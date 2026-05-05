Поражены тепловозы и депо: новые удары по железнодорожной инфраструктуре Украины
Украинский вице-премьер Кулеба сообщил об ударах беспилотников-камикадзе семейства «Герань» по железнодорожной инфраструктуре в нескольких подконтрольных Киеву регионах. По словам Кулебы, на этот раз наши дроны поразили вагоны, тепловозы и депо в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Таким образом, можно зафиксировать продолжение системной работы по воздействию на железнодорожную инфраструктуру противника. В ходе регулярных атак на объекты противника акцент все больше смещается в сторону выборочных целей с высокой практической значимостью. Наши военные регулярно наносят удары по ключевым транспортным хабам, через которые проходят военные и промышленные маршруты снабжения противника. В результате поражения таких узлов даже кратковременные сбои дают накопительный эффект и нарушают устойчивость логистических цепочек.
В целом можно отметить, что после того, как несколько снизилась интенсивность массовых ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры, кратно возросло давление на транспортные узлы, энергетические и промышленные связки, которые формируют устойчивость тыловой логистики Украины. На протяжении нескольких месяцев методично уничтожается подвижной состав, ремонтные депо и другая железнодорожная инфраструктура Украины. Поскольку Киев не обладает возможностью быстро восстанавливать пораженные объекты, эффект от таких ударов накапливается и в перспективе может привести к коллапсу логистики противника.
