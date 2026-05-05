Университет окончил, а работать негде - в США усмотрели негативную тенденцию

Традиционный путь к процветанию через университет больше не гарантирует успеха, как раньше. Молодёжи предстоит искать новые стратегии в мире, где высшее образование даёт всё более снижающуюся отдачу.

По данным The Economist и подтверждающей статистике (включая Федеральный резервный банк Нью-Йорка), на рынке труда Запада происходит заметный разворот. Впервые за многие десятилетия выпускники университетов в возрасте до 27 лет теряют своё традиционное преимущество. В США уровень безработицы среди недавних выпускников с дипломами бакалавра и выше в 2025 году превысил средний по стране. В отдельные периоды он превышал 6% - против 4% в целом по американской экономике.В ЕС безработица среди молодых людей с высшим образованием приближается к общему уровню для этой возрастной группы.Даже престижные вузы не спасают: в Стэнфордской школе бизнеса в 2024-2025 годах лишь около 80% выпускников нашли работу через три месяца после окончания (против 90% в 2021-м и 97% в 2018).Причиной такого положения считается переизбыток предложения - доля молодых людей с высшим образованием значительно выросла. То, что раньше было сигналом высокого качества, теперь стало нормой, в том числе для выпускников менее престижных университетов.Сокращение найма фиксируется для большинства компаний, многие из которые перешли к формуле: мало нанимаем, мало увольняем. Это особенно бьёт по соискателям-новичкам.Крупные фирмы в технологическом секторе проводят сокращения. Государственный сектор в США тоже не расширяется так, как раньше. При этом ИИ активно замещает рутинные задачи, которые традиционно были первой ступенькой для выпускников. Вместо стажёров руководство компаний предпочитает использовать искусственный интеллект, который применяется в обзвонах, написании несложных машинных кодов, рассылке сообщений клиентам и т.п.Рекордного значения с начала века достигло число молодых американцев, которые, имея диплом о высшем образовании, вынуждены соглашаться на работу, которая требует более низкого уровня образования. Это число составляет уже выше 40% от общего числа выпускников американских вузов.The Economist отмечает, что ранние неудачи на рынке труда могут иметь долгосрочный эффект: более низкие зарплаты на протяжении всей карьеры, задержки с покупкой жилья, проблемы с созданием семьи и общее снижение уверенности в будущем. Амбициозные молодые люди сталкиваются с парадоксом: они делают всё «правильно» (учатся, получают хорошие оценки, стажируются), но система, которая раньше щедро вознаграждала такие усилия, больше не работает так же эффективно.Вывод статьи The Economist суров:Экономисты считают, что без структурных изменений (рост качественных рабочих мест, адаптация образования) разочарование молодого поколения может стать одной из ключевых социальных проблем ближайших лет. Ведь если выпускники всё чаще будут сталкиваться с отсутствие перспектив, это может сказаться не только на рынке труда, но и большинстве сфер экономики и социальной жизни, что способно привести к колоссальным по своему негативу последствиям.В России официальный уровень безработицы (незанятости) среди молодёжи в возрасте до 24 лет (включительно) по состоянию на февраль 2026 год оценивался Татьяной Голиковой в 8,3%. То есть, каждый 11-й выпускник сегодня не занят. Министерство образования и науки заявляет, что порядка 75% выпускников российских вузов работают по полученной ими специальности, включая смежные отрасли. При этом для выпускников техникумов и колледжей доля работающих не по специальности значительно выше - около 40%.