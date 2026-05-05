Самолёт-заправщик KC-135R ВВС США подал сигнал бедствия над Ормузским проливом
1 1743
Американцы, возможно, потеряли очередной самолет-заправщик KC-135R Stratotanker над Ормузским проливом. На данный момент нет информации, совершил ли он посадку или упал в воды пролива.
Сегодня в районе Персидского и Оманского заливов работали несколько самолетов-заправщиков Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus. На утро вторника, 5 мая, в небе кружили как минимум шесть самолетов. В какое-то время один из них начал подавать сигнал бедствия, снижаясь и уходя в сторону Катара. Однако неизвестно, сумел ли он дотянуть до аэродрома или упал в воду.
Самолет-заправщик KC-135R Stratotanker начал снижаться, подавая сигнал бедствия, и направлялся в сторону Катара. В настоящее время неизвестно, потерпел ли он крушение или совершил посадку.
Как сообщает канал HormuzLetter в одной из запрещенных в России соцсетей, за последний час над Ормузским проливом были зафиксированы мощные помехи, а также спуфинг сигналов АИС/GPS.
Центральное командование ВС США пока никак не комментирует возможную потерю самолета, на сайте CENTCOM никакой информации нет. Напомним, что в марте США уже потеряли один из самолетов-заправщиков Boeing KC-135 Stratotanker над Ираком вместе с экипажем.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация