Подготовка к выборам: Пашинян призвал ЕС помочь в борьбе с дезинформацией

И, конечно, мы надеемся, что и здесь Европейский союз окажет нам поддержку в виде обмена опытом или теми инструментами, которые уже внедрены в Европейском союзе.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в ходе встречи с председателем Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что рассчитывает на поддержку Европейского союза в противодействии гибридным угрозам, в частности в борьбе с дезинформацией и фейками.Выступая на первом саммите Армения — Евросоюз в Ереване, Пашинян заявил, что все те реформы, которые можно было осуществить, опираясь исключительно на политическую волю, Ереван уже реализовал. Для обеспечения дальнейшего хода реформ необходим более значительный институциональный, законодательный и экспертный вклад в рамках расширения сотрудничества Армении с ЕС.По словам главы армянского кабмина, гибридные вызовы в части распространения недостоверной информации в соцсетях, а иногда и в СМИ, в Армении стоят не менее остро, чем в Европе. Пашинян выразил надежду, что Евросоюз окажет помощь в борьбе с негативной информацией и фейками, в частности, поделившись своим опытом ведения противодействия. Он поблагодарил европейских партнеров за помощь, начиная с обеспечения независимости судебной системы и заканчивая различными вопросами, среди которых противостояние гибридным вызовам.По словам Пашиняна, он ожидает большей доступности к этим инструментам для их применения в Армении. При этом он не уточнил, кто и откуда организует и проводит эти кампании.Очевидно, что помощь ЕС Пашиняну нужна для контроля над информационным пространством перед парламентскими выборами, которые состоятся в июне того года. Евросоюз достаточно успешно помогал получить нужные результаты выборов, как это произошло в Молдавии, Румынии и других странах. Согласно последним опросам, партия Пашиняна «Гражданский договор» пока что проигрывает оппозиции. Ему нечего терять, поэтому, чтобы сохранить власть, премьер Армении готов на любые авантюры.