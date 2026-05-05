Университет окончил, а работать негде - в США усмотрели негативную тенденцию

1 411 10
Университет окончил, а работать негде - в США усмотрели негативную тенденцию

По данным The Economist и подтверждающей статистике (включая Федеральный резервный банк Нью-Йорка), на рынке труда Запада происходит заметный разворот. Впервые за многие десятилетия выпускники университетов в возрасте до 27 лет теряют своё традиционное преимущество. В США уровень безработицы среди недавних выпускников с дипломами бакалавра и выше в 2025 году превысил средний по стране. В отдельные периоды он превышал 6% - против 4% в целом по американской экономике.

В ЕС безработица среди молодых людей с высшим образованием приближается к общему уровню для этой возрастной группы.
Даже престижные вузы не спасают: в Стэнфордской школе бизнеса в 2024-2025 годах лишь около 80% выпускников нашли работу через три месяца после окончания (против 90% в 2021-м и 97% в 2018).

Причиной такого положения считается переизбыток предложения - доля молодых людей с высшим образованием значительно выросла. То, что раньше было сигналом высокого качества, теперь стало нормой, в том числе для выпускников менее престижных университетов.

Сокращение найма фиксируется для большинства компаний, многие из которые перешли к формуле: мало нанимаем, мало увольняем. Это особенно бьёт по соискателям-новичкам.

Крупные фирмы в технологическом секторе проводят сокращения. Государственный сектор в США тоже не расширяется так, как раньше. При этом ИИ активно замещает рутинные задачи, которые традиционно были первой ступенькой для выпускников. Вместо стажёров руководство компаний предпочитает использовать искусственный интеллект, который применяется в обзвонах, написании несложных машинных кодов, рассылке сообщений клиентам и т.п.

Рекордного значения с начала века достигло число молодых американцев, которые, имея диплом о высшем образовании, вынуждены соглашаться на работу, которая требует более низкого уровня образования. Это число составляет уже выше 40% от общего числа выпускников американских вузов.

The Economist отмечает, что ранние неудачи на рынке труда могут иметь долгосрочный эффект: более низкие зарплаты на протяжении всей карьеры, задержки с покупкой жилья, проблемы с созданием семьи и общее снижение уверенности в будущем. Амбициозные молодые люди сталкиваются с парадоксом: они делают всё «правильно» (учатся, получают хорошие оценки, стажируются), но система, которая раньше щедро вознаграждала такие усилия, больше не работает так же эффективно.

Вывод статьи The Economist суров:

Традиционный путь к процветанию через университет больше не гарантирует успеха, как раньше. Молодёжи предстоит искать новые стратегии в мире, где высшее образование даёт всё более снижающуюся отдачу.

Экономисты считают, что без структурных изменений (рост качественных рабочих мест, адаптация образования) разочарование молодого поколения может стать одной из ключевых социальных проблем ближайших лет. Ведь если выпускники всё чаще будут сталкиваться с отсутствие перспектив, это может сказаться не только на рынке труда, но и большинстве сфер экономики и социальной жизни, что способно привести к колоссальным по своему негативу последствиям.

В России официальный уровень безработицы (незанятости) среди молодёжи в возрасте до 24 лет (включительно) по состоянию на февраль 2026 год оценивался Татьяной Голиковой в 8,3%. То есть, каждый 11-й выпускник сегодня не занят. Министерство образования и науки заявляет, что порядка 75% выпускников российских вузов работают по полученной ими специальности, включая смежные отрасли. При этом для выпускников техникумов и колледжей доля работающих не по специальности значительно выше - около 40%.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:28
    в Макдональдс пускай идут кричать Свободная касса!
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 11:37
      Цитата: Nexcom
      в Макдональдсе

      Они плату за обучение не отобьют, и вообще потеряют шанс на нормальную работу.
  2. kebeskin Звание
    kebeskin
    0
    Сегодня, 11:36
    Замена на ИИ - вместо оплаты ЗП 10ку специалистов можно платить одному. Плюс освобождаются не рабочие места, а деньги. «Свободные» руки на рынке труда начинают конкурировать друг с другом, толкая зарплаты вниз .
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -2
      Сегодня, 11:43
      все это ИИ распил денег))))))))))
      1. al3x Звание
        al3x
        -3
        Сегодня, 11:56
        Так могут говорить только те, кто о данном инструменте знает лишь из слухов. В грамотных руках нейронка заменяет десятки разнообразных специалистов одновременно.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 12:43
          это все бред, ничего не заменяет, может только улучшать рутинные процессы, это и без ИИ с внедрением ПК идет
  3. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 11:37
    В США уровень безработицы среди недавних выпускников с дипломами бакалавра и выше в 2025 году превысил средний по стране. В отдельные периоды он превышал 6% - против 4% в целом по американской экономике....
    В России официальный уровень безработицы (незанятости) среди молодёжи в возрасте до 24 лет (включительно) по состоянию на февраль 2026 год оценивался Татьяной Голиковой в 8,3%. То есть, каждый 11-й выпускник сегодня не занят.

    То есть у нас ситуация хуже, но ВУЗы даже и не думают перестраиваться под отечественные нужды и ценники за учёбу поднимают так, как будто уровень их образования пропорционален затратам конкретного студента за получение корочки. Грустно, глядя на наше образование. crying
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:41
    То есть, каждый 11-й выпускник сегодня не занят.

    Что значит "не занят"? Не занят вообще или не занят по полученной специальности? Куда деваются на просторах России-матушки все выученные и выпущенные "экономисты" с дипломами? А врачи?
    Когда я заканчивал институт в 1993 году, кстати, кончилось централизованное распределение молодых специалистов и впервые ввели понятие "свободный диплом".
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 11:47
      Цитата: Васян1971
      Что значит "не занят"?

      Получила диплом, и пошла в блогеры, собачек стричь, вышла замуж. Если десять из 11 работают, то это очень много.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:31
    При этом для выпускников техникумов и колледжей доля работающих не по специальности значительно выше - около 40%.
    Как раз по этой теме много "объяснений" можно найти.
    Первое, мало кто готов идти на производства, где работать приходится много, а зарплаты, отнюдь, не самые привлекательные!
    Второе, специалисты приходят ну такие... учить приходится если не с нуля, то не далеко от того и ещё, самое паршивое, приходят НАЖИМАТЕЛИ "КНОПОК", т. е. заставить их оторваться от смартфон в и занятся учёбой, это надо ещё суметь, тем более, на низких разряда и зарплата у них ещё меньше и они НЕ ХОТЯТ ПОТРУДИТСЯ, дажа за перспективы повышения разряда и зарплаты, соответственно... типа само придёт... а оно не приходит...
    Так увольняют я и идут "работать" курьерами, доставщиками...
    А что потом???
    Зимой, у нас, курьером много не наработаеш... а квалификация по той профессии, которой учился, опускается ниже плинтуса! И кому они нужны потом, такие "специалисты"???
    Давно занимаюсь наставничеством, вполне официально и... из десятка молодых, один два, все норм и ещё лучше, два три, будут специалистами, со временем.... остальные ни туда, ни сюда, причём некоторые были после института, но увы, ума им это не прибавило....
    Как то так, на производстве происходит.