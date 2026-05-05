«Передача ВСУ не состоится»: Бразилия списала все танки Leopard 1A1
Минобороны Бразилии завершило процесс вывода из эксплуатации танков Leopard 1A1, находившихся на вооружении страны с 1987 года, когда 128 экземпляров были закуплены у Германии.
Процесс списания данной модели начался во второй половине 2010-х годов и предусматривал превращение части парка в учебные машины, «каннибализацию» ряда единиц (для поддержания боеспособности несколько более новых Leopard 1A5 BR) и, как последний шаг, отправку на металлолом. В 2020 году в строю уже находилось не более 41 ОБТ этого типа.
Несмотря на списание Leopard 1A1, танковый парк Бразилии остаётся крупнейшим в Латинской Америке. Он насчитывает оценочно 292 ОБТ. В качестве основы выступают Leopard 1A5 BR (около 220–250 единиц), проходящие с начала 2025 года процесс «омоложения» – восстановления боеспособности, хотя пока что в штучном количестве. При этом их ремонт и техобслуживание становятся всё более сложными задачами. По этому поводу в местном издании Tecnologia & Defesa указывается:
Передача ВСУ сотен Leopard и огромного количества запасных частей привела к их дефициту на международном рынке, что вызывает обеспокоенность у всех пользователей этой машины.
Leopard 1A5 BR:
Второй по значимости платформой бразильского парка является M60A3 TTS (около 30–40 экземпляров). В начале 2026 года была завершена программа Patton 2025, в ходе реализации которой 17 танков были возвращены в строй после капремонта.
Украинские обозреватели с горечью отмечают, что списанные бразильские танки в ВСУ так и не увидят:
Передача их армии не состоится. Ни о какой помощи со стороны Бразилии не может быть и речи. В 2022–2023 годах она даже отказала в продаже через Германию 35-мм зенитных боеприпасов для Gepard и 105-мм танковых снарядов.
