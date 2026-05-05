Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела очередной пакет антироссийских санкций. Под раздачу попало 35 физических лиц и организаций. Причем в ход пошли сразу две программы: стандартная антироссийская и, внимание, «глобальный режим против нелегальной миграции».Среди новых «персон нон грата» для британского МИДа – граждане России, Белоруссии, Франции и даже Камеруна. В списке значатся в том числе сотрудники программы «Алабуга Старт». Она позволяет молодым девушкам построить карьеру в ОЭЗ (особых экономических зонах). Активы всех попавших под санкции в Соединенном Королевстве заморозят.Под ограничения попали и компании из Китая, Гонконга, Таиланда, Камеруна. Туда же – питерская фирма «Элтех» и челябинское ООО «СНК-Трейд». Гражданам Великобритании теперь запрещено вести с ними дела. Впрочем, европейский бизнес, как показывает практика с российской рыбой, эти запреты обходит весьма успешно.Куда интереснее другое. Лондон расширил санкции и против «нелегальной миграции», подтянув туда наших соотечественников. Их подозревают в вербовке иностранцев. Москва введенные санкции считает незаконными.Напомним: последнее крупное расширение санкций Британия провела в конце февраля, в годовщину начала СВО. Тогда под ограничения попали 300 пунктов, включая 50 морских судов и девять российских банков.

