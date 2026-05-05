В Чебоксарах после атаки БПЛА в ПВР разместили около 700 человек

В ночь на 5 мая украинские беспилотники атаковали Чебоксары и пригород. По последним данным, есть погибшие. СКР факт удара подтвердил. В городе повреждены в том числе многоквартирные дома, которые никакого отношения к военной логистике не имеют. Давно знакомый почерк киевского режима.

Власти развернули пункты временного размещения (ПВР). На базе школ организованы штабы, горячее питание. Сейчас там размещены 700 человек, но вряд ли этим дело ограничится. Также заявлено о 12 пострадавших и о погибших, но количество последних официально не уточняется.

В городе был приостановлен общественный транспорт, перекрыты улицы, введена «дистанционка» в школах. Родителям рекомендовано не водить детей в сады. Часть улиц перекрыли для движения автотранспорта. Режим беспилотной опасности затормозил жизнь почти 500-тысячного города.

Тем не менее, решить часть проблем удалось. Власти заявили:

Движение общественного транспорта в Чебоксарах восстановлено! Все маршруты выходят на линию и будут следовать согласно установленному расписанию.

Что характерно, атака не была одиночной. Сначала налет ночью, затем – повторные удары утром. Противник явно пытался добить логистику экстренных служб и посеять панику. Но в Чувашии оперативно развернули штаб. Ситуацию взял под контроль лично прокурор республики.
  Олег Шустов
    +6
    Сегодня, 14:40
    И сколько же будем терпеть. Пора уже пора.....
    ИВЗ
      0
      Сегодня, 15:15
      Я вот не могу понять к чему и зачем нас так упорно подталкивают. Ведь коню понятно что власти РФ не смогут, ну просто не смогут слить СВО из-за подобных акций, иначе им гаплык и так уже из каждого утюга их матюгают за нерешительность требуя отнюдь не прекращения войны, а действий обеспечивающих отмщения и победу в итоге. Но на что рассчитывают наши враги? Переворотами и революциями мы уже научены лучше чем кто либо - не надо. Непонятно в общем.
      spektr9
        +1
        Сегодня, 16:23
        Но на что рассчитывают наши враги?

        Ввести свои войска и взять РФ, пока гарант новые линии рисует, а его охранители о невозможности революции поют ...
    alexbor
      +1
      Сегодня, 15:50
      Пора уже пора

      дедушка не слышит или боится чего-то
  дрозд68
    +4
    Сегодня, 14:44
    Очередная дыра в обороне.надуют щеки и погразят пальцем.когда уже старперов мо отправят повально в отпуск бессрочный и поставят на их место живых(свежих и молодых) командиров????
    Копчёный
      -3
      Сегодня, 15:01
      Этого мало. К живым молодым свежим командирам нужна поддержка граждан из комментов ресурсов. Они знают как надо мощно ответить по критической или нет инфраструктуре, фабрикам заводам пароходам, ядерным ударом по мостам, портам и странам наты, от чего противная сторона одумается и враг бежит, бежит бежит бежит! ПобЪеда! Шампанское, ордена.
  Ptt
    +11
    Сегодня, 14:47
    Даже и комментировать уже не хочется. Сочувствую людям размещенным в ПВР.
    ВВП с семьёй разместить бы в этом пункте, для понимания ситуации, а то где то витает.
    И никому не понятно- где!
    Десница ока
      +1
      Сегодня, 15:56
      Да нигде он не летает.., все он видит и понимает.., правильно... Просто не созрел еще до принятия категоричного, смелого, обнуляющего весь энтузиазм запада повоевать с нами по их сценарию, - единственно правильного решения....
      В его положении, только одна мудрость сейчас актуальна - " делай что должно и будь что будет"... И, соглашусь со всеми кто считает, что дальше в том сценарии, которому так упорно и тупо следуем, навязанному нам коллективным западом, следовать никак нельзя. Будет только хуже и хуже.., и последствия по нарастающей... Медлить тоже уже нельзя, ибо возможно и так, поздно уже(((.
  Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 14:50
    Почему лично прокурор? А где мэр, где глава Чувашии? У них все нити управления. И медицина и пожарные и строители, тот же общественный транспорт. Прокуратура может только зафиксировать преступления Киевского режима.
  Kamarada
    +4
    Сегодня, 14:53
    Весь этот ужас и бардак будет продолжатся . Пока не будут нанесены удары по критическим местами в бандерстане и дальше на запад. Лондон , жешув, рамштайн. А пока русские из Украине и русские из России убивают друг друга и разрушают собственные экономики и инфраструктуру ,сатанисты хлопают в ладоши и поливают бензина в костёр . И это уже понятно всем . Кроме рукамиводителей нанюхавшимся душка анкорижейи Стамбулов.
  HaByxoDaBHocep
    +1
    Сегодня, 14:55
    Скоро уже в Сибирь полетит, такими темпами и до ядерки дойдет, или Французы, или Англичашки им отвалят пару боеголовок
    Копчёный
      +2
      Сегодня, 15:05
      Прилетать будет везде, но до ядерки не дойдёт. Смысла нет выжигать рынок сбыта или загрязнять месторождения нужных ресурсов. Активы хозяев средств производства будут терпеть ущерб, деградацию экономики страны в целом, а дальше как карта ляжет, их интересов. Про ентот "трансфер власти", всё больше разговоров.
  alexoff
    +5
    Сегодня, 14:55
    Я слышал на балансе министерств и администрации президента есть куча санаториев. Может там можно размещать людей? Даже в том дворце? Хотя не, бред какой-то несу...
    alexbor
      0
      Сегодня, 15:48
      балансе министерств и администрации президента есть куча санаториев

      так это не для холопов...
  ЖЭК-Водогрей
    +2
    Сегодня, 14:56
    Минобороны сказало, что ответка по центру Киева будет только за москвичей, так что остальные потерпят налеты дронов из Украинской ССР в очередную годовщину победы в ПВРах.
    Normann
      +1
      Сегодня, 16:30
      Вы не понимаете, Москва и РФ - разные, даже не субъекты, а страны.
  Десница ока
    +1
    Сегодня, 15:04
    Очередное вопиющее преступление укро-нацистов... Бьют спецом по гражданским объектам.., невинных людей убивают с радостью. Это еще одно свидетельство того, что даже часть бандеровско-нацистской верхушки современной укры - нельзя оставлять безнаказанной, недобитой.., как в свое время оставили недобитыми их идейных и прямых предков - бандеровцев.
  Schneeberg
    +3
    Сегодня, 15:12
    Власти развернули пункты временного размещения (ПВР)
    Прямо как во время Великой Отечественной
  Ella34
    0
    Сегодня, 16:52
    Пока не прилетит по параду , ответки не ждите! Так что ждём! Но Зеля уже струсил.