1
    Сегодня, 10:50
    Все они лучшие, пока до Курской дуги не доедут.
  13. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 11:39
    По нашей оценке, 2A8 NO – лучший танк в мире на сегодняшний день.


    То же самое говорили и о его предшественнике. И про американский Абрамс. А на деле......?
  14. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 11:53
    А у них все самое лучшее, пока стоит в ангаре. Как в кино: танк то он хороший, только войны боится. Хотя, судя по цене, распил бюджета знатный.
  15. Алексей G Звание
    Алексей G
    0
    Сегодня, 12:33
    Leopard 2A8 NO превосходит другие танки по огневой мощи и дальности стрельбы, а также обладает превосходной защитой.

    Честно говоря не понял как он защищен от ФПВ? Трофи такую защиту не обеспечивает ввиду того, что дрон летит медленнее ракет и РПГ, поэтому на него не реагирует. Дрон вообще может подкрадываться со скоростью шага человека. КАЗ для защиты бесполезен, ну или его нужно настраивать на любые объекты, деревья, дома, соседние танки, что нецелесообразно!
    Потом могут быть простые сбросы с высоты по люкам...