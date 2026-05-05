Leopard 2 A8 – это технологический прорыв. Мы укрепляем обороноспособность страны, главная цель – сдерживание любого потенциального противника. Эта новая платформа представляет собой серьезное препятствие для любого, кто рассматривает возможность нападения на Норвегию.

В обязанности начштаба входит давать мне советы. В обязанности правительства входит принятие решений, основанных на политических целях. На основе всесторонней оценки правительство пришло к выводу, что приобретение Leopard 2 – это наилучший вариант.

Leopard 2A8 NO превосходит другие танки по огневой мощи и дальности стрельбы, а также обладает превосходной защитой. Он оснащен усиленной пассивной бронёй и очень эффективным КАЗ [Trophy], способным противостоять ракетам , снарядам и другим угрозам. По нашей оценке, 2A8 NO – лучший танк в мире на сегодняшний день.