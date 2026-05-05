Группировка «Рассвет»: преимущества и недостатки «российского Starlink»

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» была основана в 2020 году с целью создания низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной широкополосной передачи данных. Первые 16 спутников целевой группировки связи «Рассвет», которые в Сети называют «российским Starlink», были успешно выведены на орбиту 23 марта. С них началось формирование национальной спутниковой системы.Начало коммерческой эксплуатации сервиса «Рассвет» запланировано на 2027 год. К этому времени количество спутников планируется довести до 250 с последующим увеличением группировки до 900 аппаратов. Год назад глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отметил, что система «Рассвет» войдёт в доработанный национальный проект, посвященный космосу.Разбираемся, действительно ли отечественные спутники могут составить конкуренцию разработкам Илона Маска.Система «Рассвет» — это низкоорбитальная спутниковая группировка, целью которой является обеспечение широкополосного доступа в интернет со скоростью до 1 Гбит в секунду на абонентский терминал. При этом отечественный аналог Starlink работает на низкой околоземной орбите (НОО) высотой 800 километров. Спутники компании SpaceX используют орбиту от 350 до 550 километров. Увеличенная высота НОО «Рассвета» расширяет зону покрытия одного аппарата, что позволяет запускать меньшее количество спутников в сравнении со «Старлинком».Масса спутника у «Рассвета» составляет около 80 кг, в то время как у Starlink — до 800 кг. Это означает, что, скажем так, производительность одного аппарата Starlink примерно в 10 раз выше - исключительно по полезной нагрузке оборудование, если считать, что оно «одинаковое».Для «Рассвета» лазерная межспутниковая связь изначально была заложена как ключевая технология, в то время как Starlink внедряет ее постепенно.Протокол передачи данных: «Рассвет» использует открытый стандарт 5G NTN, который позволяет интегрировать спутниковый канал в единую экосистему с наземными вышками 5G, делая сеть «прозрачной» для конечного пользователя. При этом «Рассвет» не является копией Starlink, а представляет собой следующий этап эволюции этой технологии.Для своей группировки «Бюро 1440» выбрало орбиту, близкую к полярной, с наклонением 81,4 градуса. То есть спутники пролетают практически точно с юга на север и охватывают всю территорию России. Устойчивый сигнал будет и в Крыму, и на Чукотке, и у полярников.При этом Илон Маск старается обеспечить связью наиболее густонаселенные территории. Поэтому севернее Брянска, Самары, Барнаула пролетает очень мало аппаратов Starlink.Есть, к примеру, удаленная деревня в Сибири или на Крайнем Севере, куда оптоволоконные сети никто никогда не протягивал из-за дороговизны. В таком месте оператор сотовой связи может установить вышку с обычным оборудованием стандарта LTE и подключить ее к терминалу от «Бюро 1440». У людей просто появится мобильный интернет там, где его никогда не было. Они могут вообще никогда не узнать, что используют современную спутниковую связь.В числе первых клиентов компании «Бюро 1440» назывались Ненецкий АО, РЖД и «Аэрофлот». Они установят терминалы на своих поездах и самолетах и будут раздавать пассажирам интернет через Wi-Fi.Терминалы «Бюро 1440» полностью соответствуют актуальному решению Государственной комиссии по радиочастотам о работе ESIM-терминалов (передвижного пользовательского оборудования). Для подключения к высокоскоростному спутниковому интернету «Рассвет» пользователям не потребуется дополнительная регистрация оборудования и оформление документов. При смене локации оборудования дополнительных настроек также не потребуется.Другие технические отличия обусловлены тем, что Starlink начал развиваться раньше, имеет больше 10 млн клиентов и финансовую поддержку Маска. Поэтому SpaceX уже на спутниках Starlink внедряет прямую связь не со специальными терминалами, а с обычными смартфонами. В этом плане «Бюро 1440» сейчас ближе к SpaceX образца 2019 года.