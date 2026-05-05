«Передача ВСУ не состоится»: Бразилия списала все танки Leopard 1A1

Минобороны Бразилии завершило процесс вывода из эксплуатации танков Leopard 1A1, находившихся на вооружении страны с 1987 года, когда 128 экземпляров были закуплены у Германии.

Процесс списания данной модели начался во второй половине 2010-х годов и предусматривал превращение части парка в учебные машины, «каннибализацию» ряда единиц (для поддержания боеспособности несколько более новых Leopard 1A5 BR) и, как последний шаг, отправку на металлолом. В 2020 году в строю уже находилось не более 41 ОБТ этого типа.



Несмотря на списание Leopard 1A1, танковый парк Бразилии остаётся крупнейшим в Латинской Америке. Он насчитывает оценочно 292 ОБТ. В качестве основы выступают Leopard 1A5 BR (около 220–250 единиц), проходящие с начала 2025 года процесс «омоложения» – восстановления боеспособности, хотя пока что в штучном количестве. При этом их ремонт и техобслуживание становятся всё более сложными задачами. По этому поводу в местном издании Tecnologia & Defesa указывается:

Передача ВСУ сотен Leopard и огромного количества запасных частей привела к их дефициту на международном рынке, что вызывает обеспокоенность у всех пользователей этой машины.

Leopard 1A5 BR:



Второй по значимости платформой бразильского парка является M60A3 TTS (около 30–40 экземпляров). В начале 2026 года была завершена программа Patton 2025, в ходе реализации которой 17 танков были возвращены в строй после капремонта.

Украинские обозреватели с горечью отмечают, что списанные бразильские танки в ВСУ так и не увидят:

Передача их армии не состоится. Ни о какой помощи со стороны Бразилии не может быть и речи. В 2022–2023 годах она даже отказала в продаже через Германию 35-мм зенитных боеприпасов для Gepard и 105-мм танковых снарядов.


  solar
    solar
    -4
    Сегодня, 11:56
    Танки в войне на Украине потеряли актуальность. Используются разве что как вспомогательное средство. Началась эпоха дронов.
    Венд
      Венд
      0
      Сегодня, 12:21
      Сегодня, 12:21
      Танки в войне на Украине потеряли актуальность. Используются разве что как вспомогательное средство. Началась эпоха дронов.

      Помнится Хрущев после создания ракет собирался ВДВ ликвидировать за ненадобностью.))) Танк есть танк, он всегда пригодится если его правильно использовать. А дроны перестанет быть супероружием, как только найдут способ эффективной борьбы с ними.
      solar
        solar
        0
        Сегодня, 12:32
        Танки и используют сейчас, как вспомогательное средство. Но такое количество, как на начальном этапе войны, сторонам уже не нужно.
      alexboguslavski
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 12:40
        Сегодня, 12:40
        Помнится Хрущев после создания ракет собирался ВДВ ликвидировать за ненадобностью.)))


        Не только. Ствольная артиллерия практически вся была пущена на иголки.
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:58
    Публичная сделка не состоялась, вроде...
    Что будет происходить не публично, фиг её знает...
  роман66
    роман66
    0
    Сегодня, 12:27
    Ни о какой помощи со стороны Бразилии не может быть и речи

    А разве кто-то обещал?
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:37
    Украинские обозреватели с горечью отмечают, что списанные бразильские танки в ВСУ так и не увидят:


    А что мешает продать танки Украине как металлолом? Их что, в ГАИ (ДАЙ на мове) надо регистрировать?