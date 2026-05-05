Суд в Москве вынес очередное наказание для Telegram

Таганский районный суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным. В чём на этот раз?

Оказалось, что вина за Telegram признана в связи с неудалением им запрещённой в России информации. Как сообщает «Интерфакс», компании-владельцу Таганским судом назначен штраф:



Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на сумму 7 млн рублей.

Telegram признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).

Ранее, 23 марта, этот же суд уже оштрафовал мессенджер на 10,5 млн рублей за аналогичное нарушение.

В феврале пресс-служба Роскомнадзора заявляла, что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Напомним, что доступ к Telegram в большинстве регионов России заблокирован. Отдельные случаи его работы без VPN наблюдаются, но всё реже. При этом обращает на себя внимание, что многие министерства, ведомства и конкретные чиновники, включая губернаторов и, например, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, мессенджером компании Павла Дурова продолжают пользоваться весьма активно.
    +6
    Сегодня, 12:15
    Вот как это прокомментировать?

    Вот как это прокомментировать?
    Закон не для всех получается?Некоторые плюют на него?
      0
      Сегодня, 12:19
      Госдума обсудит вопрос возвращения в новостройки радиоточек, которые в наше время могут использоваться в качестве одной из систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях наряду с уличными сиренами и мобильной связью. Первый шаг — запросить мнение МЧС о том, насколько радиоточки сегодня полезны и востребованы в принципе, сообщил «Парламентской газете» в понедельник, 30 сентября 2024 года заместитель председателя думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

      Два года назад думал это шутка такая, видимо нет. sad
      Зачем радиоточку в каждый дом? Хватит одного громкоговорителя на квартал…
        +1
        Сегодня, 12:33
        Много денежек можно освоить, в каждую! Квартиру протянуть провод и поставить говорилку.
          +1
          Сегодня, 12:39
          И еще абоненскую плату брать. А с одного на квартал как брать деньги recourse ? laughing
            +1
            Сегодня, 12:44
            Осспадя! В общую простыню вставляешь пункт " На безопасность" Или " Оповещение". Можно даже и не делать ничего, просто деньги собирать
      2. Комментарий был удален.
      -1
      Сегодня, 12:30
      Нет ну отключение Telegram ещё можно объяснить заботой о безопасности,тем более что появилась какая никакая,но альтернатива в лице MAX.Но вот как прикажите объяснить запрет завоза в страну компов или я что то не знаю и мы готовы всю эту продукцию заменить отечественными аналогами?Или просто кто то решил,что людям компы не нужны?Вот кто в России делает компы.На ум приходит только Iru.

      Минпромторг РФ решил ограничить импорт компьютерной техники, исключив из списков параллельного импорта ряд популярных марок. Под ограничение на ввоз в Россию попадут ноутбуки, компьютеры и запоминающие устройства.

      С 27 мая 2026 года начнется новая эра, вернее, возвращение в прошлое. Из доступного для импорта в РФ без согласия правообладателя исключаются компьютеры и запоминающие устройства следующих марок: ACER, ADATA, AIC, APACER, ASUS, CISCO, FUJITSU, HEWLETT PACKARD (HP), HITACHI, HPE, HYNIX, IBM, Inspur, Intel, KINGSTON, SAMSUNG, SANDISK, TOSHIBA, Transcend, xFusion и многие другие. Видимо, кто-то думает, что компьютеры и прочие изделия россиянам не нужны.


      iRU — один из крупных российских производителей компьютерной техники. Компания основана в 2002 году и входит в топ-3 российских производителей ПК наряду с компаниями мирового масштаба.

      Ассортимент iRU включает:
      ПК, ноутбуки, моноблоки, неттопы (мини-ПК);
      серверы любого уровня сложности;
      системы хранения данных (СХД);
      программно-аппаратные комплексы;
      телекоммуникационное оборудование.



      Некоторые особенности компании:
      большая часть продукции производится в России;

      средний процент брака линеек составляет менее 1%;

      компания имеет собственный исследовательский центр и предоставляет услуги по созданию оборудования под индивидуальный заказ;

      продукция совместима с российскими операционными системами, такими как Astra Linux, РЕД ОС, «Альт»;


      предоставляется гарантия на продукцию — от 1 года до 3 лет.

      В 2024 году iRU демонстрировала рост продаж в ключевых сегментах:
      спрос на серверы увеличился в 5,3 раза;
      продажи неттопов выросли в 4,5 раза;
      рост продаж моноблоков составил 37% по количеству и 35% по обороту;
      в сегменте ноутбуков бренд увеличил продажи на 12% в денежном выражении.


      У компании есть сеть сервисных центров в более чем 100 городах России.

      А как дела обстоят с отечественной комплектухой под свои компы?

        0
        Сегодня, 12:38
        В продолжении поста.Фотолитографы мы сами начали разрабатывать.Процессоры Иртыш,Байкал и Эльбрус.Но может ли вся эта продукция качественно и количественно импортозаместить зарубежные компы,удовлетворив спрос на компьютеры внутри страны?

        Фотолитограф на 350 нм уже создан у нас по сообщениям из открытых источников,но для производства чипов для компов нужно хотя бы 90 нм осилить.Только к 2027 году обещают осилить 130 нм.Это будет первый в России DUV-литограф,использующий глубокое ультрафиолетовое излучение (длина волны 248 ни,эксимерный KrF-лазер).

        . Новый российский литограф ориентирован на нормы 350, 130 и даже 90 нанометров. На первый взгляд, это звучит скромно на фоне 3-нм и 5-нм современных процессоров от TSMC или Samsung. Но здесь важен контекст:

        Оборонная и космическая промышленность — им не нужны 5 нм. Платы управления для ракет, спутников, систем ПВО и навигации прекрасно работают на топологиях 90–250 нм. Главные требования здесь: надёжность, радиационная стойкость и стабильность поставок.
        Автомобилестроение — силовая электроника, контроллеры ABS, ESP, системы управления двигателем используют зрелые техпроцессы до 180 нм.
        Микроконтроллеры и силовая электроника — для промышленности, «умных» счетчиков, энергетики.
        Таким образом, закрывая технологию 130/90 нм, Россия полностью снимает зависимость от зарубежных поставок по огромному спектру критической продукции. Это не «технологический рай», это «технологический суверенитет» в самом прагматичном смысле.


        . ... работают над созданием процессора на новой архитектуре «Эльбрус‑Б». Чип планируют выпустить к 2027 году. По словам разработчиков, новая архитектура будет быстрее иностранных аналогов в 30–200 раз.

        Архитектура «Эльбрус‑Б» построена на принципе параллельных вычислений. Она включает аппаратную часть, язык программирования и операционную систему. Система позволяет выполнять много задач одновременно. Это и дает прирост в производительности. Процессор, сделанный по технологии 90 нм, по мощности будет сопоставим с чипами, созданными по нормам 14 нм. На технологии 5 нм «Эльбрус‑Б», по словам разработчиков, станет недосягаем для других архитектур. ...
        Новая архитектура будет использовать язык программирования «Эль-22». Он поддерживает полный параллелизм. Также система должна быть защищенной и устойчивой к внешнему вмешательству.


        . «Байкал-S» (Baikal-S) — процессор российской разработки компании «Байкал электроникс», но в отличие от «Эльбруса» компании «МЦСТ» с его полностью оригинальной архитектурой, построенный на лицензированных ядрах ARM (Advanced RISC Machine) одноименной английской компании. В этом процессоре 48 ядер 64-битной процессорной архитектуры Armv8-A Cortex-A75 с тактовой частотой 2-2,5 ГГц. Имеется кэш-память 1-го (128 Кб), 2-го (24 Мб), 3-го (24 Мб) и 4-го (32 Мб) уровней. Энергопотребление составляет 120 Вт. Реализована поддержка 6 × DDR4 3200 МГц с поддержкой ECC (128 ГБ на канал). «Байкал-S» был официально представлен в 2021 году, в 2022 году выпущена первая партия на заводе TSMC (Тайвань), затем производство было прервано из-за «санкций», но с 2024 года процессоры снова начали появляться в России.


        Процессоры Эльбрус-2С и Эльбрус-16С.

        . Были продемонстрированы встраиваемые системы визуализации и управления, работающие в жёстких климатических и эксплуатационных режимах. В аппаратной части посетители могли увидеть ноутбуки, серверы и программно-аппаратные комплексы на базе «Эльбрус‑16С» и «Эльбрус‑2С3», а также готовые продукты типа систем хранения данных и системы обнаружения компьютерных атак. Крупномасштабные проекты, реализованные на вычислительных комплексах с процессорами «Эльбрус», охватывают электронные платежи, государственные информационные системы и управление производством.


          +2
          Сегодня, 12:43
          Есть хороший анекдот про теорию и практику, так вот, на практике в продаже я нигде Эльбрусов не видел. Все российские компьютеры, серверы и ноутбуки что мне попадались имеют импортные комплектующие и отечественный корпус.
      +2
      Сегодня, 12:40
      Законы для низших сословий, так что не надо тут раскачивать лодку
        0
        Сегодня, 12:46
        А кто её по-вашему раскачивает?Тот кто принимает ограничительные меры на законодательном уровне или тот кто такими мерами возмущается?
    +4
    Сегодня, 12:16
    Они, судьи, где там этот Телеграмм читают? У меня еще с 20-го марта все отрезало, а на новый телефон (со старым номером) он даже наотрез не регистрируются.
    Может суды скоро и инопланетян, регулярно похищающих некоторых гражданок для сексуальных опытов тоже начнут осуждать, ведь тоже для кого-то актуально, для некоторых избирательниц.
    +3
    Сегодня, 12:17
    Может, Медведева оштрафовать?
      -1
      Сегодня, 12:34
      Да, давно пора. И за экстремизм
      0
      Сегодня, 12:47
      Любимец ура-патриотческой общественности Борис Рожин (Колонелькасад), по прежнему ведет свой телеграм-канал, а дублер в Максе до сих пор, сильно урезанный.
    +3
    Сегодня, 12:17
    Податное население должно безоговорочно верить "царю батюшке " и смотреть только тв с Соловьевым. Попробовал мульгикапсад, вкусно, если специи побольше добавить.
    0
    Сегодня, 12:18
    У меня телеграм с 19 марта совсем не работает.
    +2
    Сегодня, 12:20
    Сегодня читал в телеге грозный постик Недимона про безмозглых дегенератов в Ереване, кои общаются на плохом английском.
    Ведь надо на хорошем ведь общаться, как сама говорящая голова вождя говорила! Ну в смысле что она не считает английский иностранным.
    Страну накрывает суровая шиза и раздвоение, и это помимо всех прочих проблем, которые нам тут дед устроил..
    -1
    Сегодня, 12:22
    Как там в басне - А Пашка слушает да ест😂
    +2
    Сегодня, 12:24
    Вообще то Telegram реализует ст. 29 Конституции РФ. В отличие от.
    +2
    Сегодня, 12:26
    Стремимся в "прекрасные" времена Российской Империии, одному сословию будет можно, а другим нельзя. Ведь работала же такая схема... Сарказм.
    0
    Сегодня, 12:26
    Вместо принятия решений по Украине и их реализации, занимаются ухудшением жизни своих граждан. Бей своих, что бы чужие боялись.
    -1
    Сегодня, 12:28
    Запрещать все подряд и гонять тщедушных либералов конечно проще и безопаснее, чем победить Украину.
    -1
    Сегодня, 12:29
    Я в "телеграме" вообще не регистрировался .Зарубежных удобно было читать .Сейчас они потихоньку в Макс переходят .Из за чего кипишь ?Объясните толком .