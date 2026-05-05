США решили не передавать Германии обещанные Байденом «Томагавки»

Администрация Трампа решила помимо сокращения американского военного контингента в Германии также отказаться от передачи бундесверу ракет «Томагавк», поставки которых Берлину одобрил экс-президент США Джо Байден в 2024 году.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, вероятнее всего, помимо других подразделений армии США, Трамп выведет из Германии специализированное подразделение, которое должно было доставить в Европу «Томагавки». Таким образом, поскольку Европе нечем полноценно заменить «Томагавки», европейские члены НАТО фактически останутся с брешью в обороне — и без быстрого способа ее закрыть. Высокопоставленный дипломат НАТО признал, что в области дальнобойных огневых средств Европа все еще испытывает нехватку возможностей.

Одним из вариантов быстро решить эту проблему является модернизация Taurus, дальность которых сейчас составляет около 500 километров. В настоящее время Германия приостановила производство этих ракет, однако планирует возобновить выпуск версии Taurus Neo. Однако даже модифицированные Taurus (равно как и аналогичные европейские системы вроде франко-британских SCALP/Storm Shadow) не смогут стать полноценной заменой американских «Томагавков». Как известно, дальность «Томагавков» составляет около 1600 километров. В то же время, даже по самым смелым расчетам, Neo сможет после 2030 года увеличить дальность примерно до тысячи километров. Между тем не исключено, что, если США все же откажутся от размещения своих систем в Германии, Берлин может попытаться купить их самостоятельно.
  Nexcom
    Сегодня, 10:58
    ...ну ффсе - немцам обламантус везде идёт: амеры частично уходят, Топоры им зажали. Понял, Мерц, до чего ты доболтался? Срочно к Доне, и ползти на коленях, и остатки волос рвать пока ползёшь, и туфли Доне целовать и каяться - прощения просить! wassat
    Andobor
      Сегодня, 11:07
      Цитата: Nexcom
      Срочно к Доне, и ползти на коленях, и остатки волос рвать пока ползёшь,

      Не имеет смысла, - пока доползет его уже перевыберут.
  Andobor
    Сегодня, 10:59
    Не говоря уже об Украине, а сколько по этому поводу тупарики томагавкали.
  Васян1971
    Сегодня, 11:24
    европейские члены НАТО фактически останутся с брешью в обороне

    В мозгах у них брешь. И не одна.
    кот Краш
      Сегодня, 11:30
      Может. всё-же одна? Вместо мозгов.
  дон_Рэба
    Сегодня, 11:47
    Цитата: автор
    Берлин может попытаться купить их самостоятельно.

    fool
    Это как? Через UK и Японию по «параллельному импорту»?
  smart fellow
    Сегодня, 12:20
    Зачем Германии крылатые ракеты с дальностью более 1600 км как у томагавка если у них нет ЯО? Доработать KEPD-150/350 TAURUS до дальности 1000 км мозгов у немцев конечно хватит. Японцы у ПКР Тип 12 увеличили дальность до 1000 км, причем она может поражать как морские так и наземные цели. А вообще томагавки устаревают, так Япония активно разрабатывает и испытывает гиперзвуковое планирующее оружие (HVGP — Hyper Velocity Gliding Projectile).
  solar
    Сегодня, 12:25
    В статье все перепутано. Речь шла о размещении Томагавков в Германии амриканцами, а не о передаче их Бундесверу.
    Англия с Гермамией сейчас разрабатывают новую ракету большой дальности- DPS (программа по созданию ракет большой дальности). Французы тоже хотят присоединиться.
    О первоначальных намерениях США и Германии было объявлено в июле 2024 года: с 2026-го предполагалось развернуть в ФРГ американские комплексы высокоточного дальнобойного оружия, в частности ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковые системы, существенно превосходящие уже размещенные в Европе средства. ... в рамках планируемого сокращения американского военного присутствия в Германии США пересмотрят решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием.

    По словам Писториуса, такое развитие событий не стало для него неожиданностью. Он напомнил, что еще в 2023 году предупреждал европейских союзников по НАТО о необходимости готовиться к возможному уменьшению американского присутствия в Европе на фоне смещения внимания США к Индо-Тихоокеанскому региону.

    Министр подчеркнул, что предполагаемое размещение Tomahawk в Германии рассматривалось как временная мера для компенсации отсутствия у Европы собственных систем большой дальности.