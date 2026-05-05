Мощная, неядерная, турецкая: Пакистан изъявил желание купить бомбу GAZAP

По данным турецких источников и эксперта по обороне и авиации Хакана Кылыча, Пакистан обратился к Турции с запросом на поставку мощной термобарической бомбы. Речь идёт о бомбе GAZAP.

GAZAP разработана турецким центром исследований и разработок Министерства национальной обороны, считается одной из самых мощных авиационных бомб в арсенале Турции. Бомба массой около тонны оснащена термобарической боевой частью с высокой плотностью фрагментации. При подрыве она создаёт обширную зону поражения за счёт быстрого потребления кислорода, высокого ударного давления и значительных температур.



Исламабад хочет не только импортировать GAZAP, но и адаптировать её боевую часть для установки на пакистанские баллистические и крылатые ракеты, в частности - ракеты семейства Babur. Это позволит значительно усилить обычные ударные возможности Пакистана против укреплённых целей, таких как авиационные базы.

GAZAP была представлена на выставке IDEF 2025 и позиционируется как оружие, способное поражать цели на большой площади без перехода ядерного порога. Эксперты отмечают её способность создавать эффекты, близкие к вакуумным бомбам: в зоне поражения практически не остаётся живых организмов из-за выгорания кислорода и экстремального теплового воздействия.

Пока официального подтверждения от правительств Турции или Пакистана о переговорах или контракте не поступало. Это потенциальное сотрудничество вписывается в растущие военно-технические связи между Анкарой и Исламабадом. Обе страны активно развивают совместные проекты в области вооружения в последние годы.



Как утверждают в Турции, 5 бомб GAZAP могут уничтожить средний по величине город. Сами ВВС Турции пока не проверяли...
  1. мерцание Звание
    Сегодня, 13:18
    5 бомб GAZAP могут уничтожить средний по величине город.

    Во, если курды до них доберутся.
    Интересно, для Тель-Авива сколько таких бомб надо?
    1. Sky Strike fighter Звание
      Сегодня, 13:39
      Привирают малость турки.Это по сути аналог ОДАБ-1000.Понятно что 5 бомб GAZAP не уничтожат город.Маркетинговый ход.

      . Главная новинка, GAZAP, весит почти 970 килограммов, но дело тут не в массе, а в начинке. Это термобарический боеприпас, который в народе часто называют «вакуумной бомбой». Принцип работы жутковатый: сначала распыляется взрывчатое вещество, создавая облако аэрозоля, а потом это облако подрывается. В результате получается не просто взрыв, а настоящий апокалипсис в миниатюре — температура подскакивает до 3000 градусов. Этого хватает, чтобы бетон начал плавиться, а стальные конструкции просто стекали вниз, как воск от свечи. Я сам долго думал, как это визуально представить, а потом вспомнил кадры испытаний: стальной лист толщиной в палец превращается в решето и дымится.

      Но турки пошли дальше и добавили в эту гремучую смесь осколки. В корпус заложили около десяти тысяч готовых поражающих элементов. Разработчики из научно-исследовательского центра Министерства обороны Турции объяснили, что добились эффекта «контролируемого дробления». Плотность осколочного поля получается в три раза выше, чем у стандартных американских бомб серии Mk-84, которые стоят на вооружении НАТО. Это значит, что если раньше у солдата в укрытии был шанс спрятаться от ударной волны, то теперь его просто нашпигует сталью со всех сторон. Получается комбо: живая сила гибнет от давления, осколков и ада внутри огненного шара одновременно.Испытания проходили эффектно, как в голливудском блокбастере. Военные сбросили «Газап» на полигоне, и он создал огненный шар диаметром 160 метров. Ударная волна дошла до наблюдательного пункта за 800 метров и просто повыбивала все стекла. Представители оборонпрома не скрывают гордости: бомбу уже можно вешать на F-16, которые составляют основу турецких ВВС, а в перспективе ею вооружат и ударные беспилотники.


      https://dzen.ru/a/abmsuMk6bmoDGFpm

      . ОДАБ-1000 1000 кг
      Расшифровывается как объемно-детонирующее авиационное устройство. Подобные бомбы владеют удивительно большим радиусом пораения. Эрозольное облако после взрыва способно попадать в окопы, укрытия. За счет этого в разы усиливается поражающая сила ОДАБ.


      https://dzen.ru/a/Wv3IzoyL4_m1NUfY
      1. topol717 Звание
        Сегодня, 13:58
        Вот я люблю задавать глупые вопросы, если бетон плавится а метал превращается в жидкость, то из какого же материала сделаны осколки? 3000 градусов не держит ни один металл. ))) и что мешает этим осколкам превратится в газ или плазму?
      2. alexoff Звание
        Сегодня, 14:23
        Осколки в термобар - это что-то крайне оригинальное, каким образом они раскидываются с учётом того, что термобар работает после предварительного распыления?
        1. Normann Звание
          Сегодня, 16:26
          Это и есть оригинальный маркетинговый ход, правда не совсем оригинальный, но раз работает, пусть.
      3. Normann Звание
        Сегодня, 16:25
        Нашли ресурс
        https://dzen.ru/a/Wv3IzoyL4_m1NUfY
    2. Александр Лебедев Звание
      Сегодня, 14:31
      Количество зданий в Тель-Авиве х2 для уверенности и разделить на коэффициент балабольства турок
    3. дон_Рэба Звание
      Сегодня, 16:08
      Ерундень.
      1. Средними по размеру и значимости городами Турции считаются города с населением от 300 тыс. до ~1 млн человек.
      2. На Хиросимы/Нагасаки (с населением 200К-300К) сбросили малыша /толстяка с эквивалентом в 16-21 кТн ТНТ, то есть 16-21 GAZAPов.
      Причем бумажно-картонные домишки японских городов сгорели от огня, что и явилось ~70% разрушений городишек.
      У оппонента Пакистана домишки из промокших палок, вокруг джунгли, горы и ущелья
      3. А 5 штук боНб надо ишо доставить до цели, пусть даже и методом БР
  2. silberwolf88 Звание
    Сегодня, 13:21
    Слухи обсуждать бесполезно …. А по сути рынок вооружений не стоит на месте … и конвенциональное вооружение и далее будет разрабатываться странами … подводя его по мощности к ядерному и тем самым размывая границы сдерживания … правил более нет … ООН превратилась в полную бутафорию …
  3. Andriuha077 Звание
    Сегодня, 13:22
    Основные ТТХ авиабомбы GAZAP:
    Вес: 970 кг (около 2000 фунтов).
    Длина: около 2,6 м (по другим оценкам в сборе — до 3,5–3,7 м).
    Диаметр: 460 мм.
    Тип заряда: Термобарический (TBX). Содержит более 10 000 готовых осколков. До 1 км рассеивание осколков, зона сплошного поражения давлением — около 160–300 метров. Сочетает в себе мощную ударную волну (вакуумный эффект) с высокой плотностью осколочного поражения.
    1. alexoff Звание
      Сегодня, 14:25
      зона сплошного поражения давлением — около 160–300 метров
      ох уж эти сказочники!
  4. ТермиНахТер Звание
    Сегодня, 13:24
    Турки, конечно сказочники известные. Но надо и меру знать))) а то будет, как в армянском мультике про волшебника Эээ-ха)))
    1. роман66 Звание
      Сегодня, 13:57
      Доброго волшебника Ээх а
    2. hazarn Звание
      Сегодня, 14:20
      Очередной приступ шапкозакидательство как у чудо-эксперта Коротченко в 2021г, когда он доказывал что ракетами закидаем и все сдадутся? Так уже 5-й год как шапками закидываем..
      А по факту Турция серьезная страна со второй армией в НАТО после США. Сирия и курды наглядный пример. И если GAZAP заинтересовался ядерный Пакистан, значит все серьезно - ТТХ могут быть подтверждены заинтересованным сторонам.
  5. 123_123 Звание
    Сегодня, 13:58
    Интересно, почему россия не применяет на украине "папу всех бомб" (АВБПМ). Как минимум хорошая медийная картинка будет
    1. Александр Лебедев Звание
      Сегодня, 14:35
      Потому что хорошая медийная картинка получается на полигоне, а на деле просто красивый пук. Где не сможет 1 или несколько ФАБ-500 не сможет никто кроме ядерной бомбы, а может и она не сможет
    2. alexoff Звание
      Сегодня, 14:40
      Так она свободнопадающая, её только с Ту-22 можно скинуть
      1. Normann Звание
        Сегодня, 16:28
        Можно зону перегрузить, ПВО уже не работает практически после этого, а потом вот, но, есть одно но, нельзя.