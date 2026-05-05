«Лучший танк в мире»: показаны первые принятые на вооружение танки Leopard 2A8
Leopard 2A8 является новейшей модификацией немецкой «кошки», которая только стала поступать на вооружение заказчиков. На днях состоялась церемония передачи первых двух экземпляров норвежской армии, показанная Минобороны, которое отметило:
Осло стал первым иностранным оператором, получившим эти танки. В 2023 году был заключен контракт на поставку за $1,9 млрд 54 единиц 2A8 (с опцией на ещё 18), 37 из которых должны быть собраны на местных мощностях. Машины должны быть переданы до 2031 года. Сформировать первое подразделение («эскадрон» – обычно состоит из 14 ОБТ, аналог роты) планируется в 2027 году в составе Северной бригады. Это единственное маневренное соединение сухопутных войск Норвегии. Расположено недалеко от границ с Россией.
Решение о закупке 2A8 было принято вопреки позиции генерала Эйрика Кристофферсена, начальника Генштаба. Он отмечал, что лучше приобрести высокоточное оружие большой дальности (РСЗО HIMARS), вертолёты (для быстрой переброски войск и оказания огневой поддержки в условиях сложного рельефа северной Норвегии), комплексы ПВО и ударные БПЛА, чем вкладывать средства в новые танки. Генерал аргументировал это тем, что поле боя меняется и мобильность в сочетании с дальним огневым поражением важнее тяжёлой брони. Министр обороны Бьорн Арильд Грам отметил по этому поводу:
В военном ведомстве отметили в связи с получением первых ОБТ, что 2A8 обеспечивает «уникальное сочетание огневой мощи, защиты, скорости и возможностей управления и контроля», а его информационные системы позволят обмениваться данными о целях в режиме реального времени с арторудиями, беспилотниками и БМП CV-90:
В то время как Норвегия уже начала оснащать свою армию 2A8, бундесвер планирует принять его на вооружение только в 2027 году. Также 2A8 законтрактовали Чехия (44 танка), Нидерланды (46), Литва (44), Хорватия (44) и Швеция (44).
