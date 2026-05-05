Минск ответил спикеру парламента Армении, назвавшему Белоруссию «губернией» РФ

Белорусский МИД отреагировал на «комментарий» спикера армянского парламента Симоняна, который назвал Белоруссию «губернией России». Официальный представитель МИД Белоруссии Руслан Варанков отметил, что заявление Симоняна является ничем иным, как предвыборным популизмом и отчаянной попыткой отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Ранее Симонян сказал, что Армения не должна стать «губернией» и «управляться так, как Белоруссия».

Варанков указал, что в настоящее время уровень бедности в Армении уже превысил отметку в 40%, в республике растет безработица, а целые регионы стагнируют. В подобной ситуации Еревану проще всего назначить «внешнего врага» и упражняться в оскорбительных ярлыках. Представитель белорусского МИД подчеркнул, что Минск самостоятельно определяет формат союзнических отношений с Россией и не нуждается ни в чьих советах. Варанков добавил, что Белоруссия гордится сотрудничеством с Россией.

Стоит отметить, что в настоящее время Армения утратила остатки своего суверенитета. Результаты же так называемого «сбалансированного» прозападного курса официального Еревана наглядны: депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Начиная с 2018 года Ереван последовательно демонтирует те узлы, которые связывали армянское государство с Россией. Правительство Пашиняна избавилось от Карабаха и карабахского клана и полностью отдает Армению под влияние Евросоюза, чтобы стать очередным «форпостом» Запада возле границ России.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +16
    Сегодня, 13:22
    Симонян идиот ,в Белоруссии нет Российских военных баз,в Армении есть.
    кредо
      кредо
      +22
      Сегодня, 13:36
      Белоруссия не только по площади, численности населения и промышленному потенциалу намного больше Армении, но она и разумнее ведёт себя в отношении с более крупными и могущественными странами.

      Армения ни по одному из этих показателей не превосходит Белоруссию, за исключением наверное непомерной спеси и скудоумию местных политиков. Видно опыт соседки на её западных границах ничему армянских политиков не научил.

      Похоже Армении больше по нраву проторённая дорожка ассенизатора Гварамии. fool
      НИКНН
        НИКНН
        +8
        Сегодня, 14:27
        Ему ли что то про Белоруссию говорить, когда Армению называют западный Азербайджан...
        Иши
          Иши
          +2
          Сегодня, 14:47
          Нет Армении, кончилась. Есть Арменистан.
    Alex F._2
      Alex F._2
      +6
      Сегодня, 14:19
      И что такое быть "губернией" Армении Карабах (Арцах) знает - официально сдадут врагу, да ещё всех вокруг обвинят в этом кроме себя. А чтобы губернией России быть - ещё заслужить надо, тут даже сравнения нет с странами-шакалами, прислуживающие кому-угодно "за деньгу малую"
      кредо
        кредо
        +3
        Сегодня, 15:09
        И что такое быть "губернией" Армении Карабах (Арцах) знает - официально сдадут врагу, да ещё всех вокруг обвинят в этом кроме себя...

        То что Пашинян подписал соглашение с бриттами по усилению информационной безопасности было сделано не случайно и именно в преддверии выборов, поскольку обоим сторонам нужен заведомо прогнозируемый результат, и что-то подсказывает по опыту Украины, Молдавии, Венгрии и прочих ЕСовских подстилок что он будет именно таким о чём они договорились.

        А далее? А далее всё будет также как и везде и вскоре мы может быть узнаем, например, о том,что:
        - резня армян в Османской империи произошла по вине русских, так как они (русские) распространили информацию среди турок о том, что армяне на стороне Российской империи хотят открыть второй фронт против турок и создать независимое государства;
        - что 11 армянских батальонов в составе вермахта в годы Второй мировой войны сражались с кровожадными большевиками за независимость Армении и потому достойны вечной славы и почестей;
        - что армянские террористы, взорвавшие бомбу в 1977 году в метро Москвы, не были никакими террористами, а являлись героями и потому им будет присвоено первым звание "Герой Армении",
        - и как вишенка на торте - "СССР высасывал все соки из армян в годы их вынужденного нахождения в оккупации в этот период, а всё благополучие самого СССР было обеспечено на сто процентов за счёт рабского труда армян."

        Методичка то у англосаксов проверенная. hi
        Normann
          Normann
          0
          Сегодня, 16:16
          Жаль, очень жаль. у них есть очень хорошие люди, в принципе как и везде конечно, но.
    Гардамир
      Гардамир
      -1
      Сегодня, 14:33
      Ну кое-что есть и в Белоруссии
      Normann
        Normann
        0
        Сегодня, 16:17
        Это не у нас нет нефти и алмазов - это вы плохо ищете)))
  silberwolf88
    silberwolf88
    +22
    Сегодня, 13:25
    Мелкая провокация армянского шакалья … им бы сейчас полностью запретить выдачу российского гражданства ибо свой недружественный выбор это стадо сделало в пользу соросёнка пашиняна … да и ништяки пора полностью обрезать по самое не могу
    План вывода войск с этой территории по идее уже должна быть в ГШ
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      +6
      Сегодня, 13:28
      Да-да, выводите! Потом они к вам войдут под флагом НАТО!

      Примера Украины показалось мало?
      Русич
        Русич
        -8
        Сегодня, 13:34
        Цитата: Борис Сергеев
        Да-да, выводите! Потом они к вам войдут под флагом НАТО!

        Примера Украины показалось мало?

        А что, украина уже вошла к нам?
        Борис Сергеев
          Борис Сергеев
          +3
          Сегодня, 14:01
          Вы уже про Курскую область не помните? А Херсон чей?
      carpenter
        carpenter
        +4
        Сегодня, 14:14
        Цитата: Борис Сергеев
        Да-да, выводите! Потом они к вам войдут под флагом НАТО!

        Никуда они не пойдут, если уж своих армян не защищали в Карабахе. Да границы нет общей с Арменией.
        Борис Сергеев
          Борис Сергеев
          0
          Сегодня, 16:34
          У молдаван тоже общей границы с РФ нет, но в Курской области они были. Не стройте из себя второго Путина!
          carpenter
            carpenter
            +1
            Сегодня, 16:49
            Цитата: Борис Сергеев
            Не стройте из себя второго Путина!

            Если бы и хотел, но я а речкой живу, не ко мне вопрос.
      commbatant
        commbatant
        0
        Сегодня, 16:55
        Цитата: Борис Сергеев
        Да-да, выводите! Потом они к вам войдут под флагом НАТО!

        Каким образом вывод РФ 102-й ВБ из РА (являющейся по сути "лагерем вооруженных военнопленных") позволит / не позволит НАТО войти в РФ?

        И про какой пример украины вы пишите?
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +7
      Сегодня, 13:44
      В Армению никто же не тычет пальцем и не говорит что она всё больше становится похожа на турецкий Вилайет.Так что Армении надо от Беларуси?Решили кого то жизни поучить?

      Вилайет (османский турецкий: الایت, "провинция"; [vi.laː.jet])
      carpenter
        carpenter
        +9
        Сегодня, 14:19
        Цитата: Sky Strike fighter
        В Армению никто же не тычет пальцем и не говорит что она всё больше становится похожа на турецкий Вилайет.

        Пусть глядят на горы Арарат и помнят, что это были армянские горы, а сейчас турецкие. Через какое то время турки будут смотреть на Арарат из турецкого Еревана.
        alexbor
          alexbor
          +1
          Сегодня, 16:17
          турки в этот раз всех армяшек вырежут
          carpenter
            carpenter
            +1
            Сегодня, 16:47
            Цитата: alexbor
            турки в этот раз всех армяшек вырежут

            Они успеют раньше в Россию смотаются.
      Кмет
        Кмет
        0
        Сегодня, 15:58
        Так их диаспоры в Беларуси достаточно жестко контролируют, как и прочие другие, - вот и недовольны они, не то, что в России - им свобода.. Да и еще, небось, не могут забыть обиду как по поводу ОДКБ им Батька нос платком утер (а Пашинян злопамятен). Все же как на ладони.
    zloybond
      zloybond
      +6
      Сегодня, 13:48
      это точно - шакалы маленькие - но воют громко)
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:01
      Ударим " Армянской весной" по проискам злопыхателей!
      Joker62
        Joker62
        +4
        Сегодня, 14:26
        Цитата: роман66
        Ударим " Армянской весной" по проискам злопыхателей!

        Роман, hi ! Не нужно никаких "весны", особенно армянам. Пусть попробуют вкус гнилой Гейропы и унижение от туроков и азеров. Соросёнок окончательно разрушил собственную страну с потерей суверинетета. Они помнят гтолько еноцид от турков, и то память коротка и нет собственного гордости и уважения.
        роман66
          роман66
          +1
          Сегодня, 15:29
          hi сказал бы - надо! Куда они побегут, когда совсем хреново станет? А у нас - безвиз! И вот нахрена нам это счастье?
    ergh081
      ergh081
      -2
      Сегодня, 14:41
      Вывод войск из восточной Европы в поля и палатки мы уже проходили. Вывод войск из Армении - только за счёт Армении. Нет денег - будем на своих квартирах, начнёте выгонять - применим силу и сменим власть. Примерно, такой д/быть ответ
      Normann
        Normann
        0
        Сегодня, 16:19
        применим силу и сменим власть
        Сколько раз уже это проходили, выразят озабоченность и все.
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +2
    Сегодня, 13:26
    Начиная с 2018 года Ереван последовательно демонтирует те узлы, которые связывали армянское государство с Россией. Правительство Пашиняна избавилось от Карабаха и карабахского клана и полностью отдает Армению под влияние Евросоюза, чтобы стать очередным «форпостом» Запада возле границ России.


    При этом РФ только наблюдает, как на её исторической территории формируется "санитарный кордон". "Геостратегия" налицо!
    Русич
      Русич
      +2
      Сегодня, 13:36
      Цитата: Борис Сергеев
      Начиная с 2018 года Ереван последовательно демонтирует те узлы, которые связывали армянское государство с Россией. Правительство Пашиняна избавилось от Карабаха и карабахского клана и полностью отдает Армению под влияние Евросоюза, чтобы стать очередным «форпостом» Запада возле границ России.


      При этом РФ только наблюдает, как на её исторической территории формируется "санитарный кордон". "Геостратегия" налицо!

      При это РФ наблюдает, как ваш президент седалищем вертит, выбирая нужный стул. Наблюдает и не мешает. А надо мешать, по Вашему?
      Попуас
        Попуас
        +4
        Сегодня, 13:56
        Ну на Украине тоже донаблюдались....результат на лицо hi ...
        carpenter
          carpenter
          +1
          Сегодня, 14:28
          Цитата: Попуас
          Ну на Украине тоже донаблюдались....результат на лицо

          Да это просматривается у всех 13 лимитрофов, образовавшихся после развала страны. И все они думают, что их ждут в Европе, таких "хороших" и без них Европа жить не может. Территории их нужны, а вот ихний пипл не нужен (от слова вообще) , кроме как "пушечное мясо".
      Борис Сергеев
        Борис Сергеев
        -2
        Сегодня, 14:02
        "Ник" смените, "русич"! Пашинян историческую Россию превращает в "антм-Россию".
    Alex F._2
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 14:28
      её исторической территории формируется "санитарный кордон"

      Сказал по-другому, это скорее "антисанитарный кордон"
      Борис Сергеев
        Борис Сергеев
        0
        Сегодня, 16:14
        "Анти-санитарный кордон" будет точно также убивать ваших соседпф,как и "украинские братья".
    Юрась_Беларусь
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 14:31
      Это когда Армения была "исторической территорией" России? До того, как войти в состав Российской империи Армения была территорией Османской империи, Византийской империи, Персидской империи и много ещё каких царств-государств.
      Борис Сергеев
        Борис Сергеев
        0
        Сегодня, 16:15
        До 1991 года. Или вам интересны времена, аогда вы бвли литовсаим княжеством.
  Южноукраинец
    Южноукраинец
    +6
    Сегодня, 13:31
    . Симонян сказал, что Армения не должна стать «губернией» и «управляться так, как Белоруссия».

    Что бы лизнуть Соросу одно место, и заработать пару копеек.
  APASUS
    APASUS
    +16
    Сегодня, 13:31
    Пора наверно армянам собираться домой ,уж слишком много Армении ,последнее время .Пусть дома поднимают страну
    HAM
      HAM
      +13
      Сегодня, 13:45
      Когда началась заварушка с Карабахом собрались кубанские армяне на сход,решать как помогать "родине"...поорали,поорали решили--обязательные флажки Армении на "торпедах" автомобилей,армянская музыка на всю громкость,чтоб все знали...и,-всё! им здесь тепло и не дует....
    Sergej1972
      Sergej1972
      +2
      Сегодня, 14:03
      Значительная, если не большая часть армян РФ не являются выходцами из Армении. Это или живущие уже много поколений в России кубанские, ростовские, московские и т.д. армяне, или беженцы из Азербайджана, или армяне, выехавшие из стран Центральной Азии и других бывших союзных республик СССР. Многие и в Армении то никогда не были и не имеют там родственников.
      carpenter
        carpenter
        +3
        Сегодня, 14:38
        Цитата: Sergej1972
        Значительная, если не большая часть армян РФ не являются выходцами из Армении.

        Это примерно половина армян живущих в России, но вторая половина прибыла уже после развала Союза.
        Sergej1972
          Sergej1972
          0
          Сегодня, 14:45
          И в этой второй половине многие не из Армении приехали.
    3. Комментарий был удален.
    carpenter
      carpenter
      +2
      Сегодня, 14:33
      Цитата: APASUS
      Пора наверно армянам собираться домой ,уж слишком много Армении ,последнее время .

      Почитай 3 миллиона живут в России и из них почти что половина нелегально. И столько же проживает в Армении. Пора вернуть их домой, пусть строят красивую, богатую Армению в составе Евросоюза ( а может и в составе Турции ).
    Normann
      Normann
      0
      Сегодня, 16:22
      Чет в РБ крайне редко вижу гостей с несколько специфическим носом, может из-за приграничного города, или просто им здесь делать нечего.
  senima56
    senima56
    +3
    Сегодня, 13:37
    "Армения не должна стать «губернией» и «управляться так, как Белоруссия»..." lol Всё равно станет "губернией", только управляться будет, как Украина из Брюсселя! fool hi
    HAM
      HAM
      +2
      Сегодня, 13:56
      Скорее турецкой провинцией.........
      carpenter
        carpenter
        +2
        Сегодня, 14:46
        Цитата: HAM
        Скорее турецкой провинцией...

        Что то мне подсказывает, что это будет турецкий Erevani Bölgesi.
    Tagan
      Tagan
      0
      Сегодня, 14:37
      Всё равно станет "губернией", только управляться будет, как Украина из Брюсселя!

      Скорее колонией. Статус губернии несоизмеримо выше, до которого Армении с её закидонами никак не дорости.
  ВохаАхов
    ВохаАхов
    +10
    Сегодня, 13:37
    Лучше быть Российской губернией, чем европейской прокладкой, которую после употребления просто выбросят.
  noWAR
    noWAR
    +4
    Сегодня, 13:45
    Кругом гниды! Как жить честному адекватному человеку, рождённому в СССР и любящему как Родину его и его славную историю? Мрак и закат человечества всё ближе..
  Sergey39
    Sergey39
    +1
    Сегодня, 14:03
    «Хаесовцы», продолжают наступать на «политические грабли». Им мало того, что из-за их глупых и не дальновидных действий в 1918-1920 г., приведших к потери большой площади своей страны, вплоть до потери горы Арарат. Они плотно сели в эту « колею», посмотрим куда их заведет соросятник.
  tralflot1832
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 14:07
    Цитата: APASUS
    Пора наверно армянам собираться домой ,уж слишком много Армении ,последнее время .Пусть дома поднимают страну

    Вас познакомить с Сочинскими Армянами из Вагнера?Вы пытаетесь попасть под статью ,разжигая межнациональную рознь .Вас свозить на новое Сочинские кладбище и вы там эти слова сможете повторить ?
    tihonmarine
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 16:54
      Цитата: tralflot1832
      Вас свозить на новое Сочинские кладбище и вы там эти слова сможете повторить ?

      Вижу злых минусаторов, чем они отличаются от селюков ?
  Копчёный
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 14:07
    ""Варанков указал, что в настоящее время уровень бедности в Армении уже превысил отметку в 40%, в республике растет безработица, а целые регионы стагнируют. В подобной ситуации Еревану проще всего назначить «внешнего врага» и упражняться в оскорбительных ярлыках.""

    Нет. В такой ситуации из страны выдавливается лишнее население на которое нет ресурсов, куда либо к соседям, в мир, а остаются правящий класс и часть населения обслуживающее их. Классика жанра. Дай возможность армянскому населению разлететься навсегда по миру без затрат и проблем, там никого не останется. Уж тем более рисовать для населения врага из России, типа выращивать Украину 2, ну это смешно. Они вот вот недавно своих сдали и дальше ложаться под турко-азеров.
  carpenter
    carpenter
    +1
    Сегодня, 14:09
    Стоит отметить, что в настоящее время Армения утратила остатки своего суверенитета.

    Оппозиционные силы обвиняют Пашиняна и его соратников в создании для международного сообщества «ложного демократического имиджа» — и это в то время, когда суды и правоохранительные органы Армении все активнее используются против политических оппонентов власти и духовенства.

    Политики настаивали на проведении официальных встреч участников саммита ЕПС с представителями оппозиции, независимого гражданского общества и руководства Армянской апостольской церкви. По мнению авторов письма, игнорирование этих требований поставило бы под сомнение приверженность Европы заявляемым демократическим ценностям».
  helilelik
    helilelik
    0
    Сегодня, 14:12
    Армяне прям всех друзей решили растерять за один день.
    KukuRuzvelt
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 14:24
      вместо этого получат господ...
  MIV040923
    MIV040923
    +1
    Сегодня, 14:13
    Долго ж Пашинян "ходил среди скал". Вот наконец-то нашёл, что искал.
  Ринат_Лутфуллин
    Ринат_Лутфуллин
    +1
    Сегодня, 14:25
    Белоруссию позвали на сходку в Армении. Странно.
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:13
    Симонян сказал, что Армения не должна стать «губернией» и «управляться так, как Белоруссия»
    Армения скоро будет управляться Турцией и Азербайджаном
  commbatant
    commbatant
    +1
    Сегодня, 16:45
    Начиная с 2018 года Ереван последовательно демонтирует те узлы, которые связывали армянское государство с Россией. Правительство Пашиняна избавилось от Карабаха и карабахского клана и полностью отдает Армению под влияние Евросоюза, чтобы стать очередным «форпостом» Запада возле границ России.

    РА вправе определять свою внешнюю и внутреннюю политику, в т.ч. с кем дружить с РФ или ЕСу...

    Тут вопрос скорее к нашему МИДу и в целом к Правительству вы господа на кого работаете? И почему российские налогоплательщики должны оплачивать своими налогами "праздник жизни" для армяшек?