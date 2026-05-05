Под ударами всё ещё продолжающий свою работу морской порт Одессы
3 90146
В утренние часы в Одессе гремят взрывы. По информации местных источников, российские войска нанесли удар по порту беспилотниками-камикадзе типа «Герань». По некоторым данным, речь идёт о применении ВС РФ реактивных версий БПЛА.
В районе порта зафиксированы множественные «прилёты», в результате которых вспыхнул сильный пожар. Очевидцы сообщают о густом дыме, поднимающемся над акваторией и терминалами.
По предварительным данным, основной целью атаки стала портовая инфраструктура: склады, ёмкости и причалы в районе Одесского морского порта. Украинские власти традиционно заявляют об эффективной работе ПВО, однако подтверждают попадания и пожары в портовой зоне.
Напомним, что морской порт Одессы продолжает использоваться киевским режимом в качестве одной из основных перевалочных баз при поставках зарубежного оружия. Его же складская инфраструктура применяется для хранения вооружения и техники, включая безэкипажные катера, которыми противник нередко атакует российские порты, связанные с РФ коммерческие суда и боевые корабли ЧФ РФ.
Информация о масштабах разрушений на данный момент уточняется.
Такие удары по Одессе и другим портам региона стали регулярными в последние месяцы. «Герани» используются для поражения логистических объектов. Однако пока все эти удары к полной остановке работы черноморских портов, подконтрольных киевскому режиму, не привели, а потому коммерческий и военный трафик противника продолжается.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация