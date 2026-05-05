Ночью ВС ВСУ сбили одну ракету из одиннадцати, ещё две «потерялись»
Пресс-служба Воздушных сил Украины опубликовала сегодня довольно необычный отчет по результатам отражения воздушных атак ВС РФ силами ПВО ВСУ. Что касается беспилотников, все стандартно. Из 164 дронов было сбито и подавлено средствами РЭБ 149, что составляет чуть более 90 процентов.
А вот с перехватом ракет совсем не так радужно. Согласно статистике ВС ВСУ, минувшей ночью армия России запустила в общей сложности одиннадцать ракет «Искандер-М». Из них украинские зенитчики сбили только одну, еще две «потерялись».
Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях. Две вражеские баллистические ракеты не достигли целей, информация уточняется.
Статистика перехвата баллистических целей подтверждает серьезную проблему ВС ВСУ с наличием противоракет к американским ЗРК Patriot, о чем неоднократно плакался Зеленский. Недавно он посетовал, что США производят всего около 60–65 ракет PAC-3 в месяц. При этом поставки другим странам практически полностью остановлены из-за войны с Ираном. Зеленский назвал это количество «ничтожным», отметив, что в первый день атаки на Ближнем Востоке был израсходован объем, сопоставимый с двухлетним производством.
У сил ПВО ВСУ имеются в достаточном количестве зенитные ракеты РАС-2 GEM-T, которые производятся в том числе на заводе в Шробенхаузене в ФРГ. Но РАС-2 крайне неэффективна против российских ракет, и украинские зенитчики используют их для борьбы с беспилотниками.
Формально, еще есть вариант РАС-2 GEM-C для борьбы с крылатыми ракетами. Она лучше находит и поражает низковысотные малозаметные цели. Но такие изделия Европа не заказывала, а в США они уже давно списаны.
Да и с перехватом БПЛА не все так радужно, как указывается в отчетах ВС ВСУ. На прошлой неделе заместитель командующего Воздушными силами Украины полковник Елизаров разоткровенничался и объявил, что 170 экипажей мобильных огневых групп ПВО из 300 не сбили ни одного беспилотника за год, а еще 66 расчетов уничтожили всего десять дронов. Впоследствии в ВС ВСУ объяснили, что такая статистика связана с тем, что немало экипажей были созданы не так давно, еще проходят обучение, и не имеют достаточного обеспечения, чтобы демонстрировать результат.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Фонд Карнеги»
