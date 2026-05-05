Поражены тепловозы и депо: новые удары по железнодорожной инфраструктуре Украины

Украинский вице-премьер Кулеба сообщил об ударах беспилотников-камикадзе семейства «Герань» по железнодорожной инфраструктуре в нескольких подконтрольных Киеву регионах. По словам Кулебы, на этот раз наши дроны поразили вагоны, тепловозы и депо в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Таким образом, можно зафиксировать продолжение системной работы по воздействию на железнодорожную инфраструктуру противника. В ходе регулярных атак на объекты противника акцент все больше смещается в сторону выборочных целей с высокой практической значимостью. Наши военные регулярно наносят удары по ключевым транспортным хабам, через которые проходят военные и промышленные маршруты снабжения противника. В результате поражения таких узлов даже кратковременные сбои дают накопительный эффект и нарушают устойчивость логистических цепочек.

В целом можно отметить, что после того, как несколько снизилась интенсивность массовых ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры, кратно возросло давление на транспортные узлы, энергетические и промышленные связки, которые формируют устойчивость тыловой логистики Украины. На протяжении нескольких месяцев методично уничтожается подвижной состав, ремонтные депо и другая железнодорожная инфраструктура Украины. Поскольку Киев не обладает возможностью быстро восстанавливать пораженные объекты, эффект от таких ударов накапливается и в перспективе может привести к коллапсу логистики противника.


  24rus
    Сегодня, 10:05
    Меньше дронов доедет до ЛБС . Очень хорошо
  a.s.zzz888
    Сегодня, 10:20
    Насчет "системной работы по воздействию на железнодорожную инфраструктуру противника" тут погорячились. Система, это когда ежедневно. ежечасно и до скончания...
    Schneeberg
      Сегодня, 10:31
      Система, это когда ежедневно. ежечасно и до скончания
      А я бы ещё сказал, что ежеминутно!
  alexoff
    Сегодня, 10:24
    Ну посмотрим насколько это системно. Помню осенью 2022 года начали бить по жд-подстанциям, которых на Украине штук двести, как начали - так и закончили после десятка попаданий, после и не вспоминали. Хотя это пара недель работы геранями именно по подстанциям, без использования дальних дронов по сараям и минирования местности двумя минами
  пылесос
    Сегодня, 10:27
    Зачем Кулебы, что то цитировать.повышать его значимость тем более бывший
  Ptt
    Сегодня, 10:43
    Очень хорошо! Надо больше, дальше и чаще!