Великобритания ввела новые санкции против России

2 267 27
Великобритания ввела новые санкции против России


Великобритания ввела очередной пакет антироссийских санкций. Под раздачу попало 35 физических лиц и организаций. Причем в ход пошли сразу две программы: стандартная антироссийская и, внимание, «глобальный режим против нелегальной миграции».

Среди новых «персон нон грата» для британского МИДа – граждане России, Белоруссии, Франции и даже Камеруна. В списке значатся в том числе сотрудники программы «Алабуга Старт». Она позволяет молодым девушкам построить карьеру в ОЭЗ (особых экономических зонах). Активы всех попавших под санкции в Соединенном Королевстве заморозят.

Под ограничения попали и компании из Китая, Гонконга, Таиланда, Камеруна. Туда же – питерская фирма «Элтех» и челябинское ООО «СНК-Трейд». Гражданам Великобритании теперь запрещено вести с ними дела. Впрочем, европейский бизнес, как показывает практика с российской рыбой, эти запреты обходит весьма успешно.

Куда интереснее другое. Лондон расширил санкции и против «нелегальной миграции», подтянув туда наших соотечественников. Их подозревают в вербовке иностранцев. Москва введенные санкции считает незаконными.

Напомним: последнее крупное расширение санкций Британия провела в конце февраля, в годовщину начала СВО. Тогда под ограничения попали 300 пунктов, включая 50 морских судов и девять российских банков.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +3
    Сегодня, 14:42
    .Активы всех попавших под санкции в Соединенном Королевстве заморозят.


    . Под ограничения попали и компании из Китая, Гонконга, Таиланда, Камеруна. Туда же – питерская фирма «Элтех» и челябинское ООО «СНК-Трейд». Гражданам Великобритании теперь запрещено вести с ними дела.


    Неужели после санкций 2022 года есть ещё чудаки,держащие свои активы в Великобритании?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 14:51
      Цитата: Sky Strike fighter
      Неужели после санкций 2022 года есть ещё чудаки,держащие свои активы в Великобритании?

      Те кто работает на Британию и лижет ей зад, всегда найдутся, но это не простые люди, а те кто обворовывает Россию.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 16:46
        carpenter
        Те кто работает на Британию и лижет ей зад, всегда найдутся

        За примером далеко ходить не надо. Вот г-н М. Пашинян нашелся. А Великобританию нам стоит рассматривать только в перекрестии прицела и не более.
    2. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      -1
      Сегодня, 16:14
      Цитата: Sky Strike fighter
      Неужели после санкций 2022 года есть ещё чудаки,держащие свои активы в Великобритании?

      Конечно.
      Наши оборотни. Ежели копнуть, то и сейчас держат.
      Просто пройдитесь: детишки/внуки/образование в Англии/члены правительства/сф/думы/росгвардии/отпрыски (или отрыжки) семьи ельцынв-дьяченко-окуловых, тютиных
      И из других стран доминионов и прочих Индий/Пакистанов (зачем им рупии бумажные)?
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 16:53
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 14:42
      Неужели после санкций 2022 года есть ещё чудаки,держащие свои активы в Великобритании?

      hi Почему бы не отозвать посла и сотрудников посольства РФ для консультаций на родину, устали небось, пусть отдохнут от гадящих мелко бритов.
      А все вопросы решать через нейтральное или дружественное посольство по примеру взаимоотношений с Грузией, входящих в компетенцию Швейцарии.
  2. zloybond Звание
    zloybond
    +1
    Сегодня, 14:44
    А какие действительно серьезные санкции ввела в отношение мелкобритов Россия???? И не в ответ, а инициативно, показательно, чтобы больно было????
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 14:47
      А у нас разве есть товарооборот с Великобританией,чтобы что то запретить можно было покупать или продавать ,быть может британская элита держит свои счета в Сбербанке,чтобы их можно было арестовать?
      1. topol717 Звание
        topol717
        +2
        Сегодня, 14:52
        Цитата: Sky Strike fighter
        А у нас разве есть товарооборот с Великобританией,чтобы что то запретить можно было покупать или продавать
        Вы не поверите но лондонская товарная биржа, для заключения контрактов на ней, требует наличие товаров на своих сладах. И все наши производители там эти товары держали. Для наших гениев ввести запрет на работу с этими биржами очень сложно. ума не хватает. А там есть еще такая же ньюрская биржа.
        1. Курильщик Звание
          Курильщик
          0
          Сегодня, 14:57
          Цитата: topol717
          Для наших гениев ввести запрет на работу с этими биржами очень сложно. ума не хватает.

          У нас не известно кому принадлежит 10% ЦБ РФ... нет данных на эти 10%, но подчиняется ЦБ РФ может только рекомендациям МВФ...
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 16:09
            У нас не известно кому принадлежит 10% ЦБ РФ... нет данных на эти 10%
            Зачем писать фигню? ЦБ РФ не ООО и не АО. вот тут все расписано https://www.cbr.ru/about_br/bankstatus/ и не надо слушать левых блохеров которым важны не правда а рейтинги и показы.
            Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью, при этом Банк России наделен имущественной и финансовой самостоятельностью.
            Нет там никаких процентов.
            И еще оттуда же
            В своей деятельности Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (далее — Государственная Дума), которая назначает на должность и освобождает от должности Председателя Банка России (по представлению Президента Российской Федерации) и членов Совета директоров Банка России (по представлению Председателя Банка России, согласованному с Президентом Российской Федерации);
      2. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        0
        Сегодня, 16:21
        Цитата: Sky Strike fighter
        А у нас разве есть товарооборот с Великобританией,чтобы что то запретить можно было покупать или продавать

        Конечно, пусть и не много (под 180 млн £/год):
        Нефтепродукты,драгоценные камни и металлы (никель, палладий), удобрения, древесина.
        С 2026 англичане ввели декларацию ENS, предположу оборот уменьшится
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 14:55
      Нет блин.В 2024 году товарооборот ещё был.
      По данным Trading Economics, в 2024 году объём импорта товаров из Великобритании в Россию составил 718 млн долларов, что на 12% меньше, чем в предыдущем году (814 млн долларов). Основу британского экспорта в Россию составляют фармацевтическая продукция, органические химические вещества, чистящие средства, табак и напитки, продукты питания. 

      Экспорт товаров из России в Великобританию в 2024 году составил 470,65 млн долларов, что на 33% больше, чем в предыдущем году (353 млн долларов). Среди официально поставляемых Россией в Великобританию товаров: жемчуг, драгоценные камни и металлы, монеты, азотные и калийные удобрения для сельского хозяйства, рыба и морепродукты, металлы и изделия из них, металлокерамика, самолёты, космические аппараты и другие. 

      Товарооборот между Россией и Великобританией в 2024 году оставался низким из-за санкций, логистических барьеров и переориентации РФ на азиатские рынки. 
    3. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      -2
      Сегодня, 14:59
      Оборота с саксами у нас практически ноль, особо патриотичные так и пихают нашу рыбу, но их не трогают.... Можно конечно обязать наших уборщиц мыть полы тряпками ввиде английского флага и поржать над их бормотанием! Пусть та ботва дриснувшая на остров расстраивается всесте с Чичей-эсквайром... laughing
    4. Woroshilow Звание
      Woroshilow
      -1
      Сегодня, 15:05
      19.01.2024г. Москва расторгает соглашение с Лондоном от 1956 года, в рамках которого британским рыболовным судам разрешался промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кроме того, судам под британским флагом позволялось свободно плавать и становиться на якорь в этих российских водах.
      Как поясняется в сопроводительных и пояснительных документах к правительственному решению, необходимость денонсации документа продиктована тем, что в марте 2022 года Великобритания прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, а затем ввела, по сути, запретительный тариф в 35% на ввоз некоторых товаров из РФ. Решение российской стороны о разрыве соглашения вызвало панику в британских СМИ. «Одно из любимых блюд британцев — “фиш-энд-чипс” (рыба с картошкой) оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации соглашения.
      1. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        -1
        Сегодня, 16:23
        Ключевое тут в
        Цитата: Woroshilow
        19.01.2024г. Москва расторгает

        То ли глупые, то ли предатели (в Москве)
    5. Woroshilow Звание
      Woroshilow
      0
      Сегодня, 15:09
      Тут полный список, но это больше политические а не экономические ответные ограничения https://tass.ru/info/24832141
    6. Сергей Дымский Звание
      Сергей Дымский
      0
      Сегодня, 15:50
      Ввести санкции за введение санкций. Наказание для тех кто вводит и исполняет санкции, на физ. лиц уголовное, статья включает возмещение ущерба и конфискацию. Для юр. лиц и государств - возмещение ущерба и конфискация их имущества, в т. ч. по всему миру, включая арест судов.
    7. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 16:53
      Межбанковские переводы в английских фунтах запретить в международных расчетах.
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    -1
    Сегодня, 14:45
    Санкции самых разных стран это навсегда))) … ну вот тренд понимаешь-ли такой … пора забить на них и заниматься исключительно своей политикой купируя островным скоттам их гешефты а это прежде всего морской трафик (ключевые узлы под контролем) … страхование и морские перевозки … если создать и развивать параллельную структуру … это будет эффективно … а так британка всё своё существование на планете прям источник проблем
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:47
    После угроз Стармера в конце марта через терводы и экономическую зону Англии прошло более 90 танкеров с Российской нефтью .Газовозы не считали - они идут как по рельсам ,иногда даже через Ирландское море . wassat
    1. Кот28.Ру. Звание
      Кот28.Ру.
      -2
      Сегодня, 15:21
      Война войной,а обед по расписанию.В общем и понятно,что это деньги в наш бюджет,но кормить врага-такое себе.
  5. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 14:49
    Лондон расширил санкции и против «нелегальной миграции», подтянув туда наших соотечественников. Их подозревают в вербовке иностранцев.

    Интересно, а на мультик "Маша и Медведь" существуют санкции? Ведь они могут агитировать англов к чему-то хорошему, а то глядишь и мигрировать будут. Наверно санкции против своих же потенциальных мигрантов заведомо введены для устрашения.
    1. Woroshilow Звание
      Woroshilow
      0
      Сегодня, 15:29
      Интересно, а на мультик "Маша и Медведь" существуют санкции?

      В Украине запретили, в других странах вроде нет.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:55
    На своей территории они могут... если им так неймется.
    А вот в других местах, это только с согласия или по инициативе тех, кто рулит, в тех самых местах...
    В общем, ничего нового, англичанка гадит, как всегда. soldier
  7. Кот28.Ру. Звание
    Кот28.Ру.
    0
    Сегодня, 15:18
    В общем,пофигу,у меня в Британии ничего нет,а тем,у кого есть,давно было сказано,чтобы забирали своё "честно нажитое",пока не отобрали.Интересно,а дочь Пескова под санкции попадает хоть какие?Или же его отчего то прощают?В Кремле он представитель не только Путина,как и Чубайс?
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:19
    Великобритания ввела новые санкции против России
    Это уже даже как-то и не смешно wink
  9. alexbor Звание
    alexbor
    -1
    Сегодня, 16:05
    Москва введенные санкции считает незаконными

    только эти, а остальные законные?