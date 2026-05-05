Ростех презентовал новую защиту от FPV-дронов для транспортных средств

Российский холдинг «Росэл» разработал систему противодействия FPV-дронам, новое изделие является мобильным и может устанавливаться на автомобили для защиты. Об этом сообщает Ростех.

Холдинг «Росэл» дополнил линейку систем противодействия беспилотникам «СЕРП» изделием, рассчитанным на защиту транспорта от FPV-дронов. Система работает по самым распространенным частотам управления, эффективно работая против беспилотников, подавляя сигнал. Изделие обеспечивает круговую защиту транспортного средства.



Комплекс формирует направленные и всенаправленные помехи, что позволяет эффективно воздействовать на дроны как при точечной защите, так и при отражении групповых налетов.

Как рассказала заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр, система «СЕРП» имеет одну важную особенность — это способность подавления всех сигналов.



Однако «СЕРПы» имеют важную особенность. Если даже оператор использует «авторскую» частоту, но она находится в диапазоне нашего антидрона, то сигнал все равно будет подавлен. На каждую хитрую «птичку» — свой РЭБ с секретом.
  Nexcom
    Nexcom
    Сегодня, 10:05
    ага, а против оптоволокна не сработает же....
    sergey4791
      sergey4791
      Сегодня, 10:37
      ...и против автономного дрона тоже
      Nexcom
        Nexcom
        Сегодня, 10:39
        серьёзно? ну тогда - класс! good
  VOENOBOZ
    VOENOBOZ
    Сегодня, 10:05
    Энергия в любом случае нужна , а это танк ,автомобиль в общем техника. Солдат беззащитен.
  ose4kinsura
    ose4kinsura
    Сегодня, 10:16
    А мини версию на каску бойцу не помешало бы совсем!Да и на здания и обьекты любой инфраструктуры ,тоже хотелось видеть сей девайс очень, уже вчера!
    Кмет
      Кмет
      Сегодня, 11:27
      Ну да, конечно, предлагаете защитить бойца от БЛА, ценой нанесения ущерба мышечным и костным тканям "носителя" сего "счастья" посредством активного радиоизлучения.. + допнагрузка к основному БК не только в виде АКБ - тут и позвоночник спасибо скажет. Или придется такого бойца "обматывать сеткой Фарадея" с головы до ног. К тому же такой боец станет прекрасной мишенью для "глаз и ушей" радиоэлектронной разведки. Боец - это же не расходная единица (так это хотя бы предполагается). Тогда уже "терминаторов" в пору производить - их не жалко.
      Так-то уже есть кое-что от Ростеха:
      «Сурикат-О/П» - серийный образец персональной защиты предусматривающий крепление на разгрузку или бронежилет.
      Характеристики: Обнаруживает дрон на дистанции не менее 1 км и гарантированно подавляет его на безопасном расстоянии от 300 метров и более. Время работы в режиме обнаружения - 12 часов, в режиме подавления - 1,5 часа. Вес - всего 2,75 кг.
      Статус: Завершает испытания и готовится к серийному выпуску. В Ростехе заявляют, что такая аппаратура "должна стать обязательной для ношения в зоне активных боевых действий наряду с касками и бронежилетами".
  uber
    uber
    Сегодня, 10:29
    Без кинетического перехвата в качестве последнего рубежа все равно не обойтись. И даже есть идеи как это сделать без взрывчатки.
  Лена Петрова
    Лена Петрова
    Сегодня, 10:36
    Цитата: Nexcom
    ага, а против оптоволокна не сработает же....

    7,62 против танка, - тоже не очень:)) Но ведь для каждой задачи - свои средства, не правда ли?
  Melior
    Melior
    Сегодня, 10:38
    В авиации первая станция постановки помех СПС-1 представляла собой большую неэкранированную катушку зажигания. Дешево и сердито, и глушила во всех диапазонах, но для авиации дальность действия маловата оказалась...
    дон_Рэба
      дон_Рэба
      Сегодня, 11:43
      Цитата: Melior
      СПС-1 представляла собой большую неэкранированную катушку зажигания.

      Катушку? Небольшую?
      🤦
      Станция работает в диапазоне волн 30-200 см, мощность - 350 вт. СПС-1 создана на базе передатчиков ПР-1 с механически перестраиваемым магнетроном на выходе.Состоит из разведывательной аппаратуры, определявшей параметры излучения - несущую частоту, длительность и частоту следования импульсов и направление на подавляемую станцию, и передатчиков помех, создававших прицельную по частоте и направлению шумовую помеху. Все операции выполнялись вручную оператором РЭП, и с момента обнаружения излучения РЛС до постановки помехи уходило около трёх минут. Станции не обеспечивали эффективного подавления многоканальных и перестраиваемых станций.