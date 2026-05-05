Зарубежные медиа: Зеленский согласился на перемирие после угрозы удара по Киеву
В России и за рубежом комментируют заявление Зеленского о готовности объявить режим прекращения огня с полуночи 6 мая. Напомним, что такое заявление глава киевского режима сделал накануне, указав на то, что «сохранение человеческих жизней важнее праздничных дат».
Турецкие медиа обратили внимание на то, что заявление о готовности поддержать режим перемирия Зеленским было сделано после публикации Минобороны РФ, где российское военное ведомство призвало граждан покинуть Киев, так как по его центру могут быть нанесены удары, если 9 мая будет атакована Москва. Репортёры расценили это как косвенное доказательство «опасений Зеленского».
Чиновники американской администрации заявили о том, что приветствуют «решение сторон конфликта пойти на прекращение огня»:
Вашингтон приветствует любые взаимные договорённости, которые могут привести к долгосрочному миру, и готовы способствовать мониторингу соблюдения режима перемирия.
О том, каким образом Вашингтон будет «способствовать мониторингу», не сообщается. Напомним, что сразу же после начала действия режима пасхального перемирия киевский режим ударил по АЗС в курском Льгове – пострадали гражданские лица. На Западе по этому поводу не сказали ничего, равно как не сказали и о том, почему же они не «промониторили» очередное военное преступление киевского режима.
Политологи и дипломаты в Европе рассматривают объявленный Киевом «режим тишины» как прагматичный шаг, который позволяет «проверить намерения российской стороны раньше предложенной ею даты».
В Юго-Восточной Азии, комментируя заявление Зеленского, говорят о том, что оно «не оглашает дату окончания перемирия».
Получается, что, начав действие режима прекращения огня в полночь 6 мая, Киев сам его может нарушить в любой момент, традиционно обвинил в нарушении Россию. Всё это уже неоднократно фиксировалось с одними и теми же последствиями.
