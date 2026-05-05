Суд в Москве вынес очередное наказание для Telegram
Таганский районный суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным. В чём на этот раз?
Оказалось, что вина за Telegram признана в связи с неудалением им запрещённой в России информации. Как сообщает «Интерфакс», компании-владельцу Таганским судом назначен штраф:
Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на сумму 7 млн рублей.
Telegram признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).
Ранее, 23 марта, этот же суд уже оштрафовал мессенджер на 10,5 млн рублей за аналогичное нарушение.
В феврале пресс-служба Роскомнадзора заявляла, что Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».
Напомним, что доступ к Telegram в большинстве регионов России заблокирован. Отдельные случаи его работы без VPN наблюдаются, но всё реже. При этом обращает на себя внимание, что многие министерства, ведомства и конкретные чиновники, включая губернаторов и, например, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, мессенджером компании Павла Дурова продолжают пользоваться весьма активно.
