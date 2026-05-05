Ночью ВС ВСУ сбили одну ракету из одиннадцати, ещё две «потерялись»

Пресс-служба Воздушных сил Украины опубликовала сегодня довольно необычный отчет по результатам отражения воздушных атак ВС РФ силами ПВО ВСУ. Что касается беспилотников, все стандартно. Из 164 дронов было сбито и подавлено средствами РЭБ 149, что составляет чуть более 90 процентов.

А вот с перехватом ракет совсем не так радужно. Согласно статистике ВС ВСУ, минувшей ночью армия России запустила в общей сложности одиннадцать ракет «Искандер-М». Из них украинские зенитчики сбили только одну, еще две «потерялись».

Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях. Две вражеские баллистические ракеты не достигли целей, информация уточняется.

Статистика перехвата баллистических целей подтверждает серьезную проблему ВС ВСУ с наличием противоракет к американским ЗРК Patriot, о чем неоднократно плакался Зеленский. Недавно он посетовал, что США производят всего около 60–65 ракет PAC-3 в месяц. При этом поставки другим странам практически полностью остановлены из-за войны с Ираном. Зеленский назвал это количество «ничтожным», отметив, что в первый день атаки на Ближнем Востоке был израсходован объем, сопоставимый с двухлетним производством.

У сил ПВО ВСУ имеются в достаточном количестве зенитные ракеты РАС-2 GEM-T, которые производятся в том числе на заводе в Шробенхаузене в ФРГ. Но РАС-2 крайне неэффективна против российских ракет, и украинские зенитчики используют их для борьбы с беспилотниками.

Формально, еще есть вариант РАС-2 GEM-C для борьбы с крылатыми ракетами. Она лучше находит и поражает низковысотные малозаметные цели. Но такие изделия Европа не заказывала, а в США они уже давно списаны.

Да и с перехватом БПЛА не все так радужно, как указывается в отчетах ВС ВСУ. На прошлой неделе заместитель командующего Воздушными силами Украины полковник Елизаров разоткровенничался и объявил, что 170 экипажей мобильных огневых групп ПВО из 300 не сбили ни одного беспилотника за год, а еще 66 расчетов уничтожили всего десять дронов. Впоследствии в ВС ВСУ объяснили, что такая статистика связана с тем, что немало экипажей были созданы не так давно, еще проходят обучение, и не имеют достаточного обеспечения, чтобы демонстрировать результат.
  1. кредо Звание
    +1
    Сегодня, 11:22
    Может это и так, но пока у нас нет повода для расслабленности.

    Может это и так, но пока у нас нет повода для расслабленности.
    Россия воюет не с Украиной, хоть и руками украинцев, а с блоком НАТО и примкнувшим к ним, и пока на Украине имеется порядка 20 миллионов населения, которых под любым предлогом обязательно загонят на фронт, блок НАТО будет снабжать Украину старым и новым вооружением до тех пор, покуда есть кому вложить это оружие в руки на Украине.
    Так что 20 лет для СВО уже не выглядит фантастикой. soldier
    1. Nexcom Звание
      -1
      Сегодня, 11:35
      пишут по Чебоксарам какелы лупят, после ночной ракетной атаки сейчас дроны прилетают. Непростая ситуация. Прилетело по жилым домам и по Прогрессу....
  2. К-50 Звание
    0
    Сегодня, 11:40
    170 экипажей мобильных огневых групп ПВО из 300 не сбили ни одного беспилотника за год, а еще 66 расчетов уничтожили всего десять дронов

    Как же они за ночь по 100-150 дронов сбивают?
    Кто им это помогает? Бандера с того света? Или инопланетяне? what laughing
    1. solar Звание
      0
      Сегодня, 12:17
      Этих групп очень много, они дешевые- пикап, 3 бойца и пулемет- готова группа.
  3. solar Звание
    0
    Сегодня, 12:16
    170 экипажей мобильных огневых групп ПВО из 300 не сбили ни одного беспилотника за год, а еще 66 расчетов уничтожили всего десять дронов.

    Это стандартная статистика любого наземного ПВО. Противник не наносит удары с равномерным их распределением по территории, и удар наносится в заранее неизвестное место, поэтому средства ПВО оперативно не перебросишь к месту удара. Поэтому большинство ПВО всегда находится в ожидании, а по факту в его зоне действия ни одной цели может вообще никогда не появиться. Особенно это касается мобильных групп с пулеметами- для того чтобы стрелять по дрону, он должен пролететь на расстоянии максимум 500 м и по высоте не выше 500, а если пытаться реально попасть- то скорее 300-300. С дронами- перехватчиками- 3-4 километра в сторону, но тоже не очень много.