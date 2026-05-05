Украинские ресурсы сообщают об инциденте, когда военнослужащие погранслужбы ВСУ открыли огонь по согражданам, предпринявшим отчаянную попытку сбежать на лодке из концлагеря, в который превратил свою страну Зеленский.Сообщается, что примерно в 20 морских милях от побережья Черноморска в Одесской области в ходе патрулирования пограничники обнаружили надувную лодку с двумя гражданскими, которые направлялись в сторону Румынии. После того, как беглецы отказались подчиниться требованиям об остановке, по ним был открыт огонь. В результате 33-летний мужчина, как оказалось, ранее дезертировавший из ВСУ, получил огнестрельные ранения правого бедра и левой голени. Пойманные при попытке побега мужчины задержаны и, вероятнее всего, в скором времени пополнят ряды ВСУ.С наступлением весенне-летнего сезона количество беглецов, любыми путями пытающихся покинуть подконтрольные Киеву территории, стремительно растет. Отмечается, что участились случаи побегов через приграничные реки с использованием подводных скутеров, попытки перейти границу через горы, леса и болота. В попытках пресечь подобные попытки киевский режим ввел законодательный запрет мужчинам мобилизационного возраста без уважительной причины посещать приграничные территории. Однако эти меры не останавливают мужчин, любыми возможными путями пытающихся покинуть территорию Украины. Ежедневно сотни мужчин различными путями переходят границу, чтобы никогда не возвращаться в недружественную для собственных граждан страну.

