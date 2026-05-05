Украинские пограничники открыли огонь по пытавшимся сбежать на лодке согражданам

Украинские ресурсы сообщают об инциденте, когда военнослужащие погранслужбы ВСУ открыли огонь по согражданам, предпринявшим отчаянную попытку сбежать на лодке из концлагеря, в который превратил свою страну Зеленский.

Сообщается, что примерно в 20 морских милях от побережья Черноморска в Одесской области в ходе патрулирования пограничники обнаружили надувную лодку с двумя гражданскими, которые направлялись в сторону Румынии. После того, как беглецы отказались подчиниться требованиям об остановке, по ним был открыт огонь. В результате 33-летний мужчина, как оказалось, ранее дезертировавший из ВСУ, получил огнестрельные ранения правого бедра и левой голени. Пойманные при попытке побега мужчины задержаны и, вероятнее всего, в скором времени пополнят ряды ВСУ.

С наступлением весенне-летнего сезона количество беглецов, любыми путями пытающихся покинуть подконтрольные Киеву территории, стремительно растет. Отмечается, что участились случаи побегов через приграничные реки с использованием подводных скутеров, попытки перейти границу через горы, леса и болота. В попытках пресечь подобные попытки киевский режим ввел законодательный запрет мужчинам мобилизационного возраста без уважительной причины посещать приграничные территории. Однако эти меры не останавливают мужчин, любыми возможными путями пытающихся покинуть территорию Украины. Ежедневно сотни мужчин различными путями переходят границу, чтобы никогда не возвращаться в недружественную для собственных граждан страну.
  topol717
    topol717
    Сегодня, 14:28
    20 морских миль от берега это уже нейтральные воды. Там по идее законы Укры уже не действуют. Этим ребятам самое время обращаться в гЕйропейский суд по правам человека.
    solar
      solar
      Сегодня, 14:39
      20 миль не от берега, а от Черноморска, судя по тексту статьи.
      От Черноморска до румынской границы еще 100 км. Странный они выбрали путь.
  Ирек
    Ирек
    Сегодня, 14:30
    Сейчас вода тёплая , хахлам надо вплавь выбираться из бандэровского рая.
    Tagan
      Tagan
      Сегодня, 14:45
      Не факт. Не знаю, как в Одессе, но в Крыму на днях было совсем свежо, в воде, тем более.)) В горах даже снег выпал.
  ОлегEKB
    ОлегEKB
    Сегодня, 14:36
    получил огнестрельные ранения правого бедра и левой голени

    в скором времени пополнят ряды ВСУ.

    один то точно еще не скоро, месяца 3-4 еще погуляет
  Alex F._2
    Alex F._2
    Сегодня, 14:50
    На фото "Морський охоронець" lol
    Это бесчеловечно по отношению к ухилянтам - они и так в море, и как такое название увидят - трудно не захлебнуться от приступа смеха
  Schneeberg
    Schneeberg
    Сегодня, 15:18
    Пойманные при попытке побега мужчины задержаны и, вероятнее всего, в скором времени пополнят ряды ВСУ.
    Воевать будут в наручниках? wink
    Ропот 55
      Ропот 55
      Сегодня, 15:22
      Schneeberg hi нет воевать будут со свободными руками и к сожалению с остервенением,местами находчиво и до последнего.
  Дядя Сэм_2
    Дядя Сэм_2
    Сегодня, 16:43
    Ежедневно сотни мужчин различными путями переходят границу, чтобы никогда не возвращаться в недружественную для собственных граждан страну.
    "Кастрюлеголовые нерабы" тайно покидают "самую свободную страну", чтобы не сдохнуть на фронте, или чтобы ВЦКашники не забили до смерти в военкомате? Я правильно понял? recourse