Самолёт-заправщик KC-135R ВВС США подал сигнал бедствия над Ормузским проливом

Американцы, возможно, потеряли очередной самолет-заправщик KC-135R Stratotanker над Ормузским проливом. На данный момент нет информации, совершил ли он посадку или упал в воды пролива.Сегодня в районе Персидского и Оманского заливов работали несколько самолетов-заправщиков Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus. На утро вторника, 5 мая, в небе кружили как минимум шесть самолетов. В какое-то время один из них начал подавать сигнал бедствия, снижаясь и уходя в сторону Катара. Однако неизвестно, сумел ли он дотянуть до аэродрома или упал в воду.Как сообщает канал HormuzLetter в одной из запрещенных в России соцсетей, за последний час над Ормузским проливом были зафиксированы мощные помехи, а также спуфинг сигналов АИС/GPS.Центральное командование ВС США пока никак не комментирует возможную потерю самолета, на сайте CENTCOM никакой информации нет. Напомним, что в марте США уже потеряли один из самолетов-заправщиков Boeing KC-135 Stratotanker над Ираком вместе с экипажем.