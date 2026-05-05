В Чернигове беспилотник атаковал здание прокуратуры

Поступают свежие данные по результатам комбинированной атаки ВС РФ в ночное время и днем. В центре города Чернигов в результате атаки беспилотника повреждены административное здание и припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщает областная военная администрация (ОВА).

Российские паблики со ссылкой на местных жителей уточняют, что ударный БПЛА «Герань» угодил в здание областной прокуратуры в Чернигове (фото). На месте попадания дрона прогремел взрыв и поднялся дым. К месту выехали пожарные машины и кареты скорой помощи. Кто находился в здании прокуратуры в момент удара, пока информация отсутствует.



В оккупированной части Херсонской области в населенном пункте Украинка ударный беспилотник накрыл склад с БПЛА противника. Взрывы прогремели в Днепропетровской и Полтавской областях. После ударов БПЛА на местах прилетов вспыхнули мощные пожары. По предварительным данным, в Днепропетровской области поражены объекты топливно-энергетического комплекса и склады промышленного кластера «Метинвест».

Госкомпания «Нафтогаз Украины» сообщает, что сегодня ночью был нанесен ракетно-дроновый удар по объектам энергетики в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Мы понесли значительные разрушения и потери добычи.

В порту Одессы после ударов продолжаются пожары, сообщают местные жители. В Администрации морских портов Украины заявили о повреждении гражданского судна.



В Вышгороде Киевской области в результате ударов произошел пожар на промышленном объекте. Судя по фото ГСЧС (ДСНС) Украины, прилетело по месту хранения топлива и стоянке с автоцистернами. В районе полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсата.



Также взрывы прогремели в Харькове: там удары наносились с применением баллистических ракет. Поражено «складское помещение», сообщил местный гауляйтер Терехов.

Во временно оккупированном ВСУ Запорожье после удара «Искандером», начался пожар в «нежилом здании», сообщили местные власти. Также в окрестностях города работали российские ударные беспилотники.
  Pulse
    Pulse
    -2
    Сегодня, 12:54
    А что прокуратура стала обьектом национальной безопасности усрины?Было бы лучше типа воинская часть,завод,cкопище укропов(вместе с техникой)
    Кузнец 55
      Кузнец 55
      +2
      Сегодня, 13:05
      Pulse , Ваше замечание можно понять . Но сейчас такое время , в любом здании можно устроить сборку беспилотников , или что то подобное . Даже где то в сарае у фермера , вдали от н/п можно устроить склад .
      Почему здание прокуратуры подверглось нападению знают наверное те , кто этот приказ отдавал .
    LIONnvrsk
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 13:10
      Мало мало мало мало мало огня,
      Я хочу еще немного больше...
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:05
    Какое горе, в прокуратуре сгорели дела на украинских корупционеров ?
    Егоза
      Егоза
      +4
      Сегодня, 13:09
      Цитата: tralflot1832
      Какое горе, в прокуратуре сгорели дела на украинских корупционеров ?

      Возможно списки и дела "ухилянтов", а также сочувствующих им. Опять ТЦК работа прибавилась, значит на фронт не отправят.
  Алексей Лантух
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 14:02
    Почему ударили по прокуратуре? Загадка? Прямого отношения к военным действие сие учреждение не имеет. Не исключены вари анты;
    1. Случайно.
    2. Свои ВСУшники в качестве мести или разборок.