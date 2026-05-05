США готовят новую резолюцию по Ормузу, пытаясь обвинить Иран в его блокировке

Соединенные Штаты совместно с монархиями Персидского залива готовят новую резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу. Как пишет Reuters, новый документ должен осудить Иран за блокировку Ормуза.

Представитель США при ООН Майк Уолтц подтвердил работу над документом. Переговоры США и представителей стран Персидского залива пройдут на этой неделе, на этот раз американцы намерены протолкнуть документ и осудить Иран за блокировку Ормузского пролива и остановленное судоходство. Предыдущую резолюцию заблокировали Россия и Китай в прошлом месяце, воспользовавшись правом вето.



Кроме США в составлении резолюции участвуют Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия. Главное требование — прекращение атак на торговые суда, минирование пролива и взимание платы за проход по нему.

Основное внимание уделено минированию международных водных путей и сбору пошлин, что затрагивает экономики всего мира, особенно стран Азии.

Между тем Тегеран обвиняет США в ударах по мирным судам, не имеющим никакого отношения к иранскому флоту. Как заявил спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф, новая формула по проливу находится на стадии формирования.
  Nexcom
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:25
    вот из-за последнего требования всё и завертелось скорее всего. билетёра просто решили сменить.

    вот из-за последнего требования всё и завертелось скорее всего. билетёра просто решили сменить.
    Mouse
      Mouse
      +1
      Сегодня, 11:35
      Не сменить... Занять... wink
      Nexcom
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:36
        ну может и так тоже решили. laughing
  кредо
    кредо
    +2
    Сегодня, 11:27
    В чём не откажешь англосаксам так это в непреходящей способности свою агрессию называть защитой, а защищающуюся от них сторону назначить агрессором. am

    В чём не откажешь англосаксам так это в непреходящей способности свою агрессию называть защитой, а защищающуюся от них сторону назначить агрессором. am
    Nexcom
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:29
      и что? Адольф Бесноватый тоже устроил поход на Восток во имя защиты всего Мира от агрессивных большевиков-коммунистов. типа предотвратил готовящееся нападение - превентивный удар по агрессору. ничего оригинального и нового у англосаксов.
  Gomunkul
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 11:28
    Как пишет Reuters, новый документ должен осудить Иран за блокировку Ормуза.
    Жизнь "полосатых" ни чему не учит, Иран же вас предупреждал, что в случае агрессии против него Ормузский пролив будет перекрыт. Не поверили, решили, проверить.
    Хватит скулить, собирайте деньги на репарации, и пролив будет открыт.
    Уважение руководству Ирана, восхищение стойкостью иранцев. hi
  ose4kinsura
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 11:37
    Персы перестали быть доверчивыми людьми!Все договоры с ангосаксами себе дороже!