Подготовка к выборам: Пашинян призвал ЕС помочь в борьбе с дезинформацией

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в ходе встречи с председателем Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что рассчитывает на поддержку Европейского союза в противодействии гибридным угрозам, в частности в борьбе с дезинформацией и фейками.

Выступая на первом саммите Армения — Евросоюз в Ереване, Пашинян заявил, что все те реформы, которые можно было осуществить, опираясь исключительно на политическую волю, Ереван уже реализовал. Для обеспечения дальнейшего хода реформ необходим более значительный институциональный, законодательный и экспертный вклад в рамках расширения сотрудничества Армении с ЕС.

По словам главы армянского кабмина, гибридные вызовы в части распространения недостоверной информации в соцсетях, а иногда и в СМИ, в Армении стоят не менее остро, чем в Европе. Пашинян выразил надежду, что Евросоюз окажет помощь в борьбе с негативной информацией и фейками, в частности, поделившись своим опытом ведения противодействия. Он поблагодарил европейских партнеров за помощь, начиная с обеспечения независимости судебной системы и заканчивая различными вопросами, среди которых противостояние гибридным вызовам.

И, конечно, мы надеемся, что и здесь Европейский союз окажет нам поддержку в виде обмена опытом или теми инструментами, которые уже внедрены в Европейском союзе.

По словам Пашиняна, он ожидает большей доступности к этим инструментам для их применения в Армении. При этом он не уточнил, кто и откуда организует и проводит эти кампании.

Очевидно, что помощь ЕС Пашиняну нужна для контроля над информационным пространством перед парламентскими выборами, которые состоятся в июне того года. Евросоюз достаточно успешно помогал получить нужные результаты выборов, как это произошло в Молдавии, Румынии и других странах. Согласно последним опросам, партия Пашиняна «Гражданский договор» пока что проигрывает оппозиции. Ему нечего терять, поэтому, чтобы сохранить власть, премьер Армении готов на любые авантюры.
  1. Andobor Звание
    Сегодня, 11:51
    Ну в Армении мы просто обязаны на информационном фронте победить.
    Тем более что там присутствует сапог русского солдата.
    1. кредо Звание
      Сегодня, 12:08
      ...Тем более что там присутствует сапог русского солдата.

      Не надо лишний раз на русского солдата навешивать несвойственные ему по уставу обязанности.
      Куда проще прикрыть рынок сбыта армянской продукции на необъятные просторы России, поднять цену на газ и другие российские ресурсы и товары, ужесточить процедуру въезда в Россию и вообще больше давить на экономику раз по другому у нашего руководства не получается загнать в стойло не в меру ретивых соседей. yes
      1. Andobor Звание
        Сегодня, 12:11
        Цитата: кредо
        загнать в стойло не в меру ретивых соседей

        Обязаны загнать, особенно потому что там русский солдат.
      2. carpenter Звание
        Сегодня, 12:22
        Цитата: кредо
        ужесточить процедуру въезда в Россию

        Между Арменией и Россией с 2000 года действует безвизовый режим на основе межгосударственных соглашений. Так вот эту армянскую "лавочку", пора прекратить и установить визовый режим.
        И так уже в стране находится более 500 000 нелегалов из Армении, налоги в российскую страну не поступают, а деньги переводятся в Армению Такая же ситуация и со странами Средней Азии. Россия сама это провоцирует, принимаю эту ораву нелегалов, забывая что нелегалы этого не оценивают, а держат нос на Европу. Когда же вы перестанете кормить этих хапуг и бездельников ?
      3. роман66 Звание
        Сегодня, 12:38
        Резкие движения - это не про нашу власть.
    2. carpenter Звание
      Сегодня, 12:12
      Цитата: Andobor
      Ну в Армении мы просто обязаны на информационном фронте победить.

      Мало вероятно, про европейская часть населения Армении идёт на поводу у ЕС, пророссийской части населения там мало. А также на ключевых постах сидят люди про европейской ориентации, да и у Евросоюза имеется большой опыт по организации выборов по их сценарию. Ну и естественно ЕС выделяет для выборов в свою сторону неплохие деньги.
      1. Andobor Звание
        Сегодня, 12:15
        Цитата: carpenter
        Евросоюза имеется большой опыт по организации выборов по их сценарию.

        Против лома нет приёма, если нет другого лома, в России опыт тоже есть.
        1. carpenter Звание
          Сегодня, 12:50
          Цитата: Andobor
          Против лома нет приёма, если нет другого лома, в России опыт тоже есть.

          Опыт есть, по головке гладить и Армению, и страны Средне Азии.
  2. APASUS Звание
    Сегодня, 11:51
    Типа Пашинян никакую оппозицию в тюрьму не сажал ,церковь не громил и все это русские происки . А он пушистый и бедный
    1. Seal Звание
      Сегодня, 11:55
      Цитата: APASUS
      и все это русские происк
      Мы тут при чём ? Опять Россия во всём виновата ?
      1. APASUS Звание
        Сегодня, 12:00
        Цитата: Seal
        Мы тут при чём ? Опять Россия во всём виновата ?

        А кто еще ? неужели он признается ,что посадил всех оппозиционеров, это все происки Путина и никак не меньше
        1. роман66 Звание
          Сегодня, 12:40
          Очень плохо, если Россия не виновата хоть в каких действиях против режима Пашиняна.
  3. rocket757 Звание
    Сегодня, 11:53
    Говорить, что все по делам их оценки будут, но... административный ресурс, в умелых руках, может сотворить "чудо"...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 11:55
    ❝ Пашинян призвал ЕС помочь в борьбе с дезинформацией ❞ —

    — Почему бы не помочь? Румынии и Молдавии «помогли», и Армении «помогут» ...
    1. НИКНН Звание
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Пашинян призвал ЕС помочь в борьбе с дезинформацией ❞ —

      — Почему бы не помочь? Румынии и Молдавии «помогли», и Армении «помогут» ...

      Так уже помощь пришла, спецы по выборам уже собираются...
    2. carpenter Звание
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Почему бы не помочь? Румынии и Молдавии «помогли», и Армении «помогут» ...

      Многие американцы не были бы шокированы, узнав, что самое большое в мире посольство США находится в Багдаде, однако второе по величине расположено в необычном месте – в Армении.
      Да и немецкое посольство тоже не малое.. Так что есть кому работать по выборам.
      Как сказала Захарова: «Знаете, если человек говорит, что, если примут в ЕС — хорошо, а если не примут, то тоже они выиграют, то такие люди обычно сами у себя в шахматы выигрывают».
  5. Mouse Звание
    Сегодня, 11:55
    Другими словами помочь в этой самой дезинформациии.... А другом ЕС помочь не может....
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Сегодня, 11:55
    ЕС окажет любую помощь Пашиняну в русофобии.
    1. carpenter Звание
      Сегодня, 12:35
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ЕС окажет любую помощь Пашиняну в русофобии.

      Для Европы это "святое дело", у них русофобия не кончается еще с Ледового побоища в 1242 году.
  7. faterdom Звание
    Сегодня, 12:12
    Я что-то не понимаю, о чем с ним недавно в Кремле разговаривали? Наверное, какую-то лабуду о консенсусе и союзничестве?
    Пора уже честно разговаривать: так-то и так, если то, то вот то, а ежели так, то тебя осудит и повесит разгневанный армянский и( и карабахский!) народ. И мы не сможем идти против воли народа. Даже вынуждены будем ему помочь.
    За одну растаможку взрывчатки, которой Крымский мост взорвали давно спросить надо было. Союзничек, бережем на свою голову.
  8. Жека111 Звание
    Сегодня, 12:23
    Ой клоун, скоро Зелинского перещеголяет в политической клоунаде и результаты будут идентичные украинским
  9. Солдатов В. Звание
    Сегодня, 12:24
    Насколько нам нужна Армения и в прагматическом и политическом смысле? Для нас после развала СССР это глухой тупик, это как чемодан без ручки и нести не удобно и бросить жалко. Особенно мне нравиться союз Армении с Великобританией. Хоть одна страна в мире есть которую осчастливило Британское Королевство?
    Надо выводить оттуда войска и пожелать Армении счастливого плавания в этом бурном море.
  10. anjey Звание
    Сегодня, 12:36
    Пашинян настоящая политическая "крыса" ,мечтающая о западной "демократической канализации"-предатель армянского народа....
    1. alanery Звание
      Сегодня, 12:40
      народ сам его выбирал на демонстрациях... :-) им 404 не в примере, у них свои грабли! :-)
  11. alanery Звание
    Сегодня, 12:39
    а ЭТОТ с ним всё заигрывает... :-) игрули, млин... через диаспору в РФ надо было работать. Они то большая сила!