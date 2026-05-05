Бизнес-аналитик: Сегодня по влиятельности Иран поставлю выше Путина

Американский бизнес-аналитик Томас Эллсворт (Thomas Ellsworth), который известен под прозвищем Biz Doc, составил рейтинг самых влиятельных на сегодняшний день людей в мире. Интересно, что основным критерием своего ранжирования эксперт, специализирующийся на стратегическом управлении, развитии компаний и карьерном консультировании, определил негативное влияние на геополитику.

По мнению Эллсворта, самым влиятельным на сегодня является президент США Дональд Трамп. На один уровень с ним аналитик поставил председателя КНР Си Цзиньпина. При этом оговорился, что китайский лидер более известен негативным влиянием. На третье место Biz Doc поставил, как он выразился, того, кто руководит Ираном. Эксперт считает, что по негативному влиянию на происходящее в мире Исламская Республика опережает президента РФ Владимира Путина.

Прежде всего, Трамп, я думаю, самый влиятельный человек в мире. И второй человек, я думаю, из-за негативного влияния прямо сейчас, это Си. И еще большее негативное влияние оказывает тот, кто руководит Ираном, является третьим лицом. Сейчас Путин для меня, наверное, на четвертом месте. Но я ставлю Иран выше Путина.

Исходя из того, что главным критерием эксперт называет именно негативное влияние, получается, что Трамп лидирует среди тех политиков и глав государств, решения и действия которых хуже всего сказываются на геополитике. С этим трудно поспорить.

Иное ранжирование наиболее влиятельных лидеров государств в минувшем году составил журнал «Форбс», известный публикацией рейтингов наиболее влиятельных и богатых людей мира. Согласно мнению экспертов Forbes, на первом месте председатель КНР Си Цзиньпин, вторым назван президент РФ Владимир Путин. Глава Белого дома в этом списке занимает третье место. Из числа иранского руководства нет никого.

Что примечательно, в первой десятке списка «Форбс» есть только один европейский политик, да и то не из числа действующих руководителей. Им стала бывший канцлер Германии Ангела Меркель, занявшая четвертое место после Трампа.
  Самый вежливый
Сегодня, 10:10
    Сегодня, 10:10
    С этими рейтингами тоже не всё так просто.Сколько людей , столько мнений!!
    Хотя по негативному влиянию на мировую политику Дональд вне конкуренции.
    Была бы реальная свобода слова в СМИ, его похлеще Путина полоскалибы.
    ЗВЕРОБОЙ
Сегодня, 10:15
      Сегодня, 10:15
      Цитата: Самый вежливый

      Хотя по негативному влиянию на мировую политику Дональд вне конкуренции.
      Была бы реальная свобода слова в СМИ, его похлеще Путина полоскалибы.

      Вы вообще хоть раз прессу США и ЕС читали? Открою страшную тайну - Трампа как только там не «полоскают». И теперь на наши СМИ внимание обратите! Тоже «полоскаем», эээ Трампа laughing
      Самый вежливый
Сегодня, 10:28
        Сегодня, 10:28
        Хм , сравнивать межпартийную склоку и свару в США с масштабом компании против Путина лично не корректно.
        Хоть один западных лидеров назвал Дональда преступником и нерукопожатым , сравнил его с Гитлером и тому подобным?!
        Всё что в итоге должно было быть после агрессии США и Израиля , ну там ордеры на арест , бойкот , эмбарго и санкции...где они ?!
        Как то слабо полоскают😁
        Stas157
Сегодня, 10:51
          Сегодня, 10:51
          Вы же начали сравнивать:

          Цитата: Самый вежливый
          свобода слова в СМИ

          А когда не получилось, перепрыгнули на

          Цитата: Самый вежливый
          ордеры на арест , бойкот , эмбарго и санкции...где они ?!
          Как то слабо полоскают
          Самый вежливый
Сегодня, 11:17
            Сегодня, 11:17
            Не любитель прыгать , тем более с места.
            Я имею в виду , что после мощной накачки в СМИ. обычно следуют результаты и выводы...чтобы простой народ облегчённо выдохнул.Типа с врагами борются и все они под прицелом.
      Кузнец 55
Сегодня, 10:33
        Сегодня, 10:33
        Я постоянно читаю немецкую прессу . Трампом очень недовольны по трем причинам .
        Первое . Политика пошлин в торговле . Даже союзникам .
        Второе . Война с Ираном , дорогая нефть .
        И третье . Отказ помогать Украине . Хотя «не помогает» он своеобразно . Продает оружие европейцам , а они поставляют его Украине .
        Per se.
Сегодня, 10:53
          Сегодня, 10:53
          Цитата: Кузнец 55
          Хотя «не помогает» он своеобразно . Продает оружие европейцам , а они поставляют его Украине .

          У нас толстосумы тоже помогают России своеобразно, запустили "Дружба", где за транзит бандеровцам пока заплатили Венгрия и Словакия, к этому, условие от Зеленского на 90 миллиардов кредит на войну. Надо понимать, что и дизельное топливо с бензином из российской нефти, после зальют в баки танков ВСУ. Как сказал Песков, если не мы, так всё равно другие будут продавать, и, ничего, что этих других, как Россию, не бомбят беспилотники, не убивают мирных жителей и наших солдат. Такой навар на подорожавшей нефти.
  ism_ek
Сегодня, 10:10
    Сегодня, 10:10
    Да наплевать, что они думают, рейтинги составляют....
    a.s.zzz888
Сегодня, 10:14
      Сегодня, 10:14
      good Вот-вот... оно там умный фейс сделало, чиркнуло в сми, и бабки в карман полетели...
  кредо
Сегодня, 10:20
    Сегодня, 10:20
    Американский бизнес-аналитик Томас Эллсворт (Thomas Ellsworth), который известен под прозвищем Biz Doc, составил рейтинг самых влиятельных на сегодняшний день людей в мире.

    Статья и её выводы не отражают сути этого аналитика, которая выложена на заглавной странице его сайта -
    Мое кредо: оставлять людей и компании в лучшем состоянии, чем я их застал.


    Я не нашёл его умозаключений изложенных в данной статье, но подозреваю, что он их вывел не из любви к истине а руководствуясь банальным желанием /или заказом/ кого-то очернить и на этом заработать себе и заказчикам. hi
  alexoff
Сегодня, 10:21
    Сегодня, 10:21
    А какие решения принимает наш верховный чтобы на что-то влиять? Он последнее время только перемирия односторонние объявляет да свадебным генералом работает
    Schneeberg
Сегодня, 10:49
      Сегодня, 10:49
      А какие решения принимает наш верховный чтобы на что-то влиять?
      Поднимает пенсионный возраст и блокирует Интернет wink
      Nexcom
Сегодня, 10:51
        Сегодня, 10:51
        У нас на Урале отменили в Н.Тагиле и Парад и Бессмертный Полк - так пишут в нашей местной прессе. Ибо во имя безопасности. По нашему городу пока информации нет.
      alexoff
Сегодня, 12:37
        Сегодня, 12:37
        Мне что-то подсказывает что миру от этого ни тепло ни холодно, таких мастеров элегантных решений полпланеты laughing
  Монтесума
Сегодня, 10:23
    Сегодня, 10:23
    Американский бизнес-аналитик Томас Эллсворт (Thomas Ellsworth), который известен под прозвищем Biz Doc, составил рейтинг самых влиятельных на сегодняшний день людей в мире

    Сейчас таких экспертов Piz....болов от политики столько развелось, что со счёта собьёшься. Золотая пора для всяческих аналитиков и предсказателей, соревнующихся за рейтинги в СМИ.
    "Эти акробаты пера, эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин...." (с)
  seamen2
Сегодня, 10:26
    Сегодня, 10:26
    Автор хитер. вот *Форбс* тиснул с его рейтингом.

    мол, *Иное ранжирование наиболее влиятельных лидеров государств в минувшем году составил журнал «Форбс», известный публикацией рейтингов наиболее влиятельных и богатых людей мира. Согласно мнению экспертов Forbes, на первом месте председатель КНР Си Цзиньпин, вторым назван президент РФ Владимир Путин. Глава Белого дома в этом списке занимает третье место. Из числа иранского руководства нет никого.*

    p/s/ так ведь Иран и его руководство не воевали с юэсэй *в минувшем году*, вот и рейтинг таким получился.
  Million
Сегодня, 10:33
    Сегодня, 10:33
    Кмк,у нашего рейтинг упал иже плинтуса.Причем,в последнее время особенно резко.
  KukuRuzvelt
Сегодня, 10:36
    Сегодня, 10:36
    второй человек, я думаю, из-за негативного влияния прямо сейчас, это Си. И еще большее негативное влияние оказывает тот, кто руководит Ираном, является третьим лицом
    - итак, как я понял, Трамп негативного влияния не оказывает он просто самый влиятельный априори, Си второй из за негативного влияния, Иран еще больше негативного влияния но почему-то он третий. Слишком сложна...
  Lako
Сегодня, 10:38
    Сегодня, 10:38
    Интересно, о каком негативном влиянии Си Цзиньпина, пишет этот аналитик? То что Китай поддерживает своими кредитами полмира и ведет торговлю?Ну так это скорее позитив. А Иран, который защищает свою независимость?Как здесь оказался? Если составлять рейтинг антигероев, в мире, то первое место Трамп-это однозначно, второе - Нетаньяху.
  Stas157
Сегодня, 10:53
    Сегодня, 10:53
    я ставлю Иран выше Путина

    Я хорошо понимаю почему.
  ose4kinsura
Сегодня, 10:55
    Сегодня, 10:55
    Гитлеркапут тоже был рейтинговый политик и для германии все очень даже плохо кончилось!Посмотрим на доню рваное ухо,как он вывезет, такой воз с дерьмом...
  Earl
Сегодня, 10:58
    Сегодня, 10:58
    "Тот, кто руководит Ираном", оказал "негативное влияние на геополитику" тем, что не захотел сдаться агрессорам? А фашист Нетаньяху, развязавший геноцид и несколько аойн, оказывает на геополитику исключительно позитивное влияние? И что за дeбильный термин такой: "влияние на геополитику"?! Развелось самозваных экспертов, готовых за донаты нести всякий бред.
  tralflot1832
Сегодня, 10:58
    Сегодня, 10:58
    Да нас рать на его рейтинг .Неожиданно , Махачкалинский увели чил грузооборот за 1 квартал по отношению к прошлому году в 1,5 раза .Четыре танкера река море под Российскими флагами походят к Ирану на Каспии.
  faterdom
Сегодня, 11:09
    Сегодня, 11:09
    А что, Путин как-то негативно влияет на экономику? На мировую?
    Не знал.
    И Си Цзиньпин тоже негативно влияет на экономику?
    А кто положительно влияет, Германия? Эстония? Последняя сильно влияет на мировую экономику?
    По мне, так состязания кто дальше плюнет сушеным сверчком (проводятся и такие!) сильно полезнее составления данного рейтинга.
  Михаил Нашарашев
Сегодня, 11:13
    Сегодня, 11:13
    "Но я ставлю Иран выше Путина."
    неудивительно с такой невнятной страусиной политикой
  Vulpes
Сегодня, 11:15
    Сегодня, 11:15
    Иранское руководство демонстрирует наличие политической воли и решимости, а не жевание соплей.