Под ударами всё ещё продолжающий свою работу морской порт Одессы

В утренние часы в Одессе гремят взрывы. По информации местных источников, российские войска нанесли удар по порту беспилотниками-камикадзе типа «Герань». По некоторым данным, речь идёт о применении ВС РФ реактивных версий БПЛА.

В районе порта зафиксированы множественные «прилёты», в результате которых вспыхнул сильный пожар. Очевидцы сообщают о густом дыме, поднимающемся над акваторией и терминалами.



По предварительным данным, основной целью атаки стала портовая инфраструктура: склады, ёмкости и причалы в районе Одесского морского порта. Украинские власти традиционно заявляют об эффективной работе ПВО, однако подтверждают попадания и пожары в портовой зоне.

Напомним, что морской порт Одессы продолжает использоваться киевским режимом в качестве одной из основных перевалочных баз при поставках зарубежного оружия. Его же складская инфраструктура применяется для хранения вооружения и техники, включая безэкипажные катера, которыми противник нередко атакует российские порты, связанные с РФ коммерческие суда и боевые корабли ЧФ РФ.

Информация о масштабах разрушений на данный момент уточняется.

Такие удары по Одессе и другим портам региона стали регулярными в последние месяцы. «Герани» используются для поражения логистических объектов. Однако пока все эти удары к полной остановке работы черноморских портов, подконтрольных киевскому режиму, не привели, а потому коммерческий и военный трафик противника продолжается.
  1. Самый вежливый Звание
    0
    Сегодня, 10:06
    Уже который месяц по Одессе и одесскому порту наносят удары но как то с результатами не очень .Что же там за инфраструктура такая , что порт нельзя уничтожить?!
    1. Дедок Звание
      0
      Сегодня, 10:29
      Что же там за инфраструктура такая , что порт нельзя уничтожить?!

      вам объективную причину или субъективную?
      для начала попробуйте посчитать длину причальных стенок, как в самой Одессе так и в Ильичевске...
      а потом радиус поражения дрона, ракеты, если они попали в центр цели
      1. Самый вежливый Звание
        -6
        Сегодня, 10:44
        Ну как то же в Усть-Луге и Приморске дроны с этим справились.
        Терминал Новатэк уничтожен , резервуары с нефтью , 2 танкера впридачу...короче Балтийское направление экспорта почти полностью парализовано
        1. Космический линкор Ямато Звание
          +3
          Сегодня, 10:48
          Это бред. Даже иностранные издания пишут,что экспорт нефти из России вырос. А они вообще не заинтересованы в приукрашивании информации в данном случае. Остановить порт обычным оружием практически невозможно,не говоря уже о том,чтобы уничтожить. Даже США и Великобритания не смогли во время Второй мировой.
          1. Космический линкор Ямато Звание
            0
            Сегодня, 10:52
            Читайте профильные издания: https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/922574-eksport-ozhivilsya-eksperty-otmechayut-vosstanovlenie-morskogo-eksporta-nefti-iz-rossii/
          2. Самый вежливый Звание
            -3
            Сегодня, 10:53
            Однако, несмотря на официальные заявления об отражении атаки, объекты портовой и энергетической инфраструктуры получили критические повреждения. Главными целями стали Выборгский судостроительный завод, порт Усть-Луга и нефтеналивной терминал в Приморске. Совокупный эффект от этих ударов привел к временному параличу около 40% мощностей морского экспорта российской нефти...
            https://promrazvedka.ru/neftegaz/baltijskij-udar-kak-ataki-na-porty-leningradskoj-oblasti-izmenili-neftyanuyu-logistiku-rossii/?ysclid=mosbxobzi2954598956
            1. Космический линкор Ямато Звание
              +4
              Сегодня, 10:55
              Экспорт вырос на 22%. В том числе из портов Приморск и Усть-Луга. Мистика....Как же так в них же попала пара-тройка картонных дронов?!Это невозможно!
              P.S Изучайте больше профильной литературы,в том числе о воздействии различных видов оружия на портовую инфраструктуру. В ней много сюрпризов.
            2. Nastia Makarova Звание
              +2
              Сегодня, 11:50
              не пишите этот бред про 40% из укр методички
          3. ЗВЕРОБОЙ Звание
            -3
            Сегодня, 11:12
            Цитата: Космический линкор Ямато
            Остановить порт обычным оружием практически невозможно,не говоря уже о том,чтобы уничтожить. Даже США и Великобритания не смогли во время Второй мировой.

            Да прекратите писать глупости. Лучше на пальцах или счетных палочках посчитайте - работу скольких портов остановил Иран в настоящее время фактически одной угрозой блокировки пролива.
        2. Монтесума Звание
          +4
          Сегодня, 10:50
          Цитата: Самый вежливый
          Ну как то же в Усть-Луге и Приморске дроны с этим справились.

          Между "поджечь ёмкость с топливом" и "разрушить крупную портовую инфраструктуру" есть очень существенная разница.
          1. Самый вежливый Звание
            -3
            Сегодня, 11:36
            Вы сейчас всерьёз это написали ?!
            Ню-ню , радуйтесь , что это какая та " типа ёмкость с топливом" подожжена.
        3. Andobor Звание
          +2
          Сегодня, 10:51
          Цитата: Самый вежливый
          Ну как то же в Усть-Луге и Приморске дроны с этим справились.

          Лопаннул? - отгрузка нефти в Балтийских портах только увеличилась, работа прекращалась только в шторм и при ликвидации возгораний.
        4. Nastia Makarova Звание
          +4
          Сегодня, 11:49
          давно терминалы в усть луге уже давно работают, не работали всего 3 дня пока тушили пожар
      2. Монтесума Звание
        +1
        Сегодня, 10:51
        Цитата: Дедок
        для начала попробуйте посчитать длину причальных стенок, как в самой Одессе так и в Ильичевске...
        а потом радиус поражения дрона, ракеты, если они попали в центр цели

        Некоторые над этим обстоятельством даже не задумываются. Для них огромный порт всего лишь точка на карте.
    2. Космический линкор Ямато Звание
      -1
      Сегодня, 10:33
      Для этого нужы сотни ракет и дронов. Смысла с военной точки зрения почти нет.
    3. Tagan Звание
      -2
      Сегодня, 10:35
      Что же там за инфраструктура такая , что порт нельзя уничтожить?!

      На это нужно посмотреть хоть раз в жизни своими глазами, чтобы иметь хоть малейшее представление.
      по Одессе и одесскому порту наносят удары но как то с результатами не очень

      А у xoхлoв с результатами очень? Несмотря на старлинки и прочие плюшки. Полностью вывести из строя ни один российский порт им тоже не удалось. Не так?
      1. Самый вежливый Звание
        -6
        Сегодня, 10:47
        Усть-Луга , Приморск вам ни о чем не говорят.
        Вы скажете полностью не уничтожены и будете вроде правы но вот результаты разные.Экспорт нефти практически остановился с этих портов.
        1. Tagan Звание
          +3
          Сегодня, 11:15
          Усть-Луга , Приморск вам ни о чем не говорят.
          Вы скажете полностью не уничтожены и будете вроде правы но вот результаты разные.Экспорт нефти практически остановился с этих портов.

          Во-первых, не рассказывайте сказки. Во-вторых, неплохо бы понимать, что портовая инфраструктура подлежит восстановлению.
          1. Самый вежливый Звание
            -4
            Сегодня, 11:21
            Конечно можно всё восстановить но какой ценой и сколько это по времени?!
            1. Tagan Звание
              +1
              Сегодня, 12:00
              Конечно можно всё восстановить но какой ценой и сколько это по времени?!

              От нескольких дней.
              Это процесс обоюдный. У xoхлoв разносят - они восстанавливают, у нас разносят - мы восстанавливаем.
        2. Nastia Makarova Звание
          +4
          Сегодня, 11:52
          остановился всего на 3 дня)))) не пишите глупости
          1. Самый вежливый Звание
            -2
            Сегодня, 12:03
            Очередная турбопатриотка😭
            Я приводил данные из РОССИЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ !! Никакой отсебятины😂
            Но и от этого тут у многих стулья подгорели !!
            Поклонники Соловьева , Гурулева и Скабеевой как то резко обиделись и оскорбились😁
            1. Nastia Makarova Звание
              0
              Сегодня, 12:44
              читайте внимательно эти источники!!!! там написано что временно была приостановка
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    +2
    Сегодня, 10:07
    Вот уже интересно, когда перестанут заниматься этой мастурбацией и наконец остановят работу Одесского порта?
    Кому-то нравится каждый день новые сводки давать по очередному 100/500 удару по порту? Там что зарплату за количество получают? am
    1. Монтесума Звание
      -1
      Сегодня, 10:29
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Вот уже интересно, когда перестанут заниматься этой мастурбацией и наконец остановят работу Одесского порта?

      Прекратите это безобразие, покажите личным примером, как надо за один раз порушить работу огромного объекта навсегда. Ведь вы же сможете?
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        0
        Сегодня, 10:41
        Цитата: Монтесума

        Прекратите это безобразие, покажите личным примером, как надо за один раз порушить работу огромного объекта навсегда. Ведь вы же сможете?

        Вы серьёзно? Мне кто-то даст это сделать?
        Прекратить работу порта очень просто. Его даже бомбить не нужно. Нужно просто перекрыть поток грузов идущий через него. Как это сделать? Простейший вариант - затопить какое-нибудь корыто на рейде, перекрыв вход.
        Лень писать элементарные вещи, вариантов его закрытия ещё как минимум несколько.
        1. Монтесума Звание
          0
          Сегодня, 11:53
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Простейший вариант - затопить какое-нибудь корыто на рейде, перекрыв вход.

          Я сам о таком варианте в своих комментах упоминал (на близком подходе или у причала), но одно дело хотеть, и другое смочь. Чтобы гарантированно утопить в порту "какое-нибудь корыто" изрядных размеров, нужно в борту ниже ватерлинии или в днище проделать немалую пробоину, а как? БЭКу в порт попасть трудно, да и применяются они с нашей стороны в единичных случаях, противокорабельной ракетой тоже не достать, даже Искандер может не дать нужного результата, он под другие цели заточен. Остаются Герани, но пожар и взрыв в верхней части судна его не затопит. Если бы в трюмах возили взрывчатку, то утопить "корыто" можно было бы стопроцентно, но противник явно не д.у.р.а.к, чтобы глупо подставляться. Так вижу ситуацию со своего дивана, но, может быть, опытные мореманы смогут предложить надёжный способ затопления крупного судна в порту, при нынешних обстоятельствах?
    2. сайгон Звание
      +1
      Сегодня, 10:50
      Ну за тем как остановить работу порта одним ударом это к флоту японскому времен ВМВ Пикировщики и пушечно пулеметный огонь .
  3. ism_ek Звание
    -3
    Сегодня, 10:08
    Сказывается отсутствие у нас Старлинка. Точность наведения "Гераней" по GPS 20...30 метров, а то и больше. Учитывая небольшую массу заряда это недостаточно.
  4. a.s.zzz888 Звание
    +3
    Сегодня, 10:17
    Под ударами всё ещё продолжающий свою работу морской порт Одессы
    Надо его закидать так, чтобы горело еще недели две-три, как минимум... Чтобы не было у них времени на другое... Тушить, тушить и тушить. Можно, и плюнуть на это занятие, сгорит всё равно!
    1. Егоза Звание
      +1
      Сегодня, 10:35
      Цитата: a.s.zzz888
      Под ударами всё ещё продолжающий свою работу морской порт Одессы

      Вот ведь "проклятый СССР"! Такой порт отгрохали, что и не разбомбить никак!! А что? У нас теперь только дроны и ракеты есть? Бомбовозов не существует?
      1. Космический линкор Ямато Звание
        -2
        Сегодня, 10:37
        Так они ничего не дадут. Гамбург бомбили годы,но он работал всю войну. Чисто по военной науке порт можно только взять в полную блокаду. Это к вопросу почему иранский метод на столько эффективен.
        1. Schneeberg Звание
          0
          Сегодня, 10:46
          Так они ничего не дадут. Гамбург бомбили годы,но он работал всю войну
          Напомните, что разгружалось в порту Гамбурга при британской блокаде? wink
          1. Космический линкор Ямато Звание
            0
            Сегодня, 10:58
            При блокаде мало что. Но бомбардировки почти на него не повлияли.
      2. Монтесума Звание
        0
        Сегодня, 10:42
        Цитата: Егоза
        А что? У нас теперь только дроны и ракеты есть? Бомбовозов не существует?

        Бомбовозы существуют, но делать из них камикадзе (вместе с экипажем) никто не будет.
  5. Lako Звание
    -1
    Сегодня, 10:26
    А что мешает союзникам Киева попридержать суда в море, несколько дней и стать под разгрузку, во время перемирия-8,9 мая.
  6. Космический линкор Ямато Звание
    +1
    Сегодня, 10:27
    Порт разве можно вывести из строя обычным оружием?Просто в итории Второй мировой войны таких случаев не было,а в те веремена порты бомбили сотнями самолётов.
    1. сайгон Звание
      0
      Сегодня, 10:52
      Таки были и примеров хватаети японцы и амерына Тихом океане . А расстояния там больше чем до Одессы.
  7. next322 Звание
    +2
    Сегодня, 10:29
    Такое впечатление что дроны пятый год просто летят в сторону Одессы,а там как бог даст-туда и упадут!!так можно воевать вечно и громко заявлять без малейшего подтверждения,о нанесенных ударах
    1. Монтесума Звание
      0
      Сегодня, 10:46
      Цитата: next322
      Такое впечатление что дроны пятый год просто летят в сторону Одессы,а там как бог даст-туда и упадут!!

      Я вам больше скажу - дроны вообще запускают не глядя, но некоторые, совершено случайно, долетают до портов Одесса и Измаил. Полное безобразие и расточительность! negative
  8. ose4kinsura Звание
    +1
    Сегодня, 10:43
    Есть портовые краны,есть подстанция снабжающая порт!Все остальное не работает без этого!
    1. Космический линкор Ямато Звание
      +1
      Сегодня, 11:04
      Подстанцию там вроде как раз вынесли. Краны работают от дизель-генераторов. Я не сильно разбираюсь в крановом оборудовании,но вроде как есть краны, у которых предусмотрена работа от дизеля (непосредственно конструкцией крана). Т.е для таких кранов не нужно даже поставлять отдельный дизель-генератор.
  9. yuriy55 Звание
    +1
    Сегодня, 10:49
    Напомним, что морской порт Одессы продолжает использоваться киевским режимом в качестве одной из основных перевалочных баз при поставках зарубежного оружия.

    Если бы Екатерина II могла это предвидеть...
    А по законам военного времени нужно уничтожать всё, что мешает мирной жизни в стране (в России)...
  10. yu ging Звание
    +1
    Сегодня, 10:49
    这些袭击看起来是有一些效果的，当然，敌人可能没有展示袭击的全部后果。
    Похоже, эти атаки возымели определённый эффект — хотя, разумеется, противник мог и не раскрыть всей полноты последствий.
  11. next322 Звание
    -3
    Сегодня, 11:01
    Помнится с полгода назад,тут гражданин с пеной у рта рассуждал,что через 2-3 месяца наши,не имеющие аналогов БЭКИ весной покажут всем кузькину мать.......последний месяц весны пошел,а воз и ныне там.....
  12. Andrey Petrov Звание
    -2
    Сегодня, 11:33
    Что там за порт такой который бомбят каждый день на протяжении уже точно больше года, а он все никак не перестает работать ?? Или всеж делают видимость , что что то делают? Остановить работу порта, уничтожив портовый краны, дело пару бомбадировок.