В России и за рубежом комментируют заявление Зеленского о готовности объявить режим прекращения огня с полуночи 6 мая. Напомним, что такое заявление глава киевского режима сделал накануне, указав на то, что «сохранение человеческих жизней важнее праздничных дат».Турецкие медиа обратили внимание на то, что заявление о готовности поддержать режим перемирия Зеленским было сделано после публикации Минобороны РФ, где российское военное ведомство призвало граждан покинуть Киев, так как по его центру могут быть нанесены удары, если 9 мая будет атакована Москва. Репортёры расценили это как косвенное доказательство «опасений Зеленского».Чиновники американской администрации заявили о том, что приветствуют «решение сторон конфликта пойти на прекращение огня»:О том, каким образом Вашингтон будет «способствовать мониторингу», не сообщается. Напомним, что сразу же после начала действия режима пасхального перемирия киевский режим ударил по АЗС в курском Льгове – пострадали гражданские лица. На Западе по этому поводу не сказали ничего, равно как не сказали и о том, почему же они не «промониторили» очередное военное преступление киевского режима.Политологи и дипломаты в Европе рассматривают объявленный Киевом «режим тишины» как прагматичный шаг, который позволяет «проверить намерения российской стороны раньше предложенной ею даты».В Юго-Восточной Азии, комментируя заявление Зеленского, говорят о том, что оно «не оглашает дату окончания перемирия».Получается, что, начав действие режима прекращения огня в полночь 6 мая, Киев сам его может нарушить в любой момент, традиционно обвинил в нарушении Россию. Всё это уже неоднократно фиксировалось с одними и теми же последствиями.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

