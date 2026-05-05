Иран задержал пять судов с 200 тысячами литров контрабандного топлива
В иранской провинции Хузестан пограничники провели показательную операцию. Задержаны пять кораблей, на которых обнаружили около 200 тысяч литров контрабандного топлива. Товар пытались увести морскими маршрутами для продажи посредникам в странах Персидского залива.
В ходе одной из операций нашли четыре судна. На них – 130 тысяч литров дизеля. В районе Махшехр в рамках второго рейда задержали еще один корабль. Дополнительно – плюс 68 тысяч литров топлива. Всего по итогам двух операций арестованы восемь человек. Изъятое и задержанные переданы органам для дальнейшего разбирательства.
Что показательно, Тегеран действует без оглядки на «глобальный порядок». Пока западные флоты обсуждают право прохода через Ормузский пролив и пишут друг на друга меморандумы, иранцы просто берут и перекрывают каналы. Контрабанда есть контрабанда.
Особый колорит этой истории придают недавние события в том же регионе. Ранее два американских эсминца – USS Truxtun и USS Mason – попали под обстрел во время прохода через Ормузский пролив. В США сообщили, что корабли от заградительного огня не пострадали. Тегеран использовал для обстрела небольшие катера, ракеты и беспилотники.
