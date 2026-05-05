Прежде всего, Трамп, я думаю, самый влиятельный человек в мире. И второй человек, я думаю, из-за негативного влияния прямо сейчас, это Си. И еще большее негативное влияние оказывает тот, кто руководит Ираном, является третьим лицом. Сейчас Путин для меня, наверное, на четвертом месте. Но я ставлю Иран выше Путина.

Американский бизнес-аналитик Томас Эллсворт (Thomas Ellsworth), который известен под прозвищем Biz Doc, составил рейтинг самых влиятельных на сегодняшний день людей в мире. Интересно, что основным критерием своего ранжирования эксперт, специализирующийся на стратегическом управлении, развитии компаний и карьерном консультировании, определил негативное влияние на геополитику.По мнению Эллсворта, самым влиятельным на сегодня является президент США Дональд Трамп. На один уровень с ним аналитик поставил председателя КНР Си Цзиньпина. При этом оговорился, что китайский лидер более известен негативным влиянием. На третье место Biz Doc поставил, как он выразился, того, кто руководит Ираном. Эксперт считает, что по негативному влиянию на происходящее в мире Исламская Республика опережает президента РФ Владимира Путина.Исходя из того, что главным критерием эксперт называет именно негативное влияние, получается, что Трамп лидирует среди тех политиков и глав государств, решения и действия которых хуже всего сказываются на геополитике. С этим трудно поспорить.Иное ранжирование наиболее влиятельных лидеров государств в минувшем году составил журнал «Форбс», известный публикацией рейтингов наиболее влиятельных и богатых людей мира. Согласно мнению экспертов Forbes, на первом месте председатель КНР Си Цзиньпин, вторым назван президент РФ Владимир Путин. Глава Белого дома в этом списке занимает третье место. Из числа иранского руководства нет никого.Что примечательно, в первой десятке списка «Форбс» есть только один европейский политик, да и то не из числа действующих руководителей. Им стала бывший канцлер Германии Ангела Меркель, занявшая четвертое место после Трампа.