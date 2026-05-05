Иран задержал пять судов с 200 тысячами литров контрабандного топлива

1 372 6
Иран задержал пять судов с 200 тысячами литров контрабандного топлива


В иранской провинции Хузестан пограничники провели показательную операцию. Задержаны пять кораблей, на которых обнаружили около 200 тысяч литров контрабандного топлива. Товар пытались увести морскими маршрутами для продажи посредникам в странах Персидского залива.



В ходе одной из операций нашли четыре судна. На них – 130 тысяч литров дизеля. В районе Махшехр в рамках второго рейда задержали еще один корабль. Дополнительно – плюс 68 тысяч литров топлива. Всего по итогам двух операций арестованы восемь человек. Изъятое и задержанные переданы органам для дальнейшего разбирательства.

Что показательно, Тегеран действует без оглядки на «глобальный порядок». Пока западные флоты обсуждают право прохода через Ормузский пролив и пишут друг на друга меморандумы, иранцы просто берут и перекрывают каналы. Контрабанда есть контрабанда.

Особый колорит этой истории придают недавние события в том же регионе. Ранее два американских эсминца – USS Truxtun и USS Mason – попали под обстрел во время прохода через Ормузский пролив. В США сообщили, что корабли от заградительного огня не пострадали. Тегеран использовал для обстрела небольшие катера, ракеты и беспилотники.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 15:00
    корабли от заградительного огня не пострадали.
    Правда фановая система чуть не вышла из строя от перегрузки laughing
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 15:02
      Да и прачечные теперь будут загружены сверх нормы.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:46
    200 000 литров = меньше 200 тонн - да на 4 судна .Незабываем самое дешёвое топливо - Ливия ,Иран,Венесуэла и вроде Ирак .У них цена в центах за литр.Они или своих ловят или иракцев. laughingВсегда ржу над литрами .
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 15:46
    Имеет полное право ибо договоренностей (и не по вине Ирана) более не существует а новые правила пишут здесь и сейчас те кто могут это себе позволить
  4. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 15:49
    Задержаны пять кораблей, на которых обнаружили около 200 тысяч литров контрабандного топлива.

    То есть иранского топлива, которое хотели вывезти из страны?
  5. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 15:53
    Чьи корабли и чье топливо? Иранские?