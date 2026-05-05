В иранском порту Дейер вспыхнул пожар на коммерческих судах
Пожар в иранском порту Дейер (Дайер) вспыхнул днём 5 мая 2026 года. По данным агентства Mehr, возгорание произошло на нескольких коммерческих судах, стоявших у причала в южной части порта. Вскоре после этого иранские новостные агентства передали более подробную информацию: пламя охватило четыре коммерческих судна.
Согласно заявлению главы пожарной службы порта Маджида Омрани, изначально загорелись некие коммерческие лодки, после чего огонь перекинулся на соседние суда.
На месте происшествия работают пожарные расчёты. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент не поступало.
На момент публикации официальная причина возгорания не установлена. Иранские власти заявили, что расследование начнётся после полной ликвидации огня.
Порт Дейер расположен в провинции Бушер. Это важный региональный узел для рыболовства и коммерческих перевозок.
Ближневосточная пресса пишет о том, что пожар сложно отнести к случайностям. Он возник либо в результате удара, либо как следствие действий диверсионной группы или акта саботажа.
Напомним, что официально на данный момент между Ираном и его противниками действует режим прекращения огня.
