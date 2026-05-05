США решили не передавать Германии обещанные Байденом «Томагавки»
8028
Администрация Трампа решила помимо сокращения американского военного контингента в Германии также отказаться от передачи бундесверу ракет «Томагавк», поставки которых Берлину одобрил экс-президент США Джо Байден в 2024 году.
Как сообщает Politico со ссылкой на источники, вероятнее всего, помимо других подразделений армии США, Трамп выведет из Германии специализированное подразделение, которое должно было доставить в Европу «Томагавки». Таким образом, поскольку Европе нечем полноценно заменить «Томагавки», европейские члены НАТО фактически останутся с брешью в обороне — и без быстрого способа ее закрыть. Высокопоставленный дипломат НАТО признал, что в области дальнобойных огневых средств Европа все еще испытывает нехватку возможностей.
Одним из вариантов быстро решить эту проблему является модернизация Taurus, дальность которых сейчас составляет около 500 километров. В настоящее время Германия приостановила производство этих ракет, однако планирует возобновить выпуск версии Taurus Neo. Однако даже модифицированные Taurus (равно как и аналогичные европейские системы вроде франко-британских SCALP/Storm Shadow) не смогут стать полноценной заменой американских «Томагавков». Как известно, дальность «Томагавков» составляет около 1600 километров. В то же время, даже по самым смелым расчетам, Neo сможет после 2030 года увеличить дальность примерно до тысячи километров. Между тем не исключено, что, если США все же откажутся от размещения своих систем в Германии, Берлин может попытаться купить их самостоятельно.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация