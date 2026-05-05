В Чебоксарах после атаки дронов остановлена работа общественного транспорта
После атаки беспилотников ВСУ в Чебоксарах с целью обеспечения безопасности жителей на неопределенный срок приостановлена работа всего общественного транспорта и некоторых торговых центров. Школы и техникумы переведены на дистанционный формат работы, родителям рекомендовано не приводить детей в детсады. В городе сохраняется опасность новых атак украинских БПЛА.
Как сообщают местные власти, в настоящее время рассматривается возможность объявления режима ЧС республиканского характера. В аэропорту введены ограничения на прием и отправку авиарейсов. В городе развернуты пункты временного размещения для помощи людям.
Как известно, Чебоксары минувшей ночью и утром подверглись атаке украинских беспилотников. В результате попадания дрона ВСУ в жилой дом пострадали три человека. Один житель был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет.
Ресурсы противника заявляют об ударе ракетой «Фламинго» (украинская версия британской FP-5) по заводу «ВНИИР-Прогресс». Это предприятие производит спутниковые ГНСС-приемники и антенны для систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo, а также модули типа «Комета» (применяются в БПЛА и в некоторых типах ракет).
Кроме того, ночью ракетную тревогу объявляли в Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Татарстане и других регионах России. В Ленинградской области было сбито 18 дронов, еще три запущенных противником беспилотника были сбиты на подлете к Москве. Была приостановлена работа 20 российских аэропортов.
