В Чебоксарах после атаки дронов остановлена работа общественного транспорта

После атаки беспилотников ВСУ в Чебоксарах с целью обеспечения безопасности жителей на неопределенный срок приостановлена работа всего общественного транспорта и некоторых торговых центров. Школы и техникумы переведены на дистанционный формат работы, родителям рекомендовано не приводить детей в детсады. В городе сохраняется опасность новых атак украинских БПЛА.

Как сообщают местные власти, в настоящее время рассматривается возможность объявления режима ЧС республиканского характера. В аэропорту введены ограничения на прием и отправку авиарейсов. В городе развернуты пункты временного размещения для помощи людям.



Как известно, Чебоксары минувшей ночью и утром подверглись атаке украинских беспилотников. В результате попадания дрона ВСУ в жилой дом пострадали три человека. Один житель был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет.

Ресурсы противника заявляют об ударе ракетой «Фламинго» (украинская версия британской FP-5) по заводу «ВНИИР-Прогресс». Это предприятие производит спутниковые ГНСС-приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo, а также модули типа «Комета» (применяются в БПЛА и в некоторых типах ракет).

Кроме того, ночью ракетную тревогу объявляли в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Татарстане и других регионах России. В Ленинградской области было сбито 18 дронов, еще три запущенных противником беспилотника были сбиты на подлете к Москве. Была приостановлена работа 20 российских аэропортов.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    Сегодня, 12:06
    В результате попадания дрона ВСУ в жилой дом пострадали три человека. Один житель был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет.
    К сожалению, один из жителей погиб.

    Момент удара украинского дрона Лютый по многоэтажке.
    AdAstra
      AdAstra
      Сегодня, 12:14
      Скорее всего он не в многоэтажку метил. Просто надо сбивать и подавлять РЭБ до города, всё же в сельской местности риск в дом попасть меньше, да и летел он через несколько областей, а не непосредственно над многоэтажками.
      ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей
        Сегодня, 12:33
        Цитата: AdAstra
        сельской местности риск в дом попасть меньше, да и летел он через несколько областей, а не непосредственно над многоэтажками.

        Главное чтобы в москвичей не летело, остальное не критично.
        Цитата: AdAstra
        Просто надо сбивать и подавлять РЭБ до города

        Электричество надо отключить, они на свет летят. Отключение интернета и РЭБ это полумера.
        Ате_ист
          Ате_ист
          Сегодня, 12:46
          Главное чтобы в москвичей не летело, остальное не критично

          Видимо, нынешняя Россия какая то особенная страна, потому как в других странах подобного не замечается - ничто так не поднимает настроение граждан РФ как проблемы и катаклизмы, с которыми сталкиваются жители Москвы what
    ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ
      Сегодня, 12:15
      ночью ракетную тревогу объявляли в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Татарстане и других регионах России

      Ну вот, Шойгу сказал наконец правду - «безопасных регионов в России нет» am
      Даже не представляю, чем и откуда можно ударить по Ханты - Мансийску? Там больше 3 тыс км от ближайшей точки Украины.
      A503
        A503
        Сегодня, 12:42
        "откуда можно ударить по Ханты - Мансийску?" Расстояние Ханты-Мансийск → Нур-Султан (Астана): 1429 км, частенько летят со стороны Казахстана, степь. Там (на границе) полный бардак. Завози что хошь, сколько хочешь и куда хочешь.Да и национализм и антирусская риторика имеет хождение. Учитывая беззубость нашей внешней политики. Да и основные районы и силы ПВО сосредоточены вокруг мАсквы.
    Ате_ист
      Ате_ист
      Сегодня, 12:31
      К сожалению, один из жителей погиб

      Ну вот, собственно, результат антисоветского переворота 1991 года, если до кого не дошло. Нынешняя власть все поливает грязью СССР, только во времена СССР на головы мирных граждан беспилотники и ракеты не падали - такое можно было представить только в кошмарном сне. Сейчас реальность
  Vulpes
    Vulpes
    Сегодня, 12:13
    Ответим на это односторонним перемирием. Остальное можно только матом написать.
  Ропот 55
    Ропот 55
    Сегодня, 12:13
    Это на приличном языке комментировать нельзя.
  kebeskin
    kebeskin
    Сегодня, 12:16
    Если я здесь что-то напишу, то админ меня забанит. Так что без нецензурных комментариев...
    Дилетант
      Дилетант
      Сегодня, 12:35
      Если честно писать про все ЭТО, то не сисадмин забанит , а вполне потянет на полный букет по Статье 280 УК РФ
  Million
    Million
    Сегодня, 12:17
    ВладимВладимичу просто не доложили,а то бы он жестко ответил.
    Mishka78
      Mishka78
      Сегодня, 12:24
      Васильич всё знает!
      "Всё идет по плану. Санитарная зона безопасности успешно расширяется, мы уверенно идём вперёд, все цели и задачи выполняются и решаются!"
      (с)вождь нации.
      Вот и нечего тут дискредитировать и иными путями лить воду на мельницу врага!
      Наша с вами задача - смотреть и слушать первый канал, не ходить во вражий интернет, нюхать дух Анкориджа и радостно-протяжно кричать "УРА!" нашим гениальным вождям, кои жёсткой рукой уверенно гонят нас к феерическим победам над проклятой натой!
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 12:37
    Т. е. изначально в программу, в перечень целей дрона, заложен автобус, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ!
    И что дальше делать, опять "ответный удар" на максималках, а потом....
    В общем, все сложно, мутят, крутят, отвёртки засылают... в общем, это как то не убедительно и это ещё мягко сказано...
  Антоний
    Антоний
    Сегодня, 12:39
    Нужно ПВО способное бороться именно с разными Лютыми и подобными, а не клепать только то, что умеют (традиционные С-300/400 и т.п.). Плюс организовывать мобильные засады с ПЗРК и пулеметами (тачанки- пикапы). Но вместо этого предпочитают истерить в адрес запада и Зеленского.