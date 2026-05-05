Зарубежные медиа: Зеленский согласился на перемирие после угрозы удара по Киеву

В России и за рубежом комментируют заявление Зеленского о готовности объявить режим прекращения огня с полуночи 6 мая. Напомним, что такое заявление глава киевского режима сделал накануне, указав на то, что «сохранение человеческих жизней важнее праздничных дат».

Турецкие медиа обратили внимание на то, что заявление о готовности поддержать режим перемирия Зеленским было сделано после публикации Минобороны РФ, где российское военное ведомство призвало граждан покинуть Киев, так как по его центру могут быть нанесены удары, если 9 мая будет атакована Москва. Репортёры расценили это как косвенное доказательство «опасений Зеленского».

Чиновники американской администрации заявили о том, что приветствуют «решение сторон конфликта пойти на прекращение огня»:

Вашингтон приветствует любые взаимные договорённости, которые могут привести к долгосрочному миру, и готовы способствовать мониторингу соблюдения режима перемирия.

О том, каким образом Вашингтон будет «способствовать мониторингу», не сообщается. Напомним, что сразу же после начала действия режима пасхального перемирия киевский режим ударил по АЗС в курском Льгове – пострадали гражданские лица. На Западе по этому поводу не сказали ничего, равно как не сказали и о том, почему же они не «промониторили» очередное военное преступление киевского режима.

Политологи и дипломаты в Европе рассматривают объявленный Киевом «режим тишины» как прагматичный шаг, который позволяет «проверить намерения российской стороны раньше предложенной ею даты».

В Юго-Восточной Азии, комментируя заявление Зеленского, говорят о том, что оно «не оглашает дату окончания перемирия».

Получается, что, начав действие режима прекращения огня в полночь 6 мая, Киев сам его может нарушить в любой момент, традиционно обвинил в нарушении Россию. Всё это уже неоднократно фиксировалось с одними и теми же последствиями.
  Nexcom
    Nexcom
    +10
    Сегодня, 08:42
    глава киевского режима сделал накануне, указав на то, что «сохранение человеческих жизней важнее праздничных дат».

    ох и свистуууун, этот зельц... адский свистун. особенно насчёт важности человеческой жизни для него....
    Аркадий007
      Аркадий007
      +2
      Сегодня, 08:57
      Он просто взял себе отговорку на всякий случай, ибо ВСУ могут и его и не услышать.
      Nexcom
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:00
        ежели его придут вешать "свои" же - там уже никакие отговорки не помогут....
    Венд
      Венд
      0
      Сегодня, 10:00
      Зеленскому соврать, как до ветру сходить. Верить ему не стоит.
  АндрейВРН
    АндрейВРН
    +2
    Сегодня, 08:45
    Будем посмотреть, сколько минут продержится "зелёное слово"...
    частное лицо
      частное лицо
      -3
      Сегодня, 09:16
      покинуть Киев, так как по его центру могут быть нанесены удары, если 9 мая будет атакована Москва.

      Ну а если целью будет не Москва а какой нибудь другой город России ? Мы конечно соблюдаем перемирие , а потом как вдарим со всех полос СМИ сколько раз всуки нарушили перемирие. Пусть все знают. laughing
      Nexcom
        Nexcom
        -3
        Сегодня, 09:31
        ...и по щекам отхлещем виртуально.
      Aндрей Ко
        Aндрей Ко
        0
        Сегодня, 09:47
        да, так и будет. А вообще этот "цирк" с "дипломатией" уже за-поднадоел, если это враги так их надо уничтожать и штабы и места их расположения или есть то что мешает это осуществить и нам об этом знать не нужно?..... Вообще чем дальше тем больше вопросов по поводу войны причем эти вопросы в основном к нашим "руководятелям"
  Inженегр
    Inженегр
    +1
    Сегодня, 08:45
    Ну что, можно инет обратно врубать?
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 08:46
      Нет, конечно. Это здесь вообще ни при чем
  Ирек
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:46
    Верить этому паршивцу - себя не уважать.
  Radio
    Radio
    0
    Сегодня, 08:47
    Базар был про 9-е мая. Зеля хочет показать себя "миротворцем"? Не выйдет... Дипломатам и пр. Пора валить из Киева.
  Максим из Иркутска
    Максим из Иркутска
    0
    Сегодня, 08:48
    На антикриз как-то похоже!
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 10:12
      Цитата: Максим из Иркутска
      На антикриз как-то похоже!

      Попытка перехвата инициативы по временному перемирию.
      Типа, все видели и слышали? Москва вот так, а мы вот этак, даже ещё раньше согласны на "режим тишины". Чисто медийный ход.
  Dave36
    Dave36
    0
    Сегодня, 08:50
    Да всадят по нам Бриты в надежде удара по Куеву))...но мы же не ведемся на провокации)
  Gomunkul
    Gomunkul
    +11
    Сегодня, 08:55
    после публикации Минобороны РФ, где российское военное ведомство призвало граждан покинуть Киев, так как по его центру могут быть нанесены удары, если 9 мая будет атакована Москва.
    Я может чего то не понимаю, но если такой шаг поможет прекратить атаки на Москву(9 мая) то почему такой шаг нельзя было сделать раньше, чтобы вообще исключить дальнейшие атаки на города РФ?
  FoBoss_VM
    FoBoss_VM
    +7
    Сегодня, 08:56
    Я вот одного не пойму : зачем грозиться бить по центру Киева ? При чем здесь исторические здания и памятники архитектуры ? Бить надо по конкретным персоналиям , а их там скорее всего не будет.
    Dave36
      Dave36
      0
      Сегодня, 08:59
      Ну это скорее всего страшилка очередная от МО
    Kotofeich
      Kotofeich
      +8
      Сегодня, 09:16
      Цитата: FoBoss_VM
      Бить надо по конкретным персоналиям , а их там скорее всего не будет.

      Бить надо по "кошелькам"
      Иран в пример.
    Tagan
      Tagan
      -1
      Сегодня, 10:17
      Я вот одного не пойму : зачем грозиться бить по центру Киева ? При чем здесь исторические здания и памятники архитектуры ?

      Никто вроде не обещал бить именно по памятникам архитектуры. Хотя конечно могут зацепить. На самом деле это символы, затрагивание которых вызывает более яркую рефлексию.
      Но не плохо бы ещё Львов добавить под это дело. По-хорошему, его вообще под ноль следовало бы раскатать для более вразумляющего восприятия бандерьем.
  asng
    asng
    -1
    Сегодня, 09:04
    Во время Великой Отечественной войны в 1942 году в СССР был учрежден орден Суворова трех степеней. В 1943 году были созданы военные училища среднего образования для юношей, получившие наименование суворовских.

    https://tass.ru/info/18579287
    Вот так отмечались победы России во время войны с фашистской германией.
    День Победы должен отмечаться огромными потерями для врага, а не перемирием с ним.
  Жнец
    Жнец
    +7
    Сегодня, 09:08
    Лишний раз убеждаюсь, что сво странно проходит, с перемириями, жестами доброй воли и договорами. Как мы так побеждать собираемся и вообще стоило ли начинать, раз всё так обернулось. Сегодня по моему городу утром невиданный по продолжительности удар ракетами и бпла.
    Зато договариваемся на перемирие, чтоб праздник отметить. Цели всё более туманные и расплывчатые. Ну в целом понятно, что наш верх обделался, но как он выбираться из лужи собирается? Неужто, надеется, что всё само пройдёт?
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 10:00
      Цитата: Жнец
      Сегодня по моему городу утром невиданный по продолжительности удар ракетами и бпла.

      Какими ракетами и по какому городу?
      В нашей Ленобласти был удар беспилотниками по НПЗ в Киришах, а у вас?
      Жнец
        Жнец
        0
        Сегодня, 10:41
        В Чувашии. Марку ракеты не уточнял... По самому городу и бьют, по жилым домам, по ТЦ прилёт БПЛА.
        Монтесума
          Монтесума
          -1
          Сегодня, 10:58
          Цитата: Жнец
          В Чувашии. Марку ракеты не уточнял... По самому городу и бьют, по жилым домам, по ТЦ прилёт БПЛА.

          Не шифруйтесь, уже в СМИ всё описано, правда про ракеты не упоминается, только о беспилотниках пишут.
          Серия взрывов прогремела над Чебоксарами в ночь на 5 мая — силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников.

          https://www.mk.ru/incident/2026/05/05/dron-vsu-vrezalsya-v-mnogoetazhku-v-cheboksarakh.html
  MakStVik
    MakStVik
    +1
    Сегодня, 09:13
    "..., если 9 мая будет атакована Москва." А если, любой другой город, то ладно? Зеленский и Ко должны каждый день выпрашивать перемирие. Цацкаемся с ними.
  solar
    solar
    -1
    Сегодня, 09:20
    Вообще-то Зеленский не "согласился на перемирие", а объявил своё перемирие- с 6 мая. Завтра посмотрим, согласился ли Кремль на условия Зеленского.
  Олег Шустов
    Олег Шустов
    0
    Сегодня, 09:26
    Хватит мямлить - пора действовать!
  Сергей Киракосян
    Сергей Киракосян
    0
    Сегодня, 09:42
    Значит МО может вразумить когда надо?!
    Значит до этого было не надо?
    Посмотрим 10.05...
  APASUS
    APASUS
    +1
    Сегодня, 09:45
    Никакого перемирия не будет .Зе не контролирует ничего, кроме денег в собственном кармане. Да и будет причина обвинить русских в жестокости и просить деньги и ПВО на Западе
    Не удивлюсь если сейчас собирают трупы по моргам Киева и одевают в гражданку ,это будущие жертвы налета
  Рыжий А.П.
    Рыжий А.П.
    -2
    Сегодня, 09:45
    За кольцевыми страны Москва находятся фавелы страны Россия и пригород Москвы Петром построенный. Москву и пригород жалко. А остальное.... Озабоченность
  Demon
    Demon
    -1
    Сегодня, 09:46
    Заявлять можно что угодно, это все для пиара и к реальности имеет весьма далекое отношение. Только конкретный документ с печатями и подписями ответственных лиц может иметь какую-то силу. А для этого надо как минимум организовать встречу представителей обеих сторон.
  Серик Бур
    Серик Бур
    +1
    Сегодня, 10:05
    Цитата: FoBoss_VM
    Я вот одного не пойму : зачем грозиться бить по центру Киева ? При чем здесь исторические здания и памятники архитектуры ? Бить надо по конкретным персоналиям , а их там скорее всего не будет.

    Почему-то получается, что на ВО все умненькие , а в МО сборище профанов , которые не реагируют на комменты всезнающих на полях ВО. winked Куда нужно , туда и впарят.