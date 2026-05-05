США готовят новую резолюцию по Ормузу, пытаясь обвинить Иран в его блокировке
Соединенные Штаты совместно с монархиями Персидского залива готовят новую резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу. Как пишет Reuters, новый документ должен осудить Иран за блокировку Ормуза.
Представитель США при ООН Майк Уолтц подтвердил работу над документом. Переговоры США и представителей стран Персидского залива пройдут на этой неделе, на этот раз американцы намерены протолкнуть документ и осудить Иран за блокировку Ормузского пролива и остановленное судоходство. Предыдущую резолюцию заблокировали Россия и Китай в прошлом месяце, воспользовавшись правом вето.
Кроме США в составлении резолюции участвуют Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия. Главное требование — прекращение атак на торговые суда, минирование пролива и взимание платы за проход по нему.
Основное внимание уделено минированию международных водных путей и сбору пошлин, что затрагивает экономики всего мира, особенно стран Азии.
Между тем Тегеран обвиняет США в ударах по мирным судам, не имеющим никакого отношения к иранскому флоту. Как заявил спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф, новая формула по проливу находится на стадии формирования.
