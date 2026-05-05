Украинская пресса призывает Киев готовиться к удару российского «Орешника»

Киев ожидает возможного удара «Орешником», по данным украинской прессы, Россия закрыла воздушное пространство в районе полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Россия может ударить по Киеву баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в период с 5 по 8 мая, если посчитает, что Зеленский и его клика нарушают режим временного перемирия. По данным украинских ресурсов, Москва к удару готова, небо над Капустиным Яром уже закрыто.



Как пишет «Страна.ua», Зеленский вполне может пойти на нарушение перемирия и на 9 мая попробовать атаковать Москву, запустив большое количество беспилотников и ракет, чтобы «перегрузить» российскую ПВО. А ответного удара в Киеве не боятся, потому что тот же «Орешник» без боевой части большой опасности не представляет. Да и наносили уже россияне удары по Киеву, в том числе и по центральной части города.

Российское Минобороны на всякий случай предупредило жителей Киева и иностранных дипломатов о возможном ударе, попросив их покинуть город. Однако удара можно избежать, если не атаковать Москву и Красную площадь.

Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
  Аркадий007
    Аркадий007
    +10
    Сегодня, 08:56
    Правильно призывает, значит знает, что будет провокация со стороны ВСУ, даже без участия Зе.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 09:21
      Аркадий007
      Сегодня, 08:56

      hi Вопрос накопился, а почему бывших партнёров из списка 11 МО РФ не предупреждают об ответных мерах от России, чтобы несли равную ответственность за свою вражескую подрывную деятельность и действия жыдонаркофюрера и бандеронацистов?
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 11:45
      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пропустит военный парад в Москве 9 мая

      При этом он возложит цветы на могилу Неизвестного Солдата возле Кремля и встретится с Владимиром Путиным.


      Значит знает, что Зеленский пойдет ва-банк.
  Южноукраинец
    Южноукраинец
    +7
    Сегодня, 09:08
    А зачем "Орешником"? Пяток "Искандеров" будет получше.
    bayard
      bayard
      0
      Сегодня, 12:06
      Про "Орешник" говорят шумеры . МО предупредило о нанесении МАССИРОВАННОГО удара по центру Киева .
  ian
    ian
    +24
    Сегодня, 09:12
    Самое странное в этой ситуации - логика. За ежедневые удары по всей России и убийство граждан РФ претензий получается нет. Это входит в сценарий. Главное- не портить праздник в Москве. За это Киев будет немедленно строго наказан. В остальном- да ради бога, пусть развлекается.... request
    Андрей М
      Андрей М
      +5
      Сегодня, 09:16
      Заметьте, самое печальное, что этой "нелогичной логики" уже никто не замечает, это кажется уже "новой нормальностью"
      alovrov
        alovrov
        -4
        Сегодня, 09:42
        Это и есть новая нормальность. Как и ежедневные, в течении 4-х лет, удары по бывшей УССР которые не приносят вообще ничего, кроме фейковых новостей.
    Седов
      Седов
      +1
      Сегодня, 10:21
      Главное- не портить праздник в Москве. За это Киев будет немедленно строго наказан.
      Может тогда почаще парад 9 мая проводить? Пускай боятся)
  Жнец
    Жнец
    -2
    Сегодня, 09:13
    если не атаковать Москву и Красную площадь.

    А другие города? Мда...
  solar
    solar
    0
    Сегодня, 09:17
    Россия может ударить по Киеву баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в период с 5 по 8 мая, если посчитает, что Зеленский и его клика нарушают режим временного перемирия.

    Вообще-то Путин временное перемирие объявил как раз с 8 мая. Это превентивный удар планируется, получается.
    кот Краш
      кот Краш
      -1
      Сегодня, 09:22
      Не... Это будет прикидочная пристрелка. На случай нарушения замирения кукуянами.
    Монтесума
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 09:49
      Цитата: solar
      Это превентивный удар планируется, получается.

      И это было бы правильным решением, после публичного заявления Зеленского о неминуемой атаке украинских беспилотников по Красной площади. Помнится, кто-то говорил, что если драка неизбежна - бей первым. А тут уже и драка давно идёт, значит, пора нокаутирующие удары применять, для достижения действенного результата. Затягивание процесса только добавляет наглости противнику - он, практически, терроризирует часть российских регионов, что не явно не вписывается в цели СВО. Ситуация ненормальная, и пора её изменить всеми мерами эффективного воздействия. Не надо стесняться наших комплексов (различного назначения) - их у нас достаточно.
  север 2
    север 2
    +1
    Сегодня, 09:19
    офицеров и властных персон ,симпатизирующих Залужному и Буданову полно в СВУ . Да и "Азовцы " явно не в восторге , если Зеленский не нанесёт удар по Москве 9 Мая . Так что удар 9 Мая по Москве ВСУ может нанести и без ведома Зеленского . Как там его уже в окружении Буданова , Ермака и т.п. кличут ? Вова ? Ну значит без ведома Вовы !
    Lako
      Lako
      0
      Сегодня, 10:52
      У меня, есть подозрения, что атаковать Москву 9 мая Зеленский не решится. И причина здесь не Орешник или ответный удар по Киеву. Причина, что на параде, в Москве, будут лидеры ряда зарубежных государств и представители посольств. Но, что никакого перемирия не будет и будут атакованы регионы России, сомнений не возникает.
  taiga2018
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 09:20
    Если даже ударят то опять простой болванкой и по какому-нибудь не работающему промышленному объекту.
    papas-57
      papas-57
      0
      Сегодня, 09:27
      Во избежании гибели мирных жителей. Это по нашему.
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 09:52
      Цитата: taiga2018
      Если даже ударят то опять простой болванкой и по какому-нибудь не работающему промышленному объекту.

      Есть примеры, что по неработающему объекту? Напомните, пожалуйста,
  klev72
    klev72
    +3
    Сегодня, 09:33
    Будем надеяться, что у нашего руководства ВС хватит духа начать ровнять клоаку бандеровщины в щебень в этот раз и нужное кол-во бк приготовлено с запасом, что громкое обещание не оказалось парой Гераней. Вполне допускаю, что такая акция послужит стартом физического истребления главарей, начиная с рады и далее по списку. А что атака Москвы будет даже не сомневаюсь.
    alovrov
      alovrov
      -1
      Сегодня, 09:43
      Четыре года не хватало, а тут вдруг возьмется откуда то. Ага.
  Серик Бур
    Серик Бур
    +1
    Сегодня, 09:51
    Цитата: Южноукраинец
    А зачем "Орешником"? Пяток "Искандеров" будет получше.

    Кто знает , может это будет совместный пролет , как на параде . lol
  Mouse
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:57
    Не только мы, но и на краине знают, что слово зе яйца выеденного стоит... Ему-то что... Ов бункер или галопом по европам сдристанет, вы отдувайтесь....
  Pulse
    Pulse
    +2
    Сегодня, 11:19
    Хочется увидеть колонны машин уезжающих(бегущих) из куева,с пробками ,заторами...Но увы это мечты.Докричались мы волки-волки.Надо не предупреждать,а действовать,чтоб верили что шарахнем!
  мусоргский
    мусоргский
    +1
    Сегодня, 11:23
    Так почему мы не говорим о Б/Ч - они как бы уже испытали и не боятся. Сколько можно играть в прятки в такой войне с Западом и США?