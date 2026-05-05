В Чебоксарах после атаки БПЛА в ПВР разместили около 700 человек
В ночь на 5 мая украинские беспилотники атаковали Чебоксары и пригород. По последним данным, есть погибшие. СКР факт удара подтвердил. В городе повреждены в том числе многоквартирные дома, которые никакого отношения к военной логистике не имеют. Давно знакомый почерк киевского режима.
Власти развернули пункты временного размещения (ПВР). На базе школ организованы штабы, горячее питание. Сейчас там размещены 700 человек, но вряд ли этим дело ограничится. Также заявлено о 12 пострадавших и о погибших, но количество последних официально не уточняется.
В городе был приостановлен общественный транспорт, перекрыты улицы, введена «дистанционка» в школах. Родителям рекомендовано не водить детей в сады. Часть улиц перекрыли для движения автотранспорта. Режим беспилотной опасности затормозил жизнь почти 500-тысячного города.
Тем не менее, решить часть проблем удалось. Власти заявили:
Движение общественного транспорта в Чебоксарах восстановлено! Все маршруты выходят на линию и будут следовать согласно установленному расписанию.
Что характерно, атака не была одиночной. Сначала налет ночью, затем – повторные удары утром. Противник явно пытался добить логистику экстренных служб и посеять панику. Но в Чувашии оперативно развернули штаб. Ситуацию взял под контроль лично прокурор республики.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Фонд Карнеги»
