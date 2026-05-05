В Чернигове беспилотник атаковал здание прокуратуры
Поступают свежие данные по результатам комбинированной атаки ВС РФ в ночное время и днем. В центре города Чернигов в результате атаки беспилотника повреждены административное здание и припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщает областная военная администрация (ОВА).
Российские паблики со ссылкой на местных жителей уточняют, что ударный БПЛА «Герань» угодил в здание областной прокуратуры в Чернигове (фото). На месте попадания дрона прогремел взрыв и поднялся дым. К месту выехали пожарные машины и кареты скорой помощи. Кто находился в здании прокуратуры в момент удара, пока информация отсутствует.
В оккупированной части Херсонской области в населенном пункте Украинка ударный беспилотник накрыл склад с БПЛА противника. Взрывы прогремели в Днепропетровской и Полтавской областях. После ударов БПЛА на местах прилетов вспыхнули мощные пожары. По предварительным данным, в Днепропетровской области поражены объекты топливно-энергетического комплекса и склады промышленного кластера «Метинвест».
Госкомпания «Нафтогаз Украины» сообщает, что сегодня ночью был нанесен ракетно-дроновый удар по объектам энергетики в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Мы понесли значительные разрушения и потери добычи.
В порту Одессы после ударов продолжаются пожары, сообщают местные жители. В Администрации морских портов Украины заявили о повреждении гражданского судна.
В Вышгороде Киевской области в результате ударов произошел пожар на промышленном объекте. Судя по фото ГСЧС (ДСНС) Украины, прилетело по месту хранения топлива и стоянке с автоцистернами. В районе полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсата.
Также взрывы прогремели в Харькове: там удары наносились с применением баллистических ракет. Поражено «складское помещение», сообщил местный гауляйтер Терехов.
Во временно оккупированном ВСУ Запорожье после удара «Искандером», начался пожар в «нежилом здании», сообщили местные власти. Также в окрестностях города работали российские ударные беспилотники.
