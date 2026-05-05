Минск ответил спикеру парламента Армении, назвавшему Белоруссию «губернией» РФ
7 64262
Белорусский МИД отреагировал на «комментарий» спикера армянского парламента Симоняна, который назвал Белоруссию «губернией России». Официальный представитель МИД Белоруссии Руслан Варанков отметил, что заявление Симоняна является ничем иным, как предвыборным популизмом и отчаянной попыткой отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Ранее Симонян сказал, что Армения не должна стать «губернией» и «управляться так, как Белоруссия».
Варанков указал, что в настоящее время уровень бедности в Армении уже превысил отметку в 40%, в республике растет безработица, а целые регионы стагнируют. В подобной ситуации Еревану проще всего назначить «внешнего врага» и упражняться в оскорбительных ярлыках. Представитель белорусского МИД подчеркнул, что Минск самостоятельно определяет формат союзнических отношений с Россией и не нуждается ни в чьих советах. Варанков добавил, что Белоруссия гордится сотрудничеством с Россией.
Стоит отметить, что в настоящее время Армения утратила остатки своего суверенитета. Результаты же так называемого «сбалансированного» прозападного курса официального Еревана наглядны: депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Начиная с 2018 года Ереван последовательно демонтирует те узлы, которые связывали армянское государство с Россией. Правительство Пашиняна избавилось от Карабаха и карабахского клана и полностью отдает Армению под влияние Евросоюза, чтобы стать очередным «форпостом» Запада возле границ России.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация